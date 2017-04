Regionalsport See Ost Kehlen knackt den Tabellenführer

Mit 4:1 den SSV Ehingen-Süd besiegt. Spitzenreiter der Fußball-Landesliga zeigte sich am Ostermontag mit Problemen in der Abwehr.

Fußball-Landesliga: SV Kehlen – SSV Ehingen-Süd 4:1 (1:1). – Im 23. Saisonspiel hat es den Tabellenführer erstmals erwischt: Der SSV Ehingen-Süd unterliegt in einem Spiel mit zwei unterschiedlichen Halbzeiten. Der Gast ging früh in Führung und verpasste den Ausbau seines knappen Vorsprungs. Nach der Pause steigerte sich Kehlen in große Spiellaune und konterte das Bochtler-Team mit sehenswerten Spielzügen aus.

Dabei spielte zunächst die frühe Führung durch Hannes Pöschl (2. Minute) den Ehingern voll in die Karten: Sie beherrschten in der Folge Spiel und Gegner, verpassten aber in der 25. Minute den zweiten Treffer, als Stefan Hess einen Kopfball knapp am Tor vorbei setzte. Etwas überraschend fiel in der 28. Minute der Kehlener Ausgleich durch Nikolai Hack, der sich alleine gegen die SSV-Abwehr durchgesetzt hatte. Bis dahin hatte Kehlen große Probleme, gegen einen dominanten Gegner zum eigenen Spiel zu finden. Von nun an entwickelte sich ein offener Schlagabtausch mit vielen Torchancen auf beiden Seiten. Bis zur Pause vergaben beide Mannschaften mehrere Chancen zum Führungstreffer.

Vorentschieden wurde das Spiel nach dem Wechsel durch zwei Szenen: Der Ehinger Hannes Pöschl ließ sich in der 54. Minute zu einer Tätlichkeit hinreißen, sah dafür Rot und schwächte damit sein Team merklich. Und schließlich die 65. Minute: Ein hoch in den Strafraum geschlagener Ball wird von SSV-Torhüter Benjamin Gralla unterlaufen, der Ball fällt Nick Feyer vor die Füße. Dieser lässt sich das Tor zum 2:1 nicht nehmen. Nun musste Ehingen alles nach vorn werfen, Kehlen bekam die ersehnten Räume zum Kontern. Mit zwei schnellen Gegenzügen kam der Gastgeber zu den Treffern drei und vier: Johannes Beier köpfte eine Maß-Flanke von Nick Feyer zum 3:1 ein (77.), Dennis Petri verwandelte eine Vorlage von Nikolai Hack zum 4:1 (86.).

SSV-Trainer Michael Bochtler setzte sich recht nüchtern mit dem Ergebnis auseinander: „Die erste Halbzeit war sehr ausgeglichen. Nach der Pause haben wir nicht mehr dagegen halten können, wir waren immer einen Schritt zu langsam – vor allem gedanklich zu langsam. Das Ergebnis geht völlig in Ordnung, weil wir nicht die nötige Aggressivität auf den Platz gebracht haben.“

Der Kehlener Trainer Michael Steinmaßl war überglücklich über diesen Sieg: „Die Mannschaft hat sich diesen Erfolg verdient, weil sie in den Zweikämpfen sehr präsent war. Daneben haben wir ein tolles Umschaltspiel nach vorn gezeigt. Wir haben heute den Sahnetag gehabt, den wir uns erhofft hatten.“ – Tore: 0:1 (2.) Pöschl, 1:1 (28.) N. Hack, 2:1 (65.) Feyer, 3:1 (77.) Beier, 4:1 (86.) Petri. – Schiedsrichter: Wituschek (Erbach). – Besondere Vorkommnisse: Rote Karte für Hannes Pöschl (SSV, 54., Tätlichkeit). – Zuschauer: 200.

SV Kehlen: Herrmann, Rieber, Samuel Hack (68. Horvat), Stetter, Blaser, – Paris, Lang, Feyer (77. Knöpfler), Scheuböck, Nikolai Hack, Beier (85. Petri).

SSV Ehingen-Süd: Gralla, Fabian Sameisla, Hess, Schleker, Gaudio, Kollmann (64. Schrode), Turkalj, Endler (79. Maier), Pöschl, Haas, Guggenmoser.