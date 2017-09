Fußball Kehlen kassiert die nächste Schlappe

Bei einem tor- und temporeichen Landesliga-Derby war der SV Weingarten den Gästen in allen Belangen überlegen.

Landesliga: SV Weingarten – SV Kehlen 5:1 (3:0). – Nach einer schwachen Leistung bezog Kehlen beim SV Weingarten gestern Abend eine 1:5-Niederlage. Gegen die in allen Belangen überlegenen Welfenstädter war Kehlen insbesondere in den Zweikämpfen unterlegen und fand zu keinem Zeitpunkt zu seinem Spiel.

Beide Mannschaften brauchten lange, um die ersten sehenswerten Aktionen auf den Rasen zu bringen. Eine solche gelang Weingarten in der 19. Minute: Dominik Damjanovic hielt aus rund 30 Metern drauf, der Ball landete im Tordreieck zur Führung der Gastgeber. Dieser Gegentreffer war wohl ein Wirkungstreffer für die Gäste, die sich danach immer mehr in Einzelaktionen verzettelten. Einzig ein Freistoß von Marcel Scheuböck, den der Torhüter parieren konnte, sowie ein Schuss von Maxi Rieber brachten Gefahr vor dem Weingarten-Tor.

Weingarten bekam das Spiel komplett in den Griff und kam noch vor der Pause zu weiteren Treffern zum vorentscheidenden 3:0. Zunächst verlor Kehlen den Ball im Aufbauspiel, Manuel Romer schoss den Ball von der Strafraumgrenze flach ein (42.). Damjanovic machte mit dem Pausenpfiff mit einem Freistoß von der Strafraumgrenze den dritten Treffer.

Nach der Pause schienen sich die Kehlener etwas zu fangen. So wehrte Weingartens Melin Koc einen Schuss von Nick Feyer auf der Torlinie ab (56.). Dennoch blieb Kehlens Abwehr an diesem Tag ein Wackelkandidat: zwei schnell ausgeführte Konter führten in der 72. und 76. Minute zum 5:0. David Bernhard markierte mit einem Freistoß von der Strafraumgrenze das Tor zum Endstand von 5:1.

Nach dieser klaren Niederlage rangiert sich Kehlen in der unteren Tabellenhälfte ein. Am Samstag kommt die TSG Ehingen an die Schussen, die derzeit noch ohne Punktgewinn am Tabellenende steht.

Tore: 1:0 Dominik Damjanovic (19.), 2:0 Manuel Romer (42.), 3:0 Dominik Damjanovic (45.), 4:0 Felix Magreiter (72.), 5:0 Dominik Damjanovic (74.), 5:1 David Bernhard (79.). Zuschauer: 100. Schiedsrichter: Philipp Lehmann (Seitingen-Oberflacht).

SV Weingarten: Maier – Felix Magreiter, Schmid, Kautt (57. Szeibel), Bleile, Koc, Damjanovic, Agbere, Eicher, Romer (57. Celik), Böning.

SV Kehlen: Divy – Rieber, Scheuböck, Blaser, Stetter, Beier, Feyer (60. Aggeler), David Bernhard, Stumpf (46. Alexander Bernhard), Paris, Knöpfler (46. Florian Amann)