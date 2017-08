Regionalsport See-Ost Keine VfB-Volleyballer im EM-Team

Der neue Nationalcoach Andrea Giani setzt nur auf Ex-Häfler. Auch Libero Markus Steuerwald ist bei der EM-Runde nicht dabei. Dafür sind sieben EM-Debütanten am Start.

Kampa, Zimmermann, Böhme, Grozer, Fromm, Zenger: Sie alle haben im Verlauf ihrer Karriere im VfB-Dress für den deutschen Rekordmeister Volleyball gespielt und stehen aktuell im Nationalkader. Aber nicht ein Spieler, der in dieser Saison in Friedrichshafen unter Vertrag ist, gehört zum EM-Aufgebot, das der neue Bundestrainer Andrea Giani am Montag nominiert hat.

Auch Markus Steuerwald ist nicht dabei. Der Libero hat keine Erklärung dafür, warum er von Giani nicht gefragt wurde. "Ich war nicht eingeladen", erklärt er knapp auf Nachfrage dieser Zeitung, warum er nicht mit dem Nationalteam in Polen weilt. Für die WM-Qualifikation im Juli wollte ihn der Nationalcoach verpflichten. Da habe er abgesagt, weil er im Sommer Zeit mit seiner Frau und der Familie verbringen wollte. "Seither habe ich nichts mehr gehört", sagt Markus Steuerwald, der prinzipiell für die Nationalmannschaft schon noch zur Verfügung stehe.

Stattdessen steht als einziger Libero Julian Zenger im EM-Kader. Der 19-Jährige wurde von 2013 bis 2016 bei den Volley YoungStars Friedrichshafen ausgebildet, bis er zum VCO nach Berlin wechselte. Im Frühjahr dieses Jahres trainierte er nochmal zwei Monate im Profiteam des VfB und steht jetzt beim Ligakonkurrenten United Volleys Rhein-Main unter Vertrag. Der Verein stellt gleich drei junge Spieler für die Nationalmannschaft, die insgesamt sieben EM-Debütanten hat.

VfB-Trainer Vital Heynen, der vor Giani fünf Jahre lang Nationalcoach war, sieht die Situation pragmatisch. So habe er schon sehr viele Spieler in Friedrichshafen, mit denen er für den Saisonstart im Oktober trainieren kann. Unter seiner Regie wurde beispielsweise Philip Collin Nationalspieler; Heynen hat den 26-jährigen Mittelblocker gerade für ein Jahr für den VfB verpflichtet. Er habe im Sommer Beachvolleyball gespielt und stand deshalb nicht für die Nationalmannschaft zur Verfügung, so der VfB-Trainer. Auch David Sossenheimer holte Heynen zu seiner Zeit ins Nationalteam; bei ihm könnten Rückenprobleme den Ausschlag dafür gegeben haben, sich über den Sommer vorzugsweise auszukurieren. "Ich habe nicht das Gefühl, dass Giani etwas gegen den VfB hat. Ich hoffe, dass Deutschland alle Spiele gewinnt", wünscht Vital Heynen, "außer gegen Belgien". Das Team coacht Heynen schließlich selbst.

Gianis Mannschaft, die ab heute in Polen bei der EM-Endrunde möglichst weit kommen will, ist gut zwei Jahre jünger als das deutsche Team, das unter Heynen bei der EM 2015 antrat und nur Achter wurde. Angeführt wird der 14 Mann starke Kader von Kapitän und Zuspieler Lukas Kampa und Georg Grozer, der während der WM-Qualifikation im Sommer auch nicht dabei war. Mit 32 Jahren ist er der älteste Spieler im Aufgebot. Der wuchtige Diagonalangreifer von VC Lokomotiw Nowosibirsk wird seine sechste EM absolvieren. Jüngster Volleyballer im Kader ist Linus Weber von VC Olympia Berlin mit gerade 17 Jahren, der bei der EM im Falle eines Einsatzes auch sein Länderspieldebüt hätte.

Volleyball-EM

Die Deutschen treffen in der EM-Vorrunde am Freitag (20.30 Uhr) auf Italien, den Silbermedaillengewinner von Rio. Tschechien heißt der Gegner am Sonntag (20.30 Uhr), und die Slowakei ist am Montag (17.30 Uhr) der nächste EM-Gegner in Staffel B. Nur die Gruppensieger erreichen direkt das Viertelfinale. Die Zweit- und Drittplatzierten der Vorrundengruppen bestreiten die Achtelfinals.