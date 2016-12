Izmir ist eine hohe Hürde

Der VfB Friedrichshafen trifft heute Abend in der ZF-Arena auf die türkische Mannschaft. Das ist gleichzeitig sein erstes Heimspiel in der Champions-League-Saison 2016/17.

Volleyball-Champions-League: VfB Friedrichshafen – Arkas Izmir (heute, 20 Uhr, ZF-Arena). – (gms) Arkas Izmir heißt der zweite Gegner des VfB Friedrichshafen in der Champions League. Die Türken kommen mit einer deutlichen 0:3-Niederlage (14, 11, 17) gegen die russischen Giganten aus Kasan an den Bodensee. Die Friedrichshafener dagegen haben ihr Auftaktspiel in der Gruppe C nach einem 0:2-Rückstand noch 3:2 gewonnen.

Vor 15 Jahren ist der damals schon sehr erfahrene Zuspieler Vital Heynen bei Noliko Maseeik auf den noch jungen Außenangreifer Joao Paulo Pereira Bravo getroffen. Gemeinsam gewannen sie den Supercup in Belgien, holten den Pokal und die Meisterschaft; in der Champions League ging es zusammen bis ins Viertelfinale. Und genau dorthin wollen sie auch 2017. Allerdings unter jeweils anderer Flagge: Heynen ist heute Trainer des VfB, Pereira Bravo spielt immer noch, derzeit bei Izmir. „Das ist schon eine besondere Situation“, sagt Heynen. „Alte Weggefährten wieder zu treffen, ist immer schön. Sie aber dann auch zu schlagen, ist noch ein bisschen besser.“

Die Voraussetzungen dafür könnten hoffnungsvoller nicht sein. Gerade erst hat der VfB den deutschen Meister aus Berlin in der Max-Schmeling-Halle mit 3:0 geschlagen. Das erste Auswärtsspiel in der Volleyball-Königsklasse konnten die Friedrichshafener in Paris auch für sich entscheiden. Izmir ist eine ähnlich hohe Hürde, die Trainer Vital Heynen und sein Team allerdings nehmen wollen. „Das ist eine gute Mannschaft, die mit Michael Sanchez Boschulev einen großartigen Diagonalangreifer hat”, sagt Heynen. “Wenn wir den stoppen können, können wir gewinnen. Ansonsten wird es sehr schwierig.”

Die Hiobsbotschaft aus dem Berlinspiel ist inzwischen nicht wirklich mehr eine. Außenangreifer David Sossenheimer, der dort umgeknickt war und im Rollstuhl die Halle verlassen musste, bekam von den Ärzten Entwarnung. Die Bänder sind alle intakt, die Auszeit des Außenangreifers dürfte nicht allzu lange dauern. “Für heute wäre es vermutlich noch zu früh”, sagt Heynen. “Aber wir können zum Glück bald wieder auf David setzen.”

Arkas IzmirNummer 1: Tyler James Sanders (Z, CAN)Nummer 2: Muzaffer Yönet (Z, TUR)Nummer 5: Mauricio Borges Almeida Silva (AA, BRA)Nummer 6: Michael Sánchez Boschulev (D, CUB)Nummer 7: Çagatay Durmaz (MB, TUR)Nummer 8: Gökhan Ökgöz (AA, TUR)Numm er 9: Hakki Capinoglu (MB, TUR)Nummer 10: Mustafa Koc (MB, TUR)Nummer 11: Yigit Gülmezoglu (AA, TUR)Nummer 13: Joâo Paulo Pereiroa Bravo (AA, BRA)Nummer 14: Hasan Sikar (MB, TUR)Nummer 15: Caner Ergü (L, TUR)Nummer 17: Muhammet Kaya (Z, TUR)Nummer 18: Ahmet Karatas (L, TUR)Nummer 19: Yigit Onayli (D, TUR)Trainer: Glen Hoag.

Die nächsten Spiele

Mittwoch, 28. Dezember, 19.30 UhrTV Rottenburg – VfB FriedrichshafenSamstag, 7. Januar, 19.30 UhrVfB Friedrichshafen – SWD powervolleys Dürensamstag, 14. Januar, 19 UhrTV Ingersoll Bühl – VfB Friedrichshafen

Gruppe CZenit Kasan – Paris Volley x:xVfB Friedrichshafen – Arkas Izmir heute, 20 Uhr

1. Zenit Kasan 1 1 0 32. VfB Friedrichshafen 1 1 0 23. Paris Volley 1 0 1 14. Arkas Izmir 1 0 1 0