Regionalsport See Ost In überzeugender Manier Judo-Medaillen geholt

Sofia Saprygin ist Judo-Landesmeisterin der U 13. Lia Gebe, Klubkollegin im Judo/Ju-Jutsu-Verein Friedrichshafen, erkämpft in Heilbronn Silber.

Judo: Der Nachwuchs des Judo/Ju-Jutsu-Vereins Friedrichshafen hat einmal Gold und einmal Bronze bei den offenen baden-württembergischen Einzelmeisterschaften der U 13 geholt. Am Wochenende ging es in Heilbronn um Podestplätze. Mit Sofja Saprygin und Lia Gebe griffen gleich zwei Nachwuchsathletinnen des JJV in den Kampf um die Medaillen ein. Mit großem Erfolg. Beiden erreichten in ihren Gewichtsklassen das Podest.

Sofja Saprygin ging in der Gewichtsklasse bis 28 kg auf die Kampffläche. Sie entschied ihre Auftaktbegegnung gegen Anastasia Zieker (SC Sigmaringen) vorzeitig durch Ippon (voller Punkt) nach einer Standtechnik. Gegen die Heidelbergerin Andrea Lambert zeigte sie kämpferisch eine bemerkenswerte Vorstellung. Mit einer sehenswerten Seoi-nage (Schulterwurf) sicherte sich Sofia vor Ablauf der Kampfzeit den Finaleinzug. Auch dort dominierte sie Antonia Benz (TV Bruchhausen) und sicherte sich souverän die Goldmedaille. Lia Gebe ging in der Kategorie 33 kg auf die Kampffläche. In überzeugender Manier. Sie wurde für ihre Leistungen mit Bronze belohnt. Mit dem Ergebnis kann das Trainerteam Jürgen Vossen und Andreas Lieber sehr zufrieden sein.