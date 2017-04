Regionalsport See Ost Jubiläumsturnier in Ailingen

RuFV Ailingen feiert 60 Jahre Klubgeschichte. Hallenspringturnier von Freitag bis Sonntag auf der Reitanlage Brugger in Friedrichshafen.

Reiten: Der RuFV Ailingen richtet von heute bis Sonntag auf der Reitanlage Brugger in Friedrichshafen sein großes Hallenspringturnier bis zur schwersten Klasse aus. „Das Turnier steht dieses Jahr ganz im Zeichen des 60-jährigen Jubiläums des Vereins“, erklärt die Vereinsvorsitzende Petra Kuhn.

Angemeldet haben sich bis jetzt 120 Reiterinnen und Reiter, insgesamt wird es rund 500 Starts in 14 Prüfungen geben. Der Höhepunkt wird am Sonntag ab 14.30 Uhr der Große Preis von Friedrichshafen sein, eine Springprüfung der Klasse S* mit Siegerrunde. Am Samstagnachmittag locken ebenfalls spannende Prüfungen, darunter eine Punktespringprüfung der Klasse M** mit Joker, ein Zwei-Phasen-Springen Klasse M* und ab 17.30 Uhr eine Punktespringprüfung der Klasse S* mit Joker.

Heute Mittag dürfen die jüngeren Pferde ihr Können beweisen. Zahlreiche Reiter aus der näheren und weiteren Umgebung haben ihr Kommen zugesagt, darunter der Vorjahressieger des Großen Preises, Christian Heim vom Hofgut Mahlspüren, und Mathias Jehle aus Fronhofen, der vergangenes Jahr das M**-Springen am Freitagabend für sich entscheiden konnte.

„Für Reiter und Zuschauer haben wir uns einiges einfallen lassen“, betont Eva-Marie Brugger, die stellvertretende Vorsitzende des RuFV Ailingen. So wurde eigens ein Sprung mit dem Jubiläums-Logo des Vereins gestaltet. Der Boden in der großzügigen Reithalle wurde aufbereitet, um für perfekte Trittsicherheit und Elastizität zu sorgen. Bei schlechtem Wetter steht die Vereinsreithalle zum Abspringen zur Verfügung. So finden die Turnierreiter beste Voraussetzungen, um mit ihren Pferden in Ailingen an den Start zu gehen. Petra Kuhn, die Vorsitzende des RuFV Ailingen, lobte die Sponsoren und die zahlreichen ehrenamtlichen Helfer des Turniers: „Ohne sie wäre eine Veranstaltung in dieser Größenordnung nicht möglich.“

Auch der kulinarische Genuss und die Unterhaltung kommen rund um das Springturnier am Wochenende nicht zu kurz. Heute Abend gibt es eine Reiterparty „Start ins Wochenende“ im Zelt und der Samstagabend steht unter dem Motto: „Reitstall kennt kei Sünd – Dirndl- und Lederhosenball“. Der Eintritt ist jeweils frei.

Der Turnierplan

Heute

12 Uhr: Springpferdeprüfung Kl. A**

12.30 Uhr: Springpferdeprüfung Kl. A** geschlossen

13.45 Uhr: Springprüfung Klasse L

15.45 Uhr: Springprüfung Klasse M

(17.45), Springprüfung Kl. M**, anschließend "Start ins Wochenende".

Samstag

8.30 Uhr: Springprüfung Kl. A** geschlossen

10.15 Uhr: Springprüfung Klasse L geschlossen

12.30 Uhr: Springpferdeprüfung Klasse L

14.00 Uhr: Zwei-Phasen-Springprfg. Klasse M*

15:45 Uhr: Punktespringprüfung Klasse M** mit Joker

17.30 Uhr: Punktespringprüfung Kl. S* mit Joker, anschließend Reiterparty "Reitstall kennt kei Sünd – Dirndl & Lederhosenball" mit DJ

Sonntag

9:30 Uhr: Springpferdeprüfung Klasse M*

10:30 Uhr: Springprüfung Klasse M*

12:30 Uhr: Springprüfung Kl. M**

14:30 Uhr: Springprüfung Kl. S* mit Siegerrunde