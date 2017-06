Regionalsport See Ost Kader der Ravensburg Towerstars ist mit Mathieu Pompei komplett

Regionalsport See Ost

Der 25-jährige Franko-Kanadier gilt als gut ausgebildeter Mittelstürmer. Empfehlung für ersten Profi-Vertrag bei den Towerstars. Erst einmal ein Try-out-Vertrag für die Eishockey-DEL-2.

Eishockey-DEL-2: Sechs Wochen vor dem Start in die Vorbereitung haben die Ravensburg Towerstars ihren Kader als eines der ersten Teams der Liga komplett. Noch offen war nur die Besetzung der vierten Kontingentstelle, die war für einen Mittelstürmer vorgesehen. Mit dem 25-jährigen Kanadier Mathieu Pompei ist das Management fündig geworden. Für den 1,73 Meter großen Center ist es die erste Profistation, bislang spielte er für die McGill Universität in der überregional organisierten College-Liga CIS.

„Wir haben den Tipp von einem früheren Spieler in Nordamerika bekommen, dass Mathieu nach seiner Uni-Zeit sich durchaus auch für das Ausland interessiert“, erzählt Jiri Ehrenberger. Der Ravensburger Coach ist zuversichtlich, dass der neue Mann aufgrund seiner spielerischen Fähigkeiten und der guten Ausbildung das Zeug dazu hat, als Europa-Debütant in der DEL 2 Fuß zu fassen. „Mathieu verfolgt klare sportliche Ziele und wird sich zeigen wollen“, ergänzt Ehrenberger.

Gerne spricht man bei derartigen Spielerprofilen von „Wundertüten“. Man muss sich zunächst einmal auf die Sichtung von Videomaterial und Empfehlungen nordamerikanischer Scouts, Agenten und Trainer verlassen. Wie schnell und nachhaltig sich ein Spieler beim ersten Klub, außerhalb der Heimat, auf der größeren Eisfläche im Profi-Alltag zurechtfindet, muss sich im Trainings- und Spielbetrieb zeigen.

Das Towerstars-Management hat das Risiko weitgehend minimiert, Pompei hat eine Try-out-Vereinbarung akzeptiert. Damit müssen die Ravensburger erst nach vier DEL-Pflichtspielen entscheiden, ob sie ihn mit einem festen Vertrag ausstatten. „Wir werden uns schon in der Vorbereitung und den sechs Testspielen ein Bild machen können“, sagt Ehrenberger. Die Towerstars hoffen aber, dass sie mit Pompei mehr Glück haben als in der vergangenen Saison. Damals kamen mit Riley Brace und Cam Reid Top-Spieler aus der ECHL, sie enttäuschten aber, waren nach dem ersten Saisonviertel nicht mehr in der Mannschaft.

Neben den drei Torhütern starten die Ravensburg Towerstars Anfang August mit sieben Verteidigern und 13 Stürmern in die Vorbereitung auf die neue Saison. Dazu kommen noch sechs Nachwuchstalente des Stammvereins EV Ravensburg, die am Trainingsbetrieb oder dem einen oder anderen Testspiel teilnehmen werden.