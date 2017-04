Regionalsport See Ost Kehlen ist auf Wiedergutmachung aus

Regionalsport See Ost

Fußball-Landesligist will am Samstag gegen das abstiegsgefährdeteBalingen II das 0:4 aus dem Spiel gegen Weingarten verarbeiten.

Fußball-Landesliga: SV Kehlen – TSG Balingen II (heute, 15.30 Uhr). – (jke) Eine Woche nach der deutlichen 0:4-Niederlage in Weingarten strebt der SVK nach der Wiedergutmachung. Gegner ist am Samstagnachmittag die TSG Balingen mit ihrer zweiten Mannschaft, die als Tabellenzwölfter um den Klassenerhalt ringt.

Allerdings hat das Team von der Zollernalb den Kampf offensichtlich angenommen, dies zeigen die zurückliegenden Ergebnisse: Nach dem 3:1 in Schwendi wurde am vergangenen Sonntag der SV Oberzell auf dem eigenen Kunstrasen geschlagen. Damit wurde der Sprung auf den Relegationsplatz geschafft, doch weitere Punkte müssen her. Das sehr junge Team setzt sich aus Spielern des eigenen Jugendbereiches zusammen; die TSG-Mannschaften spielen allesamt höherklassige Jugendligen, sodass die jungen Landesligaspieler durchgängig eine hervorragende spielerische Ausbildung im Verein genossen haben.

Wechselvolle Wochen bieten sich derzeit dem Anhang des SVK: Nur eine Woche nach dem tollen Sieg gegen Tabellenführer SSV Ehingen-Süd folgte mit dem 0:4 in Weingarten die Ernüchterung. Kaum ein Spieler fand an jenem Tag die richtige Einstellung zum Gegner. Dies soll sich heute ändern: Mit einem Heimsieg soll der vierte Tabellenplatz nach hinten abgesichert werden. SVK-Trainer Michael Steinmaßl kann aber nach wie vor nicht auf seine Wunschformation zurückgreifen. Der Einsatz von David Bernhard dürfte sich noch weiter verzögern; zuletzt fehlte außer ihm mit Nikolai Hack, Sokrates Michalis, Armin Selak und Sebastian Stumpf das Herzstück der Offensive.