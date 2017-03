Jakob Schuschkewitz macht den Unterschied

Haisterkircher Torjäger trifft dreimal beim 3:0 in Meckenbeuren. TSV Berg II spielt in Mochenwangen beim 3:3 nicht wie ein Absteiger. Der erste Bezirksligaspieltag nach der Fußball-Winterpause.

Fußball-Bezirksliga: TSV Meckenbeuren – SV Haisterkirch 0:3 (0:1). – „Den Unterschied hat heute eindeutig Jakob Schuschkewitz gemacht“, sagt Klaus Gimple, der Trainer des TSV Meckenbeuren. Ansonsten hätten beide Mannschaften ein vergleichbares Niveau gehabt. Bevor der SVH-Torjäger das Führungstor der Gäste erzielte, hätten die Hausherren selbst in Führung gegen müssen. Doch dem war nicht so. Danach gab es die Schuschkewitz-Festspiele, ein Treffer vor der Pause, zwei nach dem Wechsel. Der zweite Treffer sei, so Gimple, der kurioseste gewesen: „Wir hatten einen Ballverlust im Mittelfeld, worauf der Gegner im Anschluss an ein Zuspiel in den freien Raum zwei Mal auf unser Tor geschossen hat. Die Schüsse haben wir abgewehrt. Beim dritten Versuch trat Schuschkewitz den Ball fast von der Außenlinie auf unser Tor. Dabei traf der Ball unseren Spieler derart unglücklich an der Hacke, dass der Ball von dort ins Tor gelangte.“ – Tore: 0:1, 0:2, 0:3 Schuschkewitz (43./69./72.).- Schiedsrichter: Lutz.- Zuschauer: 150.

SV Mochenwangen – TSV Berg II 3:3 (3:1). – „Wir waren in der ersten Halbzeit das bessere Team, die Gäste im zweiten Durchgang“, fasst Dino Salerno, Trainer des SV Mochenwangen, das Derby zusammen. Weshalb dieses Ergebnis letztendlich auch leistungsgerecht gewesen sei, gegen eine Verbandsligareserve, die nicht wie ein Absteiger aufgetreten sei. 3:1 habe der SV Mochenwangen geführt, ehe es einen Bruch im Spiel der Hausherren gegeben habe: Wegen Verletzungen musste Salerno wechseln. Das habe sich nachteilig ausgewirkt auf den weiteren Spielverlauf. „Danach hatte Berg II mehr Spielanteile, sie hatten sich gegen die drohende Niederlage gewehrt, die letzten 20 Minuten gingen an sie. In dieser Zeit haben sie noch die beiden Tore zum Ausgleich gemacht.“– Tore: 1:0, 3:1 Spieß (8./25.), 2:0 Moll (13.), 2:1 Koppmann (25.), 3:2 Drammeh (61.), 3:3 M. Ata (87.). – Schiedsrichter: Romer. – Zuschauer: 150.

SG Aulendorf – SV Seibranz 2:0 (0:0).- Der runderneuerten Mannschaft der SG Aulendorf sei gegen den starken Aufsteiger SV Seibranz nach einem sehr guten Bezirksligaspiel ein überzeugender 2:0-Sieg gelungen, meint Wolfgang Steinbach, der Trainer der Gastgeber. Defensiv habe seine Mannschaft dem Gegner keine Chancen zugelassen. Schon in der ersten Halbzeit hätten die Aulendorfer Möglichkeiten gehabt, etwa durch den Heimkehrer Andreas Krenzler. „In der zweiten Halbzeit ist unser Spiel noch besser geworden, weitere Chancen waren die Folge, gerade nach dem 2:0 verpassten wir es mehrfach, das Ergebnis in die Höhe zu schrauben“, analysiert Steinbach das erste Spiel nach der Winterpause. Doch die Treffer, die erzielt wurden, seien sehenswert gewesen. Das 1:0 sei im Anschluss an einen überlegten Schuss ins lange Eck durch Andreas Stöckler in der 48. Minute gefallen. Alexander Allgäuer, der sich zuvor im Zweikampf durchgesetzt hatte, sorgte mit einem Schuss aus der Distanz für den 2:0-Endstand. – Tore: 1:0 Stöckler (48.), 2:0 Allgäuer (68.). – Schiedsrichter: Dorsch. – Zuschauer: 200.

SC Unterzeil-Reichhofen – SG Argental 7:2 (3:2).- Eine dicke Pleite hat die SG Argental im Allgäu bezogen. Wobei es lange nicht danach ausgesehen hatte. „Wir waren etwa 35 Minuten gut dabei, führten 2:0, standen dabei in der Defensive gut, spielten schnell nach vorn, hatten Möglichkeiten“, berichtet Markus Bucher, Pressesprecher der SGA. Selbst das 3:0 sei möglich gewesen, beziehungsweise sei verpasst worden. Dann allerdings hätten die Gastgeber auf 1:2 verkürzt. Kurz danach sei der Ausgleich und kurz vor dem Seitenwechsel die Führung für Unterzeil-Reichenhofen gefallen. „Sofort nach der Pause musste unsere Mannschaft das 2:4 verkraften, für uns ein richtiger Nackenschlag“, fasst der SGA-Funktionär zusammen. Doch damit nicht genug, gegen Ende kassierten die Gäste einen Doppelschlag, was zu dieser kräftigen Packung geführt hatte. Mit dem Argentaler Treffer dazwischen lautete das Finalresultat: 2:7 aus Sicht der Kicker aus dem Bodenseekreis. – Tore: 0:1 D. Zamarco (20.), 0:2 Glaser (32.), 1:2, 7:2 D. Karg (40./89.), 2:2, 4:2 Dreher (41./47.), 3:2 Mayrhofer (43.), 5:2 Widler (60.), 6:2 M. Karg (88.). – Schiedsrichter: Schönle. – Zuschauer: 150.

TSV Heimenkirch – FC Leutkirch 1:1 (1:0).- Der Tabellenführer aus Heimenkirch hat heute überraschend zwei Punkte eingebüßt, gegen einen Gegner, der im Abstiegskampf steckt. „Leutkirch ist in der Defensive sehr gut gestanden, tief dazu. Wir hatten heute einfach zu wenig Mittel, kaum Ideen gehabt, um Chancen herauszuspielen“, sagt Simon Schnepf, Trainer des TSV Heimenkirch. Leutkirch sei bei seinen wenigen Chancen cleverer gewesen. Beim Ausgleich hätte es geheißen: Eckball, Schuss, Tor. „Hätten sie zum Schluss noch die eine dicke Möglichkeit genutzt, sie hätten dieses Spiel am Ende sogar gewonnen“, analysiert der Übungsleiter des Tabellenführers, der mit seinem Team trotz des Remis weiter den Platz an der Sonne besetzt. Das Unentschieden gehe soweit in Ordnung, sagt Schnepf. – Tore: 1:0 Hutterer (25.), 1:1 Bozoglu (57.). – Schiedsrichter: Natter. – Zuschauer: 200.

SV Beuren – FG 2010 Wilhelmsdorf/Riedhausen/Zussdorf 4:2 (1:1).- „Mit Schwung sind wir in diese Partie gegangen, haben Chancen gehabt und auch die 1:0-Führung in der zehnten Minute erzielt“, resümiert Marco Mayer, Spielertrainer des SV Beuren. Danach allerdings habe seine Mannschaft den Faden verloren, den die Gäste aufgriffen hätten. „Wir hätten nach diesen ersten 45 Minuten mehr als dieses Remis verdient gehabt. Wir waren die bessere Mannschaft im ersten Abschnitt“, sagt Steve Reger, der Trainer von WRZ. Das 2:1 folgte fast unmittelbar nach Wiederanpfiff, der 2:2-Ausgleich nur unwesentlich später. „Ich hatte schon ein bisschen die Sorge gehabt, dass der Ausgleichstreffer, der im Anschluss an einen kapitalen Fehler gefallen war, ein Knackpunkt werden würde“, sagt Mayer vom SV Beuren. Doch dem sei nicht so gewesen. Sein Team habe noch zwei Tore geschossen und dem Gegner keine Chancen mehr gestattet. Mit diesen letzten beiden Toren haderte der Trainer der Gäste, Steve Reger: „Das 2:3 resultierte aus einem fragwürdigen Strafstoß, das Tor zum 2:4 war ebenfalls umstritten.“ Ansonsten habe der Schiri sehr gut gepfiffen. Im Endeffekt hätte sich seine Mannschaft ein Unentschieden verdient gehabt. Anders der Coach der Allgäuer: Es sei ein verdienter Sieg des SV Beuren gewesen. – Tore: 1:0 Prinz (10.), 1:1 Morou (35.), 2:1 Freiberg (47.), 2:2 Berenbold (51.), 3:2 Albrecht (69./FS), 4:2 Karrer (77.). – Schiedsrichter: Grillo. – Zuschauer: 250.

SV Kressbronn – SG Kisslegg 2:2 (1:2).- „Es war wohl ein gerechtes Unentschieden“, meint Roland Wiedmann, neuer Coach der SG Kisslegg. In der ersten Halbzeit seien die Gäste besser gewesen, im zweiten Abschnitt die Hausherren. Beide, so Wiedmann, hätten Probleme gehabt, weil sie zum ersten Mal auf Rasen gespielt hätten. Spielerisch sei deshalb nicht allzu viel gegangen. Schlecht sei die SGK in die Partie gekommen, in der dritten Minute verwandelten die Gastgeber einen Foulstrafstoß. Danach waren die Kisslegger am Zug, 2:1 zur Pause. „Meine Mannschaft hat auch gute Ansätze gezeigt, hat versucht, die Dinge spielerisch zu lösen, was den Umständen geschuldet nicht immer gelang. Sehr gut war, dass der eine für den anderen eingestanden ist.“ – Tore: 1:0 Fürst (3./FS), 1:1 Weiland (7.), 1:2 Nadig (15.), Würstle (71.). – Schiedsrichter: Schaffer. – Zuschauer: 200.

FV Waldburg – FC Isny – Die Partie ist abgesagt worden.