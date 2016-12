Kerstin Wohlbold: "Freue mich riesig auf die WM"

Handball-Nationalspielerin Kerstin Wohlbold aus Kluftern spricht im SÜDKURIER-Interview über den EM-Platz sechs in Schweden, die WM 2017 in Deutschland und Weihnachten in Ihrer Heimat am Bodensee.

Handball-Nationalspielerin Kerstin Wohlbold aus Kluftern spricht über EM-Platz sechs in Schweden, die WM 2017 in Deutschland und Weihnachten am Bodensee.

Frau Wohlbold, die deutsche Nationalmannschaft hat die EM in Schweden als Sechster beendet. Sind Sie zufrieden mit dem Turnier?

Ja. Ich denke, dass wir uns gut weiterentwickelt haben im Hinblick auf die WM im nächsten Jahr. Unser primäres Ziel war es natürlich auch, die Hauptrunde zu erreichen, um mehr Spielpraxis zu erlangen. Dieses Jahr hatten wir die Vorgabe, aufgabenorientiert zu arbeiten, Dinge, die wir uns vorgenommen hatten, umzusetzen. Das hat mal mehr, mal weniger geklappt. Wir wären gerne Fünfter geworden, doch die Halbfinalteilnehmer sind uns noch ein bisschen voraus und eingespielter.

Sie haben also nicht das Halbfinale verpasst, sondern Selbstvertrauen getankt und Erfahrung gesammelt?

Genau, eigentlich schon. Es ist ein bisschen schade, dass wir den Punkt gegen Spanien abgegeben haben, das war schlagbar. Damit war uns auch bewusst, dass wir das Halbfinale wahrscheinlich nicht erreichen. Andererseits haben wir in der Hauptrunde kein Spiel verloren. Das muss man erst mal schaffen. Wir wollten ein zusätzliches Spiel, das haben wir bekommen. Ein Spiel um Platz fünf bringt einen weiter als ein Freundschaftsspiel gegen einen Gegner, der nicht topmotiviert ist.

Freuen Sie sich schon auf die WM in Deutschland?

Ja, riesig. Das wird ein ganz besonderes Jahr. Wir haben mehr Lehrgänge, mehr Tage zusammen, besonders im Sommer. Im eigenen Land möchte man natürlich die Zuschauer begeistern und ein eingespieltes Team präsentieren. Die Vorfreude ist groß. Wir wollen als Mannschaft so auftreten wie bisher. Die Leute waren begeistert davon, dass wir als Team eine tolle Wirkung nach außen hatten. Es hat alles gepasst. Ich denke, aus so einer Mannschaft kann man etwas machen. Wir haben größere Rückstände gedreht. Das schafft man nur, wenn man als Team gemeinsam kämpft.

Gab es Rückmeldung aus der Heimat?

Wir haben immer wieder mal vom Pressesprecher gehört, dass es ganz positive Reaktionen gab. Auch vom Trainer, Sportdirektor und vom DHB. Platz sechs ist ja nichts Greifbares, trotzdem waren alle begeistert. Es freut mich, wenn man als Mannschaft ohne Medaille begeistern kann. Auch privat habe ich positive Resonanz bekommen, vom Bodensee und auch von Leuten, die ich lange nicht gesehen habe. Auch andere Spielerinnen haben geschrieben: Es macht echt Spaß, euch zuzuschauen.

Gehören die deutschen Handballerinnen schon wieder zur Weltspitze?

Ich denke, wir wollen dahin. In der Abwehr haben wir schon ganz gute Leistungen gezeigt. Wir haben nur in einem einzigen Spiel mehr als 25 Tore bekommen. Wir sind auf dem Weg dahin. Woran wir definitiv arbeiten müssen, was uns auch die Norweger, Niederländer und Franzosen voraushaben, ist das schnelle Spiel und das geordnete Angriffsspiel. Da waren wir manchmal noch zu drucklos, aber wir haben ja noch ein Jahr Zeit.

Was fehlt denn sonst noch?

Auch die Ballsicherheit, der ständige Tordruck und Tordrang im geordneten Angriff. Zu wissen, was macht mein Nebenspieler, wo geht er hin. Wir kennen uns noch nicht so gut, hatten zu wenig Lehrgangstage. Deshalb haben wir bei der EM oft einfach gespielt. Das gibt dir Sicherheit, macht das Spiel aber auch ausrechenbar. Dafür braucht es mehr Eingespieltheit.

Sind Sie persönlich mit Ihren Leistungen bei der EM zufrieden?

Für mich ist wichtig, dass ich der Mannschaft helfen kann, wenn ich im Spiel bin. Ich glaube, ich habe Akzente gesetzt und neuen Schwung reingebracht. Es geht aber auch bei mir noch mehr, in der Abwehr und im schnellen Spiel. Das Kreisspiel ist ganz wichtig. Da muss man sich besser kennen. Es ist was anderes, wenn ich als Spielmacherin im Verein jeden Tag mit meinem Kreisläufer trainiere als mit einer, mit der ich nur im Nationalteam zusammenspiele.

Wie geht das, Spitzensport und Lehrerin?

Für mich gab es nie die Konstellation, dass ich nichts mache neben dem Handball. Das wäre mir zu langweilig. Ich brauche den geistigen Ausgleich zur körperlichen Arbeit. Zuerst habe ich studiert, dann mein Referendariat gemacht und dann gearbeitet. Natürlich ist das oft stressig, aber ich weiß, ich kann jederzeit aufhören und bin voll in einem Beruf, der mir Spaß macht. Ich konzentriere mich bei der Nationalmannschaft jetzt natürlich auf die WM 2017. Ich bin mir sicher, danach ist Schluss, auch weil so schnell keine Olympischen Spiele mehr kommen. Ich bin jetzt 32 und kann den Jüngeren auch mal den Vortritt lassen. (lacht)

Haben Sie ein paar Tage Zeit, um Weihnachten am Bodensee zu feiern?

Ja, aber nur ganz kurz. Am 28. Dezember haben wir mit dem THC ein wichtiges Spiel gegen Buxtehude. Daher trainieren wir schon am 26. Dezember wieder.

Zur Person

Kerstin Wohlbold wurde am 11. Januar 1984 in Friedrichshafen geboren und begann beim FC Kluftern mit dem Handball. Über den TSV Fischbach und den SSV Dornbirn Schoren kam die Spielmacherin 2002 zum SV Allensbach. Als Zweitliga-Torschützenkönigin verließ sie den Verein vier Jahre später in Richtung 1. FC Nürnberg. Nach einer Saison in Blomberg spielt die Grundschullehrerin seit 2010 beim Thüringer HC in Erfurt. Seit 2011 gehört Wohlbold der deutschen Nationalmannschaft an, mit der die achtfache Deutsche Meisterin und zweimalige DHB-Pokalsiegerin bei der Europameisterschaft in Schweden den sechsten Platz belegte. (fei).

.Artikel zu Kerstin Wohlbolds Abschied beim SV Allensbach vom April 2006: www.sk.de/exklusiv