Friedrichshafen Kehlen will Absteiger bezwingen

TSV Berg nach zwei Niederlagen unter Druck. SV Kehlen will als Außenseiter für Überraschung sorgen.

Fußball-Landesliga: SV Kehlen – TSV Berg (heute, 15:30 Uhr). Nach vier Spielzeiten in der Verbandsliga musste der TSV Berg zum Ende der vergangenen Saison überraschend den Abstieg von der Verbands- in die Landesliga hinnehmen. Am vierten Spieltag empfängt der SV Kehlen den „Neuling“, in dessen Umfeld sein sofortiger Wiederaufstieg erwartet wird.

Als für Landesliga-Verhältnisse „anspruchsvoll“ darf der Kader des TSV Berg durchaus bezeichnet werden. Neun neue Spieler sind in dieser Saison gekommen, viele Spieler besitzen Erfahrungen in – teils deutlich – höheren Spielklassen. Allerdings war auch bereits in den vergangenen Jahren immer eine hohe Fluktuation gegeben: Aus dem letzten Landesliga-Meisterjahr 2013 ist mit David Brielmayer nur noch ein Spieler übrig geblieben. Nach einer überzeugenden Vorbereitungsphase und dem 6:0-Startsieg gegen den FC Ostrach kam in den vergangenen beiden Punktspielen plötzlich Sand ins Getriebe: die Spiele in Straßberg und gegen FV Weiler gingen verloren und setzen den TSV Berg im Punktspiel in Kehlen nun unter Druck. Dass die Mannschaft Klasse besitzt, zeigte sie im Pokalspiel unter der Woche: Mit einem klaren 4:1-Sieg in Weingarten zog das Team von Trainer Oliver Ofentausek in die vierte Pokalrunde ein.

Ein prall gefüllter Terminplan kommt auf den SV Kehlen zu: im September stehen nicht weniger als sieben Landesliga-Spiele an. Dabei kann der SVK auf einen bislang geglückten Start zurück blicken. Die bisherigen sechs Punkte sind die Maximalausbeute, doch vor allem im Oberzell-Spiel zeigte das Team von Michael Steinmaßl Licht und Schatten. Überragend war der Wille und die Moral der Mannschaft, nach einer schwachen ersten Halbzeit den 0:2-Rückstand in einen Sieg zu drehen. Nicht ohne Sorgen blickt Michael Steinmaßl auf seinen Kader. Zwar sind mit Neuzugang Florian Amann, Sokrates Michalis und Andre Stetter drei weitere Spieler nach absolviertem Urlaub ins Training eingestiegen. Wegen der Verletzungen von Samuel Hack und Haris Nasic muss er aber seine Anfangsaufstellung mindestens auf zwei Positionen umbauen.

Die Favoritenrolle ist in diesem Spiel klar verteilt: der TSV Berg ist nach der Papierform bestens aufgestellt, jedoch ist die Erfahrung aus den vergangenen Spielen eine andere. Es bleibt abzuwarten, ob Steinmaßl und seine Mannschaft vom SV Kehlen in diesem Heimspiel zu seinen Chancen kommen wird und womöglich für eine Überraschung sorgen kann.