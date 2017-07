Regionalsport See Ost Internationale DM in Fischbach: Wind und Wellen anfangs zu hoch

Deutsche Meisterschaft der 15qm Jollenkreuzer in der Fischbacher Bucht ausgetragen. Budde/Wolfram vom Dümmer See gewinnen den Pokal. Ausrichter WV Fischbach meistert die harte Probe.

Segeln: Auf eine harte Probe gestellt wurde die Wettfahrtleitung des WV Fischbach bei den Internationalen Deutschen Meisterschaft der 15 qm Jollenkreuzer. An den beiden ersten Tagen hatte das Tief „Alfred“ die Bodenseeregion fest im Griff. Es zogen am laufenden Band heftige Regenschauer mit Böen bis zu 45 km/h, verbunden mit hohen Wellen, über die Fischbacher Bucht. Der Versuch, am ersten Regattatag eine Wettfahrt zu starten, musste aus Sicherheitsgründen abgebrochen werden. Wind und Wellen waren für diese leichten, und relativ kurzen Boote einfach zu viel. Am zweiten Wettfahrttag zeigte sich zunächst dasselbe Bild, doch endlich konnte abends doch noch eine Wettfahrt bei abflauenden Winden gesegelt werden. Auch am dritten Tag begleitete Schnürlregen die Szene. Zwei Wettfahrten bei leichten Winden erweckten die Hoffnung, die Meisterschaft mit mindestens vier gültigen Wettfahrten erfolgreich beenden zu können.

Das Glück des Tüchtigen half der Wettfahrtleitung am vierten Tag. Konstante Winde aus Südwest bis zu vier Beaufort erlaubten noch drei herrliche Wettfahrten, bei denen die Favoriten ihr Können zeigten. Nach sechs Regatten konnte jeweils das schlechteste Ergebnis gestrichen werden, wobei insbesondere die Spitzensegler ihre Ausrutscher bei den Schwachwindregatten eliminieren konnten.

Davon profitierte in erster Linie die Crew Thomas Budde/Jochen Wolfram – Letzterer war Olympia-Teilnehmer 2004 in Athen – denn nach drei Wettfahrten auf Rang fünf hatte es nicht nach einem Titelgewinn ausgesehen. Mit anschließend drei ersten Plätzen gelang doch noch der Sprung auf die oberste Stufe der Siegertreppe. Die Leichtwetter-Spezialisten Dannhus/Rüterhenke vom Haltener See, nach drei Wettfahrten noch klar führend, kamen danach über einen fünften Platz nicht mehr hinaus und mussten sich mit dem zweiten Gesamtrang begnügen. Sehr konstant mit Plätzen drei und vier segelten Schweer/Bertallot aus Steinhude und wurden punktgleicher Dritter.

Einen beachtlichen zehnten Rang in dem qualitativ gut besetzten Feld holte sich das Fischbacher Team Tanja und Werner Kühnle, wobei Tanja als Steuerfrau die einzige Dame unter den Teilnehmern war. Ihre Klubkollegen Thomas Leubecher/Michael Wolff platzierten sich als 16. im Mittelfeld.

Fünf Schiedsrichter aus verschiedenen Vereinen und Landesverbänden sorgten dafür, dass die Wettfahrten regelkonform über die Runden gebracht und die Meisterschaft ohne Proteste beendet werden konnte. Sowohl auf dem Wasser als auch an Land hat das gut 30 WVF-Mitglieder umfassende Regattateam um Claudia Bucher alles getan, um diese Meisterschaft für alle zu einem unvergesslichen Erlebnis werden zu lassen.