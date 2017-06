Regionalsport See Ost Karl Koepff holt seinen dritten Titel

Tennisspieler des TC Weingarten gewinnt Seniorenturnier in Uhldingen bei den Herren 70. Teilnehmerrekord mit mehr als 150 Spielerinnen Spielern.

Tennis: Mit mehr als 150 Meldungen verzeichnete das 13. Senioren-Turnier in Uhldingen erneut einen Teilnehmerrekord. Die Organisatoren um Rudi Butterweck hatten ganze Arbeit geleistet, was bei der Vielzahl von Spielern und Besuchern nicht eben einfach ist. Nach dem gelungenen Verlauf der 13. Auflage sollte einer 14. im kommenden Jahr nichts entgegenstehen.

Aber nicht nur die Zahl überrascht, sondern auch die Qualität, denn mehr als 30 Spielerinnen und Spieler werden in der Deutschen Rangliste geführt. Dass das Ranking aber nicht unbedingt eine Rolle spielt, bewiesen die Finalisten im Feld der Herren 70. Karl Koepff vom TC Weingarten, mit LK 9 an Position 4 gesetzt, und Wolfgang Fuchsenthaler (TC Salem), mit LK 11 gar nicht gesetzt, bestritten ein höchst sehenswertes Endspiel. Erst im Match-Tiebreak zeigte sich der Weingartener beim 10:5 überlegen, nachdem er den ersten Satz mit 7:5 gewonnen und den zweiten im Tiebreak verloren hatte. Damit holte Koepff nach 2013 und 2015, damals in der Klasse der Herren 65, zum dritten Mal den Titel.

Das Siegen ist der Weingartener von Kindesbeinen an gewohnt, Schon im Jugendbereich wurde er Württembergischer Meister, später beim Ravensburger Aktiven-Turnier 16 Mal Oberschwabenmeister und unzählige Male Oberschwaben-Seniorenmeister aller Altersklassen. Zwar fehlt ihm seit einigen Jahren eine adäquate Mannschaft für die Verbandsrunde, die Einsätze in den unterklassigen Teams entsprechen nicht ganz seiner Spielklasse. Durch Teilnahme bei Turnieren im Umkreis hält sich der inzwischen 70-Jährige fit und es gelingt ihm, seine LK-Position zu halten und sogar zu verbessern. Da kommt ein internationales Turnier wie das Uhldinger gerade gelegen.

In mehreren Altersklassen konnten sich die Gesetzten aber durchsetzen. Cornelia Keller (TC RW Stuttgart), mit DTB Rang 7 Bestplatzierte des Turniers, gewann in der Klasse W 55, ebenso Gabriele Eichinger (TC Sandwasen Schömberg, DTB 10) in der KlasseW 60. Auch Warren Hastings (Meersburger TC, DTB 33) überzeugte in der M-55-Klasse und Wilhelm Tscholl(TC Lörrach, DTB 32) in der M-60-Klasse. Bei den Herren 65 gelang dem Topgesetzten Otto Seidl (TC RB Regensburg, DTB 43) ebenfalls ein ungefährdeter Zweisatzsieg im Finale.

Beeindruckend ist für Zuschauer insbesondere, wie fit und beweglich sich die älteren Semester auf dem Platz bewegen. Berthold Landthaler (SG Aulendorf Tennis, DTB 36) ist hier besonders hervorzuheben, denn der 77-jährige, an Platz 3 gesetzt, erlief die meisten Bälle und spielte sie auch noch präzise zurück, sodass sich sowohl der topgesetzte Fritz Schwaiger (TC Aschheim, DTB 23) im Halbfinale als auch der an Nummer 2 gesetzte Hermann Linke (TC Sigmaringen, DTB 25) im Finale geschlagen geben mussten.