Regionalsport See Ost Kay Zoyke gelingt das "goldene" Tor

Der TSV Meckenbeuren gewinnt in Unterzeil und darf weiter auf den Klassenerhalt hoffen. Der TSV Heimenkirch ist weiter auf Meisterkurs in der Fußball-Bezirksliga.

Fußball-Bezirksliga: SC Unterzeil-Reichenhofen – TSV Meckenbeuren 0:1 (0:0). – „Das war eigentlich ein sogenanntes 0:0-Spiel“, meint Wolfgang Jäger, der Trainer der Gastgeber. Meckenbeuren habe eine echte Möglichkeit im Anschluss an eine Standardsituation gehabt. Kay Zoyke verwandelte einen Freistoß in der 56. Minute. „Meine Mannschaft hat im Angriff einfach die Durchschlagskraft gefehlt. Trotzdem hätten wir ein Remis verdient gehabt“, meint Jäger. Positiv sei gewesen, dass die Jungen, die er gebracht habe, ihre Sache gut gemacht hätten. Zudem seien seine Spieler hinten gut gestanden. Der TSV Meckenbeuren steht jetzt kurz vor dem Klassenerhalt. – Tor: 0:1 (56.)Zoyke. – ZS: 200. – SR: Sailer.

SV Mochenwangen – TSV Heimenkirch 0:1 (0:1). – „15 Punkte sind noch zu vergeben, da kann noch einiges passieren. Wir haben ein gutes Gefühl, aber wir bleiben konzentriert“, sagt Simon Schnepf, Trainer des TSV Heimenkirch, nach dem Spiel in Mochenwangen. „Der Gegner war der erwartet starke, der sich gut präsentiert hat, der körperlich robust aufgetreten ist“, legt der Coach des Tabellenführers nach. Seine Mannschaft habe viel investiert, weil sie keine Einzelkünstler habe, sondern als Team funktionieren müsse. „Das 1:0 ist im Anschluss an eine Standardsituation gefallen“, beschreibt Schnepf. Zufrieden, aber nicht überheblich, so der Tabellenführer. Zu den Gastgebern: „Ich möchte nicht sagen, dass die bessere Mannschaft verloren hat, aber wir hätten sicher ein Unentschieden verdient gehabt“, bilanziert Dino Salerno, Trainer des SV Mochenwangen. In der ersten Halbzeit habe der Gast mehr vom Spiel gehabt, in der zweiten Hälfte seine Mannschaft, wie Salerno betont. Gut sei gewesen, dass der SVM dem starken Gegner kaum Chancen gestattet hätte. Ausbaufähig sei die mangelnde Chancenauswertung gewesen. Der TSV Heimenkirch hat am Mittwoch den nächsten Höhepunkt, Dann nämlich trifft sie im Bezirkspokal-Halbfinale auf den SV Ratzenried. „Darauf richtet sich jetzt der Fokus. Danach gehen wir konzentriert auf das nächste Punktspiel zu“, meint Simon Schnepf. – Tor: 0:1 (18.) Schiegg. – ZS: 200. – Schiedsrichter: Neugebauer.

FC Isny – SV Beuren 0:1 (0:1).- „Wir haben uns vor dem Spiel vorgenommen, dass wir allen zeigen, dass wir die drei Punkte unbedingt wollen, für uns und nicht gegen den FC Isny“, erklärt Marco Mayer, Spielertrainer des SV Beuren. Das habe die Mannschaft von der ersten Minute an getan. Spielerisch und kämpferisch habe der SV Beuren im Stadtduell, der besondere Emotionen wecke, überzeugt. Überragend sei auch die Zuschauerkulisse gewesen. Mindestens 400. Die einen sind berauscht, die anderen haben einen Kater. „Heute war die Niederlage bitter. Wir haben nach gutem Beginn und einigen Chancen einfach den Faden verloren. Umso länger das Spiel dauerte, umso mehr sind wir verkrampft“, bilanziert Uwe Hansen, Coach des FC Isny. Es sei irgendwie nichts mehr gegangen. „Das ist eine Entwicklung, die ihren Anfang genommen hat, als wir uns offensiv mit dem Thema Direktaufstieg beschäftigt“, klagt der FCI-Übungsleiter. Eigentlich mussten sie das machen, so der neutrale Beobachter, denn der Abstand zur Tabellenspitze wurde von Woche zu Woche kleiner. Das habe sich jetzt praktisch erledigt, sagt Hansen. Sein Team müsse jetzt den Kopf wieder frei bekommen, sonst sei in der Relegation schnell Schluss, warnt der FCI-Coach. – Tor: 0:1 (19.) Cientanni. – ZS: 400. – Schiedsrichter: Berger.

SG Argental – FC Leutkirch 2:3 (1:1).- „Es war ein Spiel, in dem sich beide Mannschaften alles abverlangt haben. Beide wollten gewinnen, die Taktik spielte nicht die Hauptrolle“, sagt Markus Bucher, Pressewart der SG Argental. Ein Doppelschlag brachte die Gästeführung und den Ausgleich innerhalb von zwei Minuten. „Nach dem Wechsel hatten wir für eine Viertelstunde eine ganz starke Phase mit einigen Chancen, davon einen Pfostenschuss“, berichtet der SGA-Funktionär. Danach seien die Gäste für etwa 20 Minuten am Drücker gewesen. Mit dem Unterschied: Der FC Leutkirch erzielte in dieser Zeit zwei Treffer zur 3:1-Führung. In der 88. Minute schafften die Hausherren den Anschluss. Das Spiel sei noch mal hektisch geworden. Aktionen, so Bucher, seien vonseiten der SG Argental erfolgt. Allerdings ohne echte Möglichkeiten. – Tore: 0:1, 1:3 (30./84.) Bozoglu, 1:1, 2:3 Späth (32./88.), 1:2 (78.) Häge. – ZS: 200. – Schiedsrichter: Goldammer.

SV Seibranz – SV Haisterkirch 1:4 (0:1). – „Wir haben uns sehr gut auf den Gegner eingestellt und das Spiel auch fast über die gesamte Distanz bestimmt“, freut sich Uwe Reh, der Trainer des SV Haisterkirch. In der ersten Halbzeit habe seine Mannschaft einige Möglichkeiten gehabt. Das Manko sei gewesen, dass sie nur ein Tor erzielt habe. Nach dem 2:0 in der zweiten Hälfte sei seine Mannschaft nicht auf der Höhe gewesen und ist durch einen Strafstoß bestraft worden, der von den Gastgebern zum 1:2 verwandelt wurde. „Danach haben sich meine Spieler wieder aufgerappelt und haben zwei wunderschöne Tore zum 3:1 und 4:1 erzielt“, lobt Uwe Reh. Es sei ein verdienter Sieg, auch in dieser Höhe gewesen. Durch diesen Erfolg ist der SV Haisterkirch auf dem besten Weg, in Kürze den Klassenerhalt zu sichern. Der SV Seibranz hat auch in den kommenden Wochen wenig zu verlieren. Er steht da, wo nach oben und unten nichts mehr geht. – Tore: 0:1, 0:2, 1:4 (22./61./88.) Schuschkewitz, 1:2 (80./FS) Scheerer, 1:3 (85.) Dursun. – ZS: 200. – Schiedsrichter: Schad.

FV Waldburg – SV Kressbronn 1:0 (0:0). – „Wir haben zurecht eine Niederlage bezogen“, sagt Stefan Krause, Coach des SV Kressbronn. Das sei die schlechteste Leistung in dieser Saison gewesen. In der 69. Minute hat es dann den K.-o.-Schlag gegeben. „So kann man nicht auftreten, das war schlecht, auch im Kollektiv“, schimpft der SVK-Trainer. Und das in Bestbesetzung. Manche Spieler müssten sich nach dem Spiel auf alle Fälle hinterfragen, müssten sich über ihr Auftreten ihre Gedanken machen. „Gegen Meckenbeuren möchte ich eine Reaktion sehen“, fordert Stefan Krause. Während Waldburg weiter abgeschlagen Schlusslicht bleibt, gerät der SVK still und leise doch noch in die Region der Tabelle, wo er sich nicht sicher sein darf, nicht doch noch absteigen zu können. – Tor: 1:0 (61.) Mathes. – ZS: 50. – Schiedsrichter: Jahnel.