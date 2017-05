Regionalsport See Ost Josef Heim: "Das schreit nach Revanche"

Obwohl es sowohl für den TSV Schlachters als auch für Achberg um nichts mehr geht, wollen beiden Kreisliga-A-Klubs das Fußballderby am Sonntag gewinnen.

Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: TSV Schlachters – SV Achberg (Sonntag, 15.00 Uhr). – „Wir haben jede Menge Ausfälle“, beklagt der Schlachterner Trainer Filipo Rodrigues die schwierige personelle Situation seiner Mannschaft so kurz vor dem Saisonende. Hinzu komme, dass die Spannung beim TSV raus sei. Mit einem Rang im unteren Mittelfeld der Tabelle geht es für die Rodrigues-Elf um nichts mehr. Nach oben wie auch nach unten ist der Zug schon lange abgefahren.

Und genau das merkt man den Spielern auch an. „Die haben keine Lust mehr. Das ist eine Katastrophe“, klagt der Coach. Dabei kann er seine Jungs in dieser Hinsicht sogar verstehen. Dennoch appelliert er an sein Team, dass es am Sonntag beim Lokalderby gegen den SVA nochmal Gas gibt. „Auch wenn wir noch einige Verletzte oder berufliche Ausfälle haben“, sagt er, „bis jetzt läuft das Training ganz zufriedenstellend.“ Somit blickt der Trainer irgendwie doch hoffnungsvoll auf den vorletzten Spieltag.

Generell hat ein Lokalderby ja seine eigenen Gesetze und die Motivation kommt von alleine. „Da ist jeder gewillt, was zu reißen. Ich denke, das wird bei den Jungs am Sonntag auch der Fall sein“, hofft Rodrigues auf eine entsprechende Leistung. Zumal das Hinspiel gegen den SV damals 2:1 gewonnen worden war. Ein Sieg ist also gar nicht so abwegig für den Gastgeber. „Außerdem ist der SV rein vom Tabellenplatz her in der Favoritenrolle. Da ist der Druck bei denen vielleicht noch etwas höher“, vermutet der TSV-Trainer. Und seine Mannschaft hat ein Heimspiel, was Rodrigues klar als Vorteil abhakt. „Wir kennen unseren großen Rasenplatz und fühlen uns da wohl“, sagt der Coach.

Die Mannschaft von SV-Trainer Josef Heim wird aber nach Schlachters fahren, um die Partie so ungemütlich wie möglich für den TSV zu gestalten. Denn mit einem Sieg könnte der SV auf den dritten Tabellenplatz aufrücken, den VfB Friedrichshafen II überholen. Und genau das ist das Ziel der Heim-Elf.

„Aber die Stimmung bei uns ist momentan gar nicht gut“, bedauert der SV-Coach. Kapitän Dominik Fischer wird am Sonntag verletzungsbedingt ausfallen. „Er hat sich am vergangenen Spieltag das Knie verdreht und fällt für diese Saison komplett aus“, erklärt Heim. Martin Nuber und Martin Reischmann werden ebenfalls in Schlachters fehlen. „Ihr Fehlen ist echt schwierig zu kompensieren. Vor allem Dominik ist auf dem Feld für jeden ein Vorbild“, sagt der Coach. „Eventuell wird Kevin Bosio für ihn einspringen“, sucht er nach Lösungen für das Problem.

Jene Spieler aber, die fit sind, ziehen mit allen Kräften mit und strahlen absoluten Siegeswillen aus. „Bei einem Lokalderby wie diesem schmeißen alle alles rein“, freut sich Josef Heim über deren Einsatzwillen. Auch wenn mit dem TSV ein schwieriger Gegner auf den SV Achberg wartet. „Aber wir haben noch die Niederlage vom Hinspiel gut zu machen“, erinnert er sich. Damals war seine Mannschaft richtig gut drauf und dem TSV sind mehr durch Glück zwei frühe Tore gelungen. „Das schreit nach Revanche und genau darauf freuen wir uns am Sonntag“, schließt der Achberger Trainer.