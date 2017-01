Ringen KG Baienfurt zweitbester Ringerverein

Bezirksmeisterschaften im Freien Stil in Sulgen. Roman Fiedler vom VfB Friedrichshafen wird Zweiter in der 53-kg-Klasse.

Ringen: (lh) Der „Platz an der Sonne“ ist auch im Ringkampfsport manchmal von kurzer Dauer. Denn die Konkurrenz schläft nicht, wie Regionalligist KSV Taisersdorf erfahren musste. Bei den ARGE-Bezirksmeisterschaften der Männer im freien Stil in der Sulgener Kreissporthalle wurde der Vorjahressieger aus dem Linzgau auf Rang 15 durchgereicht. Den Sieg in der Vereinswertung sicherte sich der KSV Tennenbronn mit 26 Punkten vor der KG Baienfurt-Ravensburg-Vogt (19), dem KSV Allensbach (13), dem AV Hardt (12), dem KSV Wollmatingen und Gastgeber AV Sulgen (je 10).

In der Gewichtsklasse bis 57 kg erreichten Navid Jame (KG Baienfurt) und Alexander Tonn (KSV Allensbach) jeweils mühelos das Finale. Beim Griff nach dem Titel ließ der Oberschwabe dem Allensbacher beim vorzeitigen 12:1-Sieg keine Chance. Für eine dicke Überraschung sorgte der bislang unbekannte Dmytro Zlatkin von der SG Schramberg in der Klasse bis 70 kg. In beeindruckender Weise zog er in den Endkampf, wo ihm kaum jemand eine Chance gegen den bis dahin stark auftretenden Hormtulla Hajizada (KG Baienfurt) zutraute. Doch der SG-Ringer holte sich durch eine taktische Meisterleistung mit 9:6 Punkten den Sieg. In Abwesenheit von Vorjahresmeister Marius Quinto (SV Triberg) sowie weiterer starker Bezirksringer holte sich Heshmat Akbari (KG Baienfurt) den Sieg in der 74-kg-Gewichtsklasse. Er besiegte den Allensbacher Maximilian Gerneth klar mit 12:1 Punkten.

Mit 81 Teilnehmern erfuhren die Freistil-Bezirksmeisterschaften trotz widrigen winterlichen Verkehrsverhältnissen eine zufriedene Resonanz. Im Vorjahr wollten 88 Männer Meister in den neun Gewichtsklassen werden.

53 kg: 1. Jens Staiger (KSV Tennenbronn), 2. Roman Fiedler (VfB Friedrichshafen), 3. Tim Sönmez (AC Villingen).

57 kg: 1. Navid Jame (KG Baienfurt), 2. Alexander Tonn (KSV Allensbach), 3. Khamza Temarbulatov (StTV Singen), 4. Adrian Jauch (AV Hardt), 5. Darwish Mahmodi (KSV Taisersdorf), 6. Julian Bahm (KSV Wollmatingen).

70 kg: 1. Dmytro Zlatkin (SG Schramberg), 2. Hormtulla Hajizada (KG Baienfurt), 3. Robin Hezel (AV Sulgen), 4. Tobias Broghammer (AV Hardt), 5. Michael Wilhelm (AB Aichhalden), 6. Rico Hezel (AV Sulgen).

74 kg: 1. Heshmat Akbari (KG Baienfurt), 2. Maximilian Gerneth (KSV Allensbach), 3. Matteo Lehmann (KSV Tennenbronn), 4. Kevin Reuschling (KSK Furtwangen), 5. Maximilian Rauch (KSV Taisersdorf), 6. Alexander Rauch (KSV Taisersdorf).