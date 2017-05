r Kader der Ravensburg Towerstars jetzt fast komplett

Vertrag der Urgesteine Stephan Vogt und Lukas Slavetinsky wurde verlängert. Kontrakt mit Slowaken Adam Lapsansky wurde bestätigt.

Eishockey-DEL-2: Mit gleich drei Spielern hat die Klubführung der Ravensburg Towerstars noch vor dem Wochenende die Verträge verlängert. Prinzipiell nicht überraschend mag sein, dass Stürmer Stephan Vogt auch in der nächsten Saison für seine Heimatstadt das Trikot trägt. Vogt ist seit 2005 ohne Unterbrechung im Team und die unbestrittene Identifikationsfigur auch für die Fans. Ganz so klar war die Angelegenheit allerdings nicht. Schon im Vorjahr war im Raum gestanden, dass sich der in Kürze 30-Jährige stärker im Familienbetrieb einbringen und die Profikarriere beenden könnte. Doch Vogt will die Schlittschuhe noch nicht an den berühmten Nagel hängen. „Nach einer derben Saison wie zuletzt kann man nicht so einfach aufhören“, sagt er. Zudem führt die Leidenschaft zum Eishockeysport die Regie. „Solange ich fit und gesund bin, Spaß habe, gehe ich auch aufs Eis“, betonte er. Stephan Vogt könnte ich dieser Saison übrigens die Marke von 700 Spielen für Ravensburg knacken.

Ebenfalls ein „Urgestein“ im Ravensburger Eishockey ist Lukas Slavetinsky, der mit seinen 35 Jahren auch noch nicht ans Aufhören denkt. Er hat seit geraumer Zeit ein Fernstudium mit Fachrichtung „Sportökonomie“ abgeschlossen, aber auch sein Herz schlägt weiterhin fürs Eis. „Ich fühle mich absolut fit und freue mich sehr auf die neue Saison“, berichtet der im tschechischen Ústí nad Labem geborene Verteidiger. Slavetinsky war in seiner gesamten Profikarriere stets ein Schlüsselspieler in der Abwehr, der auch offensiv wichtige Akzente setzte. Auf die neue Saison mit Trainer Jiri Ehrenberger ist er schon gespannt, auch wenn er noch keinen festen Zeitplan seines Karriereendes hat, stellt er klar: „So eine Karriere geht wie im Flug vorbei, ich will mit den Towerstars noch einmal richtig erfolgreich sein.“

Die dritte Personalie wurde mit Spannung erwartet. Eigentlich hatte Adam Lapsansky schon einen Vertrag für die neue Saison. Nach Ravensburg geholt wurde er Ende Dezember vom inzwischen verstorbenen Trainer Toni Krinner. Wie bei so manchem Teamkollegen lief der Rest der Saison für den 27-jährigen Slowaken ziemlich holprig. Die Frage war daher, ob Lapsansky auch unter Jiri Ehrenberger ins personelle Konzept passt. „Ganz klar, ja. Ich kenne Adam seit einigen Jahren und er hat bei guten Adressen in der Slowakei sowie der tschechischen Extra-Liga gute Akzente gesetzt“, sagt Ehrenberger. Er schätzt dessen läuferischen Fähigkeiten und ist sicher, dass Lapsansky eine wichtige Rolle im Sturm der Towerstars einnehmen wird. 22 Scorerpunkte hatte er in 26 Pflichtspielen vergangene Saison verbucht, bei den Towerstars ist man zuversichtlich, dass hier noch mehr drin ist. „Es ist schon ein Unterschied, ob ein Spieler zur zweiten Hälfte der Saison zum Team stößt, oder so wie jetzt von Beginn an mit einer Mannschaft arbeiten kann“, ergänzt Geschäftsführer Rainer Schan. „Bis vor zwei Wochen stand Adam Lapsansky übrigens noch im WM-Kader der slowakischen Nationalmannschaft. Die Konkurrenz der Übersee-Legionäre und Top-Ligen Osteuropas war zuletzt aber doch zu groß.

Nach den bisher erfolgten Personalmaßnahmen fehlen den Ravensburg Towerstars noch ein siebter Verteidiger sowie ein ausländischer Mittelstürmer, auch hier kann wohl in Kürze Vollzug gemeldet werden.