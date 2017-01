Tennis Jakob Sude will's noch einmal wissen

Die einstige Tennis-Nachwuchshoffnung aus Friedrichshafen will nach Lehrjahren in Amerika seine Profi-Ambitionen ausloten.

Tennis: Jakob Sude ist zurück, mit einem College-Abschluss in der Tasche und seinem Traum im Gepäck, als Tennisprofi nun vielleicht doch noch einmal durchzustarten. "Ich will wissen, wie weit hoch ich's schaffe", sagt der inzwischen 25-Jährige, der sich körperlich fit fühlt und lange von Verletzungen verschont blieb. "Ich habe das Gefühl, dass es jetzt erst richtig los geht."

Mit 16 zählte der Sohn von Volleyball-Ikone Burkhard Sude zu den hoffnungsvollsten Talenten des deutschen Tennisnachwuchses. 2007 wurde er deutscher Jugendmeister im Einzel und im Doppel und in Friedrichshafen zum Nachwuchssportler des Jahres gekürt. Danach warfen ihn Verletzungen immer wieder zurück. Vor dreieinhalb Jahren entschied sich der Friedrichshafener, nach Amerika zu gehen, wo man Leistungssport und Studium immer noch am besten miteinander verbinden kann, weil der College-Sport einen hohen Stellenwert hat. Tennis steht nach Football, Basketball und Baseball in der Beliebtheitsskala der Amerikaner ziemlich weit vorn.

An der Oklahoma State University im beschaulichen Stillwater studierte Jakob Sude "International Business", was er im Juli mit Erfolg abschloss. Neben ein bis zwei Vorlesungen täglich standen dort vier bis fünf Stunden Training auf dem Tagesplan. Von Januar bis Mai kamen an jedem Wochenende die Rundenspiele dazu, die die College-Teams untereinander austragen, wobei sich nur die Besten für die Nationalmeisterschaften qualifizieren. "Diese Ligaspiele sind mit den Verbandsrunden in Deutschland vergleichbar, der Teamsport wird da sehr groß geschrieben", erklärt Sude. Nur in der letzten Woche einer "Season" stehen die Spieler solo auf dem Platz. Der ehrgeizige Deutsche schaffte es im Einzel einmal ins Viertelfinale, im Doppel einmal ins Viertel- und einmal ins Halbfinale der Meisterschaft.

"Das hat sich auf alle Fälle gelohnt", ist er mit seinen Lehrjahren in Amerika auch sportlich zufrieden. Dass er zur Abwechslung verletzungsfrei blieb, beförderte die Entwicklung. Auch mental gehe er gestärkt aus dieser Zeit hervor. "Wenn du bei einem College-Match von 500 Leuten auf den Rängen bei einem Fehler niedergeklatscht wirst, bist du mit der Zeit abgebrüht, sonst hast du keine Chance", erzählt Jakob von einer "ganz anderen Atmosphäre auf den Tennisplätzen" im Vergleich zu Deutschland. Denn auch hier war er in den vergangenen Jahren präsent. 2014 stieg er beim TV Weinheim ein, der gerade in die 2. Bundesliga aufgestiegen war. Im vergangenen Jahr gelang der Mannschaft mit Sude der Durchmarsch ins Oberhaus. Ob der Youngster nun beim Erstligisten aufschlägt, stehe noch nicht fest.

Jakob Sude ist mitten in der Saisonplanung. Wo er antreten will, wird sich weisen. Zwei Turniere im Doppel gewonnen, ein Halbfinale im Einzel erreicht: Durch die erfolgreiche Teilnahme an Future-Turnieren 2016 unter anderem in Belgien und auf Kreta ist er in dieser Kategorie – die dritthöchste im Profitennis – mittlerweile im Hauptfeld gesetzt. "Ich stehe in der Weltrangliste so gut da wie noch nie", sagt der 25-Jährige, der im Einzel auf Rang 750 und im Doppel bei 500 steht. Für Challenger-Turniere aber muss Sude sich bis in die 200er-Ränge vorarbeiten.

Damit das gelingt, ist er wieder sehr fokussiert auf sein Zuhause. Er wohnt bei den Eltern und trainiert am Bodensee, wenn auch jenseits der Landesgrenze. Seit dem Sommer feilt er an der Tennis-Academy in Dornbirn an Technik und Taktik. Hier trainiert der Schweizer Adrian Bodmer, mit dem er im Doppel gut unterwegs ist. Für das Krafttraining ist Vater Burkhard zuständig. "Ich will richtig Gas geben", sagt Jakob Sude, der es nun noch mal wissen will.