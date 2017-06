Regionalsport See Ost Keine Mannschaft steigt aus der A 2 ab

Abgelaufene Saison war mit einem Klub weniger gespielt worden. Der FC Dostluk Friedrichshafen und der FC Friedrichshafen profitieren davon.

Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: SC Friedrichshafen – FC Dostluk Friedrichshafen 1:3 (0:1). – Tore: 0:1 (17.) Erdogan, 0:2 (50.) Boktas, 1:2 (52.) Kavcu, 1:3 (82.) Altas. – Schiedsrichter: Schuler. – Zuschauer: 80.

„Das war eine schwierige Partie. Wir sind wirklich auf dem Zahnfleisch dahergekommen“, sagt SC-Trainer Damir Alihodzic. Zwei Spieler musste er zudem noch verletzungsbedingt nach knapp 20 Minuten auswechseln. „Wir hatten immer noch keinen richtigen Torwart, einige Jungs sind schon im Urlaub.“ Die Gastgeber sind mit dem letzten Aufgebot gegen Dostluk angetreten und nur knapp an einer Katastrophe vorbei geschrammt. „Dostluk hat zurecht gewonnen“, gibt Alihodzic zu, der sich mit der Rückrunde um einiges zufriedener zeigt als mit der Hinrunde. Nun gilt es, sich in der kommenden Saison vom letzten Platz wegzubewegen. Denn es gibt keine Relegationsspiele um den Abstieg. Das ist für uns eine enorme Erleichterung“, freut sich der SC-Coach.

TSV Neukirch – VfB Friedrichshafen II 5:3 (1:0). – Tore: 1:0 (40.) Sauter, 2:0 (46.) Schupp, 2:1 (52.) Römer, 3:1 (62.) Nuber, 3:2 (69.) Özlen, 4:2 (71.) Mrowetz, 4:3 (74.) Terbo, 5:3 (81.) Nuber. – SR: Gaus. – ZS: 80.

Ein Freistoß brachte die Gastgeber in der 40. Spielminute in Führung. „Bis dahin verlief die Partie sehr ausgeglichen“, sagte TSV-Trainer Bruno Müller. Kurz nach Wiederanpfiff gelang seiner Elf sogar der zweite Treffer. Aber nur zehn Minuten später legten die Gäste nach. „Ein Strafstoß bescherte denen dann noch ein Tor“, berichtet der TSV-Coach. Es war ein ewiges Hin und Her. Die Gastgeber waren immer unter Druck, noch eines nachzulegen, damit der Gegner nicht zum Ausgleich kommt. Und genau das gelang Neukirch. „Immerhin haben wir den Zuschauern in der zweiten Halbzeit richtig was geboten“, sagt er. „Bei beiden Mannschaften ging es um nichts mehr, aber wir haben das Beste aus der Partie rausgeholt.“ Am Ende sieht er den Sieg als verdient an. „Der VfB ist immer eine Wundertüte und wir haben uns dem konzentriert gestellt“, erklärt er. „Insgesamt war es ein gutes Spiel. Meine Jungs haben Moral bewiesen, indem sie bei jedem Gegentor reagiert und nachgelegt haben.“

SV Achberg – TSV Tettnang 2:1 (0:1). – Tore: 0:1 (40.) Maurer, 1:1 (75.) Mosimann, 2:1 (85.) Schupp. – SR: Glowotz. – ZS: 100. – Gelb-Rote Karte: Zahlmann (TSV Tettnang, 75.).

In dieser Partie ging es heiß er. Neben einer Gelb-Roten Karte verteilte der Schiedsrichter sieben weitere Gelbe Karten. „Man hat nicht gemerkt, dass es eigentlich um nichts mehr geht“, sagt SV-Trainer Josef Heim. Beide Mannschaften wollten die Saison unbedingt mit einem Sieg beenden. „Wir haben uns wirklich nichts geschenkt, der TSV hat bis zum Ende gekämpft“, bilanziert der Coach. Durch ein schönes Tor kamen die Gäste noch vor der Pause zur Führung. Doch in der zweiten Hälfte haben die Gastgeber mehr Druck gemacht, ein Freistoß bescherte ihnen den Ausgleich. „Tettnang war in der zweiten Hälfte total ausgepowert, die hatten nur noch eine Torchance“, meint Heim. Kurz vor Schluss erzielte Marvin Schupp das 2:1. „Ein schöner Abschied für Marvin, der nach Heimenkirch wechselt“, berichtet der SV-Trainer. Auch er zeigt sich mit dem Saisonabschluss zufrieden. „Wir können mit einem guten Gefühl in die Pause gehen. Sicherlich wäre mehr drin gewesen, aber so passt das auch“, meint Heim.

TSV Eriskirch – TSV Schlachters 0:0. – SR: Gjokaj. – ZS: 80.

„Es war eine gute, intensive Partie von beiden Mannschaften“, meint der Eriskircher Trainer Mico Susak. Über 90 Minuten verlief sie sehr ausgeglichen, es gab keine Großchancen. „In der ersten Halbzeit hatten wir die Führung auf dem Fuß. Ein Sonntagsschuss. Aber daraus wurde nichts“, bedauert der Coach. Für ihn geht das Unentschieden völlig in Ordnung. „Es war klar, dass es gegen Schlachters schwierig werden wird“, sagt er. Dementsprechend ist er zufrieden, dass seine Jungs einen Punkt holten. „Vielleicht hätten die Spieler den einen oder anderen Schuss besser ansetzen können“, überlegt Susak, „aber insgesamt bin ich zufrieden. “ Die Mannschaften haben sich quasi neutralisiert, daher spricht der Eriskirch-Trainer auch ein Lob an beide Teams aus. „Das ist doch mal ein gelungener Saisonabschluss“, freut er sich.

SV Oberteuringen – VfL Brochenzell 2:2 (1:1). – Tore: 0:1 (4.) Meschenmoser, 1:1 (20.) Wieland, 1:2 (61.) Besnard, 2:2 (68.) Amann. – SR: Sen. – ZS: 150.

„Wir haben gebissen und geackert“, sagt SV-Trainer Furat Yenidogan. Am Ende ging seine Mannschaft auf dem Zahnfleisch, aber kann sich über einen Punkt gegen den Vizemeister freuen. „Brochenzell hat uns alles abverlangt, umgekehrt war es genauso“, sagt er. Der Gegner hatte enorm viele Chancen, aber der SV hatte eine Abwehr „wie aus Beton“. Wer einen lauen Sommerkick erwartet hatte, der wurde eines Besseren belehrt. „Brochenzell hat auf Sieg gespielt, und wir haben uns diesen Punkt erkämpft“, freut sich der SV-Trainer. Zweimal gingen die Gäste in Führung, zweimal hat sich Oberteuringen zurückgekämpft. „So können wir zufrieden in die Pause gehen, unsere Wunden lecken und uns neu sortieren“, erklärt Yenidogan.

SpVgg Lindau – SG Hege/Bodolz 2:0 (1:0). – Tore: 1:0 (34.) Di Modugno, 2:0 (85.) Mennel. – SR: Braunger. – ZS: 80.

„Lindau war einfach cleverer“, ärgert sich SG-Trainer Thomas Kristen. Diese Partie war ein Spiegelbild der vergangenen Partien der Spielgemeinschaft. „Wir waren überlegen und spielbestimmend“, urteilt der Coach. Aber die Gastgeber haben aus einer Torchance zwei Treffer gemacht. „Das 1:0 folgte auf einen Freistoß“, erklärt Kristen. In der 60. Spielminute bekamen die Gäste auch noch einen Strafstoß, den sie verschossen. „An dieser Stelle müsse erwähnt werden, dass Lindau einen echt guten Keeper habe, so der SG-Trainer. „Es war ein verdienter Sieg für Lindau. Die waren einfach schlauer als wir“, sagt er und kann seine Enttäuschung nicht verbergen. Dieses Derby lag dem Trainer wirklich am Herzen. „Das war ein wichtiges Spiel und es ärgert mich, dass wir keine Punkte geholt haben. Und das nur, weil wir in der ersten Hälfte zu wenig getan haben“, erklärt Kristen. Wirkliche Feierstimmung zum Saisonende kam bei Hege daher noch nicht auf.