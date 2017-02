Kampf um Rückkehr in Play-off-Zone

Towerstars erwartet heißes Derby in Kaufbeuren. Trainer Krinner bereitet Team auf heiße Phase vor.

Eishockey-DEL-2: ESV Kaufbeuren – Ravensburg Towerstars (Freitag, 20 Uhr). – Der Blick auf die Tabelle der Deutschen Eishockey Liga 2 verspricht zehn Spieltage vor Ende der Haupt- und Punkterunde wahre Hochspannung und so viele Teams haben zum jetzigen Zeitpunkt einer Saison noch nie gleichzeitig um das primäre Saisonziel „Viertelfinale“ gekämpft. Das gilt natürlich auch für die Ravensburg Towerstars, die vor einem besonders richtungsweisenden Wochenende mit zusätzlichem Dienstagsspieltag stehen. Auftakt bildet das Derby beim derzeit heißesten Konkurrenten, den ESV Kaufbeuren. Der steht genau da, wo die Towerstars in knapp 2 Wochen mindestens stehen wollen, auf Platz sechs. Die Allgäuer haben auf die Towerstars zwei Zähler Vorsprung, allerdings auch ein Spiel mehr absolviert. Nimmt man die schweren Spiele der Konkurrenz ins Blickfeld, winkt den Towerstars nach langen zähen Wochen der Durststrecke die Rückkehr in der Play-off Zone. Als ob das nicht schon genug Motivation wäre, wirft Trainer Toni Krinner noch die Zeitmaschine an und verweist auf das Hinspiel am Dreikönigsfeiertag. Dort gab es eine 1:4-Niederlage, die viel Unruhe im Ravensburger Lager entfachte und einen Abwärtsstrudel einläutete. „Diese Niederlage hat uns wehgetan und ordentlich durchgeschüttelt. Dafür sollten wir uns re­van­chie­ren“, sagte Towerstars-Coach Toni Krinner, der vergangene Saison noch in Diensten der Allgäuer stand. Dass die Towerstars im Hexenkessel der Kaufbeurer Sparkassen-Arena bestehen können, zeigte das vergangene Auswärtsspiel im November samt 3:2-Sieg. Philipp dePal, Towerstars-Stürmer und gebürtiger Kaufbeurer, erwartet aber eine ganz knifflige Angelegenheit: „Das wird schwer, denn die Taktik beider Teams ähneln sich, das dürfte sehr laufintensiv und eng im Ergebnis werden.“

Unabhängig vom Ertrag des Freitagsspiels stehen die Towerstars auch bei den nachstehenden Begegnungen in der Pflicht. So wartet auf sie am Sonntag um 18.30 Uhr in eigener Halle die vermeintliche Pflichtaufgabe gegen den Tabellenvorletzten Heilbronn. Zwar sind die Unterländer abgeschlagen und bräuchten bei 14 Punkten Rückstand auf die Pre-Play-off Zone schon ein mittelschweres Wunder, ein Spaziergang wird dieses Spiel ganz sicher nicht. „So wie diese Mannschaft qualitativ besetzt ist, dürfte sie nicht da unten stehen“, mahnt Towerstars Trainer Toni Krinner. Er erwartet einen Gegner, der den Rest der Hauptrunde mit weitaus weniger Druck aufspielen kann. „Wir haben keinen Angst vor Heilbronn, bringen aber eine große Portion Respekt entgegen“, ergänzt Krinner.

Personell könnten die Towerstars erstmals ein kleines Luxusproblem bekommen. Da Alexander Dück und der wochenlang verletzte Stephan Vogt ins Team zurückkehren, wäre ein U23-Spieler überzählig. Jedoch kränkelte am Donnerstag Norman Hauner und ein Einsatz ist noch offen. Sein Comeback gibt aber auf jeden Fall Matthieu Tousignant, der rund zwei Wochen aufgrund einer leichten Gehirnerschütterung pausieren musste. Damit können die Towerstars auch wieder mit vier Kontingentspieler auflaufen. „Jeder Spieler ist wichtig, aber das bringt uns natürlich wieder mehr Qualität zurück aufs Eis“, betont Coach Krinner. Karten für das Heimspiel am Sonntag gegen Heilbronn gibt es bei allen bekannten Vorverkaufsstellen, sowie an der Abendkasse. Alle anstehenden Eishockey-DEL-2-Spiele werden über www.sprade.tv live übertragen.