Regionalsport See Ost Jetzt sollte mal ein Sieg her

Der Eriskirch empfängt am Ostermontag den SV Achberg in der Fußball-Kreisliga A, Staffel 2. Der TSV Tettnang trifft im Topspiel der Liga auf Verfolger VfL Brochenzell.

Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: TSV Eriskirch – SV Achberg (Montag, 15.00 Uhr). – Am Ostermontag empfängt die Mannschaft von TSV-Trainer Mico Su-sak den SV Achberg. Dann sollte mal wieder ein Sieg her, denn am vergangenen Mittwoch kassierte der TSV im Nachholspiel gegen den VfL Brochenzell eine 1:4-Niederlage.

„Die war auch verdient“, erinnert sich der Coach, „wir haben zwar gut gespielt, aber Brochenzell war deutlich besser.“ Dass es nicht leicht werden würde, war schon absehbar für Susak. Doch mit einer Niederlage hatte er auch nicht gerechnet. „Wir wollten zu viel. Es war ein offener Schlagabtausch, den der VfL besser genutzt hat“, sagt der TSV-Trainer. Trotz allem zeigt er sich zufrieden mit der Leistung seiner Jungs. „Im Training ziehen sie gut mit und trotz einiger Ausfälle verläuft die Rückrunde in meinen Augen recht gut.“ Aber er weiß auch, dass es am Montag gegen den SV Achberg nicht einfacher werden wird. „Wir tun uns immer schwer gegen den SV. Das ist ein sehr starkes Team mit guten Einzelspielern“, erklärt Susak. Da kommt es seinen Jungs gerade gelegen, dass es am Ostermontag ein Heimspiel sein wird. „Ich sehe das schon als Vorteil“, sagt er. Mit einem Unentschieden könnte er zwar leben, aber ein Sieg wäre, gerade nach der vergangenen Niederlage, besser. Auch für das Selbstbewusstsein der Mannschaft. „Aber wir stehen momentan auch auf einem sicheren Platz in der Tabellenmitte. Da können wir den Fokus auch darauf legen, einfach Spaß am Fußball zu haben“, meint der TSV-Trainer.

Spaß am Fußball möchten die Jungs von SV-Trainer Josef Heim auch haben. Aber beim SV geht es um mehr. Für ihn muss es ein Sieg sein, damit Achberg weiter nach vorn in der Tabelle klettert. Wie das geht, hat er am vergangenen Spieltag gegen die SGM Fischbach/Schnetzenhausen gezeigt. Der 4:2-Erfolg hat den SV wieder aufgebaut und ihm das Selbstvertrauen zurückgegeben. „Die Stimmung ist um einiges besser. Endlich wissen die Jungs wieder, was sie können“, freut sich Heim. Doch ganz so unbeschwert kann er nicht auf den kommenden Spieltag blicken. Drei Spieler werden nicht antreten können, zwei davon werden eventuell auch für längere Zeit ausfallen. „Aber da alle gut mitziehen, dürfte das nicht all zu große Probleme bereiten“, hofft SV-Trainer Josef Heim. Außerdem setzt er darauf, dass der TSV nach seinem Nachholspiel am Mittwochabend noch etwas angeschlagen sein wird. „Dennoch ist Eriskirch ein harter Gegner. Seine Spieler stehen immer gut hinten drin. Wir haben auf jeden Fall Respekt vor der Mannschaft, sind aber guter Dinge“, urteilt der Coach. Denn spielerisch sieht er sein Team im Vorteil, auch deshalb, weil er seine Jungs flexibel einsetzen kann. Eine Stärke, die ihm bei den momentanen Personalproblemen zugutekommen kann.

TSV Tettang – VfL Brochenzell (Montag, 15 Uhr). – (heh) Alle sind gespannt auf das Duell des Tages am Ostermontag, wenn der Tabellenführer den Verfolger zum Ostertanz empfängt. „Wir freuen uns tierisch auf diese Partie“, hat Ralf Bühler schon am Gründonnerstag das Spitzenspiel der Kreisliga A, Staffel 2 im Hinterkopf, kaum dass das Nachholspiel beim TSV Eriskirch zu Ende gegangen war. Der eine Teil des Brochenzeller Trainerduos, er und Rolf Weiland arbeiten bestens zusammen, und seine Spieler können es kaum erwarten. Mit einem Sieg beim TSV Tettnang wäre der Abstand auf drei Punkte geschrumpft – und Bühler/Weiland und der VfL Brochenzell haben danach immer noch eine Nachholpartie in der Hinterhand. Dass Brochenzell zwei Spiele in drei Tagen zu stemmen hat, ficht Bühler nicht wirklich an. „Wir halten die Spannung hoch“, sagt der VfL-Coach, und er hofft, dass seine Mannschaft genauso gut wie zuletzt gegen Eriskirch aufftritt. „Die Mannschaft hat gut gespielt“, lobt der Trainer, nur eines sollten Kapitän Claudio Hirscher & Co. am Montag besser machen als noch am Donnerstag. Tettnang wird ihnen Chancen in Hülle und Fülle nicht anbieten. Wollen sie dem Spitzenreiter ein Bein stellen, sollten die Tormöglichkeiten konsequent genutzt werden.