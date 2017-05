Regionalsport See Ost Kampf, Zorn und Triumph beim VfB Friedrichshafen

Der VfB Friedrichshafen ist im Kampf um den Aufstieg vor heimischem Publikum auf Achterbahnfahrt der Gefühle. Die Faustballer bleiben aber Zweiter in der Verbandsliga.

Faustball-Verbandsliga: Kampf, Niederlage, Verzweiflung, Zorn, Triumph – der vergangene Heimspieltag ließ beim Publikum keine Wünsche offen. Als die Sonne noch dabei war, den Tau vom Rasen des Zeppelinstadions trocken zu rösten, stellte sich der VfB Friedrichshafen seinen Gästen vom TSV Gärtringen zum Spitzenspiel. Mit Routinier Michael Pieper und einem ausgeruhten David Ressel im Angriff witterte der die Chance, sich für das 1:3 vergangene Woche zu revanchieren. Pieper knickte beim Einspielen um – konnte, ausreichend gekühlt, aber spielen.

Den tollen ersten Satz gewannen die Gäste glücklich mit 11:9. Im zweiten funktionierte endlich alles nach Plan und der VfB holte mit dem 11:6 zum Gegenschlag aus. In Satz drei entbrannte ein spannender Kampf um jeden Ball. Der VfB holte ein 2:6 auf. Eine umstrittene Schiedsrichterentscheidung, der Ärger darüber und eine Prise zu viel TSV-Glück brachten Gärtringen das 11:9. Trotz mehrerer Umstellungen bekam Friedrichshafen die erneut mutig aufspielenden Gärtringer nicht mehr in den Griff – mit 7:11 und 1:3 Sätzen eine Wiederholung des Hinspiels.

Mit dem Anspruch, gegen Grafenau und Bissingen zu gewinnen, traten die Seehasen an. Gegen Grafenau fielen sie aus allen Wolken. Mit einer Serie unbegreiflicher Stockfehler verhalf der VfB einem total unterlegenen Gegner zum 11:7 und 11:8. Trainer und Betreuer waren ebenso machtlos wie die Spieler bei der Aneinanderreihung von individuellen Fehlern, die man in dieser Klasse eigentlich für unmöglich hält. Die Stimmung kippte, es wurde laut, leise, laut. Mit knapper Not gewann der VfB Satz drei 11:9 – und war plötzlich wieder da. Wie im Hinspiel ließ er dem Gegner keine Chance mehr und fegte ihn mit 11:3 vom Feld. Die dritte Partie begann verhalten und verunsichert. Beim Stand von 5:5 gewannen die Gastgeber die Herzen des Publikums mit mehreren Glanzparaden und spektakulären Punkten wieder: Nach dem 11:5 beherrschten sie Bissingen (11:7). Der dritte Satz, der Höhepunkt des Tages: Bissingen spielt mit dem Rücken zur Wand plötzlich mutig auf (10:6). Aber die Männer in Rot schienen nun zu allem entschlossen, wollten auf keinen Fall noch einen Satz abgeben. Mit einer spektakulären Leistung gelang der Ausgleich, wurden (11:12) sieben Matchbälle abgewehrt. Ressel musste sieben Male angreifen, ehe die Männer die Erleichterung und den Triumph herausschreien konnten. Der VfB gewinnt 3:0 gegen Bissingen und bleibt Tabellenzweiter.

VfB Friedrichshafen: David Ressel, Tobias Paul, Michael Pieper, Fabian Schmidt, Mario Müller.

Faustball

Verbandsliga

1. TSV Gärtringen 7 19:5 12:2

2. VfB Friedrichshafen 8 19:9 11:5

3. TV Trichtingen 4 12:1 8:0

4. TV Bissingen 8 10:16 6:10

5. TSV Grafenau II 7 9:15 5:9

6. NLV Vaihingen II 5 7:10 4:6

7. SV Oberböhringen 4 4:10 2:6

8. TV Ochsenbach 5 1:15 0:10