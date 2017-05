Regionalsport See Ost Katrin Reischmann ist Deutsche U-23-Meisterin

In Bautzen die 10 000 Meter in der U-23-Klasse gewonnen. Ravensburgerin verbessert ihre Zeit um 77 Sekunden verbessert. Ein überraschender Erfolg für den VfB LC Friedrichshafen.

Leichtathletik: Damit hatte sie wohl selbst am wenigsten gerechnet. Am Samstagabend wurde Katrin Reischmann vom VfB LC Friedrichshafen bei den Deutschen Langstreckenmeisterschaften in Bautzen Deutsche Juniorenmeisterin über 10 000 Meter. Die 21-jährige Läuferin steigerte dabei ihre bisher auf der Straße erzielte Bestzeit (36:26 Minuten) um sagenhafte 77 Sekunden auf 35:09,29 Minuten. So schnell war in Oberschwaben noch keine Frau über die 25 Stadionrunden. In der Frauenklasse belegte die Ravensburgerin Platz sechs und hat sich mit dieser Leistung in Deutschland ganz sicher unter den Top 10 positioniert.

Bei ihrem bisher größten Erfolg ihrer Laufbahn profitierte Katrin Reischmann allerdings von der Aufgabe der haushohen Favoritin Alina Reh (SSV Ulm/Erbach), die wegen muskulärer Probleme das Rennen nach 2000 Meter aufgab und so der Kölnerin Sabrina Mockenhaupt (Mocki) kampflos den Sieg überließ.

Trainer Eckhardt Sperlich war sichtlich angetan vom überraschenden DM-Erfolg: „Ich wusste, dass Katrin gut drauf ist, sie ist eine ungemein robuste, ehrgeizige und trainigsfeißige Läuferin. Diese Steigerung hatte ich so früh in der Saison allerdings nicht erwartet.“