Friedrichshafen Kein Favorit auszumachen

14 Teams und mehrere Titelaspiranten im Wettstreit. Saisonstart in der Kreisliga A2 verspricht Spannung.

Fußball-Kreisliga, Staffel A2: (kck) Mit dem Liga-Duell VfL Brochenzell gegen den SV Oberteuringen startete am Freitagabend – einen Tag vor regulärem Beginn – die Saison in der Kreisliga A2. Mit dem erfahrenen Trainerduo Ralf Bühler und Rolf Weiland an der Seitenlinie, dürfte der VfL sicher zu den Mannschaften zählen, die sich in der Tabelle nach oben orientieren werden. Dies zeigte sich bereits mit dem Spielergebnis gestern Abend: Der VfL Brochenzell fegte Oberteuringen mit einem 4:1 (2:0) vom Platz. Aber für die Spitzenplätze kommen in dieser Saison noch weitere Teams in Frage.

14 Mannschaften kämpfen um den Kreismeister-Titel, obwohl sich Teams wie der FC Friedrichshafen, der in der Vorsaison nicht in die Kreisliga B absteigen musste, eher darauf konzentrieren dürften, nicht wieder im Ligakeller zu landen. Für die Zuschauer wird es mit Sicherheit eine spannende Saison – ganz besonders für die Fußballfans in Friedrichshafen und Umgebung, denn hier ist an jedem Spieltag mindestens eine Partie geboten. Am ersten Spieltag stehen am Sonntag um 15 Uhr sogar gleich fünf Partien auf Häfler Fußballplätzen an – und mit der Partie VfB II gegen den FC auch schon das erste Stadt-Derby. Denn sechs Teams aus der Zeppelinstadt – FC Dostluk, FC Friedrichshafen, SC Friedrichshafen, SGM Fischbach/Schnetzenhausen, TSG Ailingen und VfB Friedrichshafen II – bilden einen starken Block im A2-Teamaufgebot. Dazu kommen die Nachbarn TSV Eriskirch, SV Oberteuringen und VfL Brochenzell. Den Württembergern stehen die bayrischen Teams aus und rund um Lindau gegenüber, die fast alle vorn mitspielen wollen: SpVgg Lindau, SGM TSV Hege/SV Nonnenhorn/BC Bodolz, SV Achberg und der TSV Schlachters. Fehlt – mittendrin – nur noch der TSV Neukirch.

Wer hat nun die größten Ambitionen am Ende der Saison aufzusteigen? Neben der Lindauer Spielvereinigung, die spätestens 2019 und damit im 100. Jahr ihres Bestehens die Bezirksliga anstrebt, und dem VfL könnte die junge VfB-Reserve ein Wörtchen mitreden wollen. Das U-23-Team von Trainer Wolfgang Fluhr wird von "alten" Haudegen mit Landesliga-Erfahrung wie Oliver Senkbeil und Alen Ljevakovic verstärkt und hatte im Bezirkspokal einen starken Auftritt. Mit acht Neuzugängen, darunter dem ehemaligen Verbandsliga-Spieler Peter Giraud vom FC Wangen, hat sich auch der SV Achberg verstärkt und mit dem neuen Trainer Michael Riechel auch gleich die Marschrichtung festgelegt: Oben mitspielen, am Besten aber aufsteigen.

Für den SV Oberteuringen allerdings, der in der vergangenen Saison so manchen Gegner aus der Fassung gebracht hat und als Überraschungsteam galt, dürfte es schwer werden, daran anzuknüpfen. Mit Haris Nasic und Florian Amann sind zwei Stützen der Mannschaft zum Landesligisten Kehlen gewechselt und reißen ein großes Loch in den Kader. Nicht mehr im Teuringer Aufgebot sind auch Maik Müller und Fabio Ivacic, die zum Ligakonkurrenten TSG Ailingen gewechselt sind. Auch die Ailinger wollen ein Wörtchen mitreden, wobei der neue Chefcoach Steve Reger künftig Strategie und Taktik vorgibt. Der bisherige Trainer des Bezirksligisten FG 2010 WRZ dürfte für eine klare Zielorientierung der TSG stehen.