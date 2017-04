Regionalsport See Ost Isny muss mit Punkt zufrieden sein

Spitzenspiel der Fußball-Bezirksliga endet 1:1. Der TSV Heimenkirch verteidigt seine Tabellenführung.

Fußball-Bezirksliga: FC Isny – TSV Heimenkirch 1:1 (1:0). – "Wir müssen mit dem Punkt zufrieden sein", analysiert Uwe Hansen, Trainer des FC Isny, das Spitzenspiel Tabellenzweiter gegen Erster. Gerecht sei das Unentschieden gewesen, mit leichten Vorteilen für die Gäste, die in Ansätzen durchdachter agiert hätten. Sein Team selbst konnte diese Partie nur in Phasen kontrollieren. Gut sei hingegen der Einsatz seiner Akteure gewesen, der Wille zudem spürbar. "Beide Mannschaften haben nervös begonnen, kein Wunder, schließlich ging es um viel", sagt Simon Schnepf, Coach des TSV Heimenkirch, der nach diesem Punktgewinn die Tabellenführung behält, wenn auch nur knapp. Seine Mannschaft habe das Geschehen über weite Strecken bestimmt, habe Feldvorteile und einige Chancen gehabt, sei aggressiv aufgetreten, habe spielfreudig gewirkt, habe gekonnt kombiniert. "Isny hat gezeigt, dass es aus wenigen Möglichkeiten Tore machen kann", meint der Übungsleiter der Gäste. Matthias Güttlinger nutzte in der 39. Minute eine der wenigen Chancen zur Führung, Tobias Schuwerk glich in der 55. Minute aus. "Ich habe ein ordentliches Spiel gesehen, auf gutem Bezirksliga-Niveau", erklärt Simon Schnepf. Sein Pendant Hansen relativiert: "Es war kein Spitzenspiel, dafür war es zu wenig." – Tore: 1:0 (38.) Güttinger, 1:1 (55.) Schuwerk. – ZS: 450. – Schiedsrichter: Guth.

SG Argental – SV Beuren 1:0 (1:0). – "Dieses Spiel wäre, wäre es gerecht zugegangen, Unentschieden ausgegangen", sagt Thomas König, Abteilungsleiter der SGA. Bis zum 1:0 in der 43. Minute durch Daniele Zamarco habe König ein ausgeglichenes Spiel gesehen. Im zweiten Abschnitt seien die Gäste optisch agiler gewesen, ohne allerdings viele Chancen gehabt zu haben. Gefährlich seien sie praktisch nur nach Standardsituationen gewesen. "Bei uns hat die Einstellung gestimmt, haben uns an die taktischen Vorgaben gehalten. Und am Ende das Quäntchen mehr an Glück gehabt", meint der Funktionär der Hausherren. Grundsätzlich anders sieht die Analyse von Marco Mayer, Spielertrainer des SV Beuren, aus: "Wir waren in der ersten Halbzeit das bessere Team mit der größeren Anzahl an Möglichkeiten. Argental war nur nach weiten Bällen gefährlich, eine der wenigen davon führte zur Führung." Nach der Pause habe seine Mannschaft weiter mehr vom Spiel gehabt, erspielte sich allerdings zu wenige klare Chancen, weil das Spiel ins letzte Angriffsdrittel zu unpräzise gewesen sei. "Pech, dass Christian Karrer nach einer Standardsituation nur die Latte getroffen hat", grämt sich der SVB-Übungsleiter. – Tor: 1:0 (43.) D. Zamarco. – ZS: 200. – Schiedsrichter: Gutzer.

SV Mochenwangen- SG Aulendorf 1:1 (0:1). – "Das war ein unglückliches Unentschieden. Wir hätten diese Partie gewinnen müssen", hadert Wolfgang Steinbach, Coach der SG Aulendorf. Früh sei das 1:0 für die Gäste gefallen. Nach Foul an Andreas Krenzler hat Andreas Stöckler den Strafstoß verwandelt. Danach sei die Partie ziemlich offen gewesen, mit Möglichkeiten auf beiden Seiten. "In der zweiten Halbzeit waren wir die bessere Mannschaft, hätten mehr Treffer erzielen müssen, Daniel Thomas alleine ist zwei Mal mit dem Ball am Fuß auf das Tor des Gegners zugelaufen und hat nicht verwandelt", klagt der SGA-Coach. Der Ausgleich sei die einzige Chance des SVM in der zweiten Halbzeit gewesen, dem man das Fehlen des starken Torjägers Andreas Spieß, so Steinbach, deutlich angemerkt habe. – 0:1 (23./FS) Stöcker, 1:1 (79.) Kale. – ZS: 250. – Schiedsrichter: Haas.

FG WRZ 2010 – SC Unterzeil-Reichenhofen 0:1 (0:0). – "Unser Problem ist, dass wir momentan auf dem Zahnfleisch daher kommen. Ich habe Woche für Woche das Problem, elf gesunde Spieler aufstellen zu können", meint WRZ-Trainer Steve Reger. Deshalb habe seine Mannschaft vorsichtig begonnen. Weil es der Gegner der FG 2010 gleich getan habe, habe sich eher ein verhaltenes Spiel entwickelt. Kurz nach dem Wechsel sind die Gäste in Führung gegangen. Tobias Henle traf in der 53. Minute. In der zweiten Minute der Nachspielzeit hätten die Hausherren eine große Chance vergeben. "Der Torwart der Gäste hat nach einem Freistoß den Ball aus dem Winkel geholt", gibt Reger enttäuscht zu Protokoll. Für die, die gegen Unterzeil-Reichenhofen ins kalte Wasser geworfen wurden, die die Lücken zu schließen hatten, die einige abwesende Stammkräfte hinterlassen haben, hatte der WRZ-Übungsleiter Lob übrig: "Sie haben aufopferungsvoll gekämpft. Schön wäre es gewesen, wenn sie sich dafür belohnt hätten."- Tor: 0:1 (53.) Heinle. – ZS: 100. – Schiedsrichter: Kürsammer.

SV Haisterkirch – FC Leutkirch 2:0 (0:0). – "Heute war sicher das Glück auf unserer Seite", meint Uwe Reh, Trainer der Hausherren. Der SVH hätte in der ersten Halbzeit mehr Spielanteile, Leutkirch aber die besseren Chancen gehabt. Zwischenbilanz des Coaches: Bis zum 1:0, also bis zur 63. Minute, sei es ein ausgeglichenes Spiel gewesen. Uwe Reh: "Wir hatten einen Freistoß, der auf die lange Ecke gezogen wurde, wo Davut Ayne postiert war. Der drückte den Ball dann über die Linie." Danach hätten die Allgäuer noch mal mächtig Druck gemacht und seien auch zu zwei guten Möglichkeiten gekommen. In der 77. Minute war es wieder Davut Ayne, der in diesem Spiel den Unterschied machte. Uwe Reh: "Er schießt den Freistoß über die Mauer zum 2:0." Danach hätten die Gäste ein wenig resigniert, der Widerstand schien gebrochen. Daraus resultierten noch Möglichkeiten für den SV Haisterkirch. Die Beste zum 3:0 vergab Davut Ayne. Das wäre, so Reh, dann auch des Guten zu viel gewesen. "Meine Mannschaft hat einen guten Charakter bewiesen, wenn man bedenkt, was in dieser Woche bei uns los war", lobt der SVH-Übungsleiter. Der Coach spricht darauf an, dass ihm die Vorstandschaft eröffnet habe, dass man mit ihm nicht in die kommende Saison gehen werde. Man wolle sich sportlich neu ausrichten. Und das mit einem neuen Trainer. – 1:0, 2:0 (63./77.) Ayne. – ZS: 150.- Schiedsrichter: Kutschker.

FV Waldburg – TSV Meckenbeuren 0:2 (0:1). – Spätestens nach dieser Niederlage dürfte sich für Waldburg die Bezirksligazugehörigkeit praktisch erledigt haben. Der TSV Meckenbeuren dagegen setzt sich nach diesem Erfolg ins Tabellenmittelfeld ab, was ein großer Schritt in Richtung Klassenerhalt bedeutet. Doch die Art und Weise sei nur bedingt bezirksligatauglich gewesen. "Es war ein schlechtes Fußballspiel", sagt Klaus Gimple, Trainer des TSV Meckenbeuren. Allerdings mit einem verdienten Sieger, wie Gimple hinzufügt. Viele Fehlpässe, selbst die der einfachen Art, seien beiden Mannschaften unterlaufen. Manches sei dem Wind und den widrigen Platzverhältnissen geschuldet gewesen. Aber nicht alles, wie Gimple ausdrücklich betont. Die Waldburger seien fußballerisch etwas besser gewesen, hätten aber nur eine echte Chance gehabt. "Meine Mannschaft hat wenigstens die Tore gemacht und ist hinten sicher gestanden", sagt der TSVM-Übungsleiter, um auch das Positive nicht unerwähnt zu lassen. – 0:1 (41.) Oberhauser, 0:2 (84.) Zoyke. – Zuschauer: 100. – Schiedsrichter: Lomander.

SV Seibranz – SG Kisslegg 6:2 (4:1). – Ein verrücktes Spiel haben die Zuschauer in Seibranz gesehen. 1:0 hatten die Gäste durch Tobias Krug geführt, ehe die Hausherren aufdrehten, um zur Pause mit 4:1 in Front zu liegen. "Wir waren heute deutlich disziplinierter und haben mehr Teamgeist gezeigt als noch die Wochen zuvor", sagt SVS-Spieler und Pressewart Florian Grotz. "Und wir haben auch das Quäntchen mehr an Glück auf unserer Seite gehabt, vorn effektiv getroffen und hinten besser verteidigt", meint der Seibranzer. Was ihm auch gut gefallen hat, dass die Gastgeber weniger lange Bälle gespielt, dafür besser kombiniert hätten. Kleine Fehler hätte es schon gegeben. Kunststück: Wie hätten sonst die beiden Gegentore fallen sollen? "Summa summarum sind wir sehr zufrieden", freut sich Florian Grotz. – Tore: 0:1 (16.) Krug, 1:1 (23.) Scheerer, 2:1, 3:1 (24./28.) Hafner, 4:1 (41.) Halder, 5:1 (78.) Zollikofer, 5:2 (85.) Gaye, 6:2 (88.) Eisenbarth. – ZS: 150. – Schiedsrichter: Renner.

TSV Berg II – SV Kressbronn 2:1 (2:0). – "Der Gegner hatte heute eine ganz starke Truppe aufgeboten", meint Stefan Krause, Trainer des SV Kressbronn. Und gegen diese Truppe habe seine Mannschaft gut ausgesehen, in der zweiten Halbzeit seien die Gäste sogar besser gewesen, klar besser, wie der SVK-Coach meint, dabei Chancen gehabt, Pfosten und Latte getroffen. "Wir haben nur verpasst, ein Tor zu machen", kritisiert Stefan Krause. Und Kressbronn habe zwanzig schwache Minuten gespielt, die ersten 20. "Dann müssen wir halt im nächsten Spiel etwas holen", zeigt sich Krause kämpferisch. – Tore: 1:0 (16.) Ata, 2:0 (31.) Hepp, 2:1 (65.) Wiesener. – ZS: 100. – Schiedsrichter: Schlegel.