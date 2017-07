Regionalsport See Ost Keine Punkte für den TC Friedrichshafen

Württembergliga-Herren unterliegen Favorit Leingarten 2:7. Verbandsligadamen verlieren 4:5 gegen Tabellenführer Bietigheim.

Tennis: Schade, dass Tennissport so vom Wetter abhängig ist, denn dieser Heimspieltag des TC Friedrichshafen hätte ganz viele Zuschauer verdient. So hochklassige, gute Matches gibt es nicht alle Tage am See, nur ein paar Fans verloren sich in der Kälte auf der sonst bei Sonnenschein gut gefüllten Terrasse.

Württemberliga: TC Friedrichshafen – SV Leingarten 2:7. – Der zweite Spieltag zeigte, dass die Mannschaft um Teamchef Julian Klose mithalten kann, auch wenn das Ergebnis etwas anderes aussagt. Christian Haupt (DTB 99), die neue Nummer 1 am See, lieferte sich mit dem früheren ATP-Spieler Guillaume Rufin, der es 2012 bis unter die TOP 100 der Weltrangliste geschafft hatte, Ballwechsel vom Feinsten. Den ersten Satz verlor er nur knapp mit 5:7. Im zweiten machte er doch zu viele Fehler, um das Ruder noch herumreißen zu können. Sehr ähnlich verlief auch das Match von Julian Klose (DTB 231) an Platz 2. Nach verlorenem Tiebreak im ersten Satz ging der zweite glatt an Nils Brinkmann (DTB 63). Zum Punktgerant entwickelt sich anscheinend Juniorenspieler Johannes Ritter an Platz 6, denn auch gegen Leingarten erreichte er wie am ersten Spieltag beim TV Reutlingen einen klaren Zweisatzsieg, nachdem er am Tag zuvor wie in der Vorwoche das Spitzeneinzel in der Junioren-Oberliga gewonnen hatte. Das I-Tüpfelchen setzte er mit dem Sieg im dritten Doppel zusammen mit Igor Ogrizek oben drauf, sodass immerhin zwei Pluspunkte unter dem Spielbericht stehen.

Zum zweiten Mal in der Saison gab es eine Niederlage für den TCF. Dieses Mal gegen den Favoriten, der bereits am Samstag angreist war, um am See ausgeruht und voll motiviert anzutreten. Das hat sich für die Gäste mit großen Aufstiegsambitionen ausgezahlt.

TC Friedrichshafen – SV Leingarten 2:7. – Christian Haupt – Guillaume Rufin 5:7, 2:6; Julian Klose – Nils Brinkmann 6:7, 1:6; Markus Bartosch – Christian Hirschmüller 1:6, 3:6; Igor Ogrizek – Bogdan Djurdjevic 0:6, 1:6; Fabio Demel – Aaron Ehinger 6:7, 5:7; Johannes Ritter – Ilija Djurdevic 6:3, 6:2; Haupt/Klose – Brinkmann/Hirschmüller 4:6, 6:7; Bartosch/Demel – Rufin/Ehinger 6:7, 2:6; Ogrizek/Ritter – Djurdjevic/Djurdevic 6:4, 6:3.

Da war mehr drin für die TC-Damen

Verbandsliga, Damen TC Friedrichshafen – TK Bietigheim 4:5. – Winnie Michalis und ihre Mitstreiterinnen hatten nach drei gewonnenen Einzeln gegen den Tabellenführer alle Chancen auf den Gesamtsieg. Im Gegensatz zum Spiel in Bernhausen war das Team dieses Mal vollzählig. Spitzenspielerin Anastasiya Fedoryshyn stand auf dem Platz. Sie bewies gegen die Tschechin Tereza Jankovska ihre Klasse. Die meist langen und sehr sehenswerten Ballwechsel endeten fast immer zugunsten der Ukrainerin, die in zwei klaren Sätzen den Sieg davontrug. Genauso gut machte es Katharina Vogg im Einzel an Platz 2. Nach gewonnenem ersten Satz gab ihre Gegnerin im zweiten auf. So konnte sie ihre Kräfte für das Doppel sparen, das sie zusammen mit Fedoryshyn glatt gewann. Bewundernswert schlug sich Mannschaftschefin Winnie Michalis, die trotz Schmerzen im Schlagarm einen ungefährdeten Zweisatzsieg erreichte. Fast den vierten Singlepunkt hatte Nicola Kortus an Platz 5 auf dem Schläger, erst im Match-Tiebreak unterlag sie knapp mit 7:10. Noch einmal spannend wurde es im dritten Doppel Michalis/Hertkorn (1:1). Aber der Match-Tiebreak ging an die Gäste. Das Team musste die zweite Niederlage hinnehmen. Die Aufstiegschancen können damit wohl begraben werden.

TC Friedrichshafen – TK Bietigheim 4:5. – Anastasiya Fedoryshyn – Tereza Jankovska 6:1, 6:3; Katharina Vogg – Mareen Schreiner 6:2, 1:0; Winnie Michalis – Rebecca Rühle 6:0, 6:3; Ann-Kathrin Zilles – Ajka Franz 0:6, 1:6; Nicola Kortus – Selina Wohlfahrt 1:6, 6:1, 7:10; Carina Hertkorn – Mia Mack 0:6, 0:6; Fedoryshyn/Vogg – Schreiner/Rühle 6:4, 6:3; Zilles/Kortus – Jankovska/Mack 1:6, 1:6; Michalis/Hertkorn – Franz/Wohlfahrt 2:6, 6:3, 2:10.