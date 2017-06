Regionalsport See Ost Im Herzschlagfinale verteidigt ESC Langenargen den Titel

Regionalsport See Ost

Der ESC Langenargen wird Meister der 1. Bundesliga Südwest. In Waldenbuch waren dreiEisstockschützenteams vom Bodensee am Start.

Eisstockschießen: (bm) Ein heißes Wochenende erlebten die Stockschützen des ESC Langenargen in Waldenbuch, wo der ESC Glashütte als Gastgeber die Meisterschaften der 1. Bundesliga Südwest auf Sommerbahnen austrug. Mit am Start waren gleich drei Moarschaften aus Langenargen. Die erste mit Bruno Morandell, Markus Lukas, Raffael Tomasi und Florian Morandell stand nach 13 Durchgängen ganz oben auf dem Treppchen und verteidigte den Titel des vergangenen Jahres. Team II wurde Vierter und die dritte Mannschaft steigt als Elfter in die 2. Bundesliga ab.

Bis es aber soweit, war musste die erste Mannschaft einige Hochs und Tiefs durchleben und kräftig zittern. Obwohl die Vorbereitung zur Mission Titelverteidigung aufgrund von Verletzungen, Urlaub, Studium und Turnierausfällen alles andere als optimal gelaufen war, startete das ohne Auswechselspieler angetretene Team Morandell mit hohen Siegen über die Vereinskameraden, Ebhausen und Neuenstadt II perfekt ins Turnier. Gegen die stark aufspielende junge Truppe aus Bad Friedrichshall kam der ESC nicht über ein 11:11 hinaus und musste den ersten Punkt abgeben. Mit dem 32:0 gegen Munderkingen schien er wieder in der Spur, aber gegen Gastgeber Glashütte reichte es beim launischen, aber spannenden Spiel wieder nur zum Unentschieden. Nach einem umkämpften Pflichtsieg über Munderkingen II und der ersten Niederlage gegen einen entfesselt aufspielenden ESC Stuttgart-Vaihingen sah Langenargen die anvisierte Titelverteidigung schon dahinschwinden. Gerade jetzt kam auch noch der stärkste Konkurrent und Meisterschaftsanwärter TSV Neuenstadt um die Ecke, der bis dahin souverän die Tabelle anführte. Neuenstadt ging mit 8:0 in Führung, aber der ESC, angeführt vom bombensicheren ersten Schützen Markus Lukas, konterte zum 13:8. In der letzten Kehre hatte der ESC die Chance, den Sack mit dem letzten Schuss zuzumachen. Florian Morandell behielt die Nerven, prügelte den Stock von Neuenstadt aus dem Feld und gewann dieses wichtigste Spiel des Tages mit 13:11.

Während Langenargen die letzten beiden Duelle gegen Mönchweiler und Ebhausen II souverän gewann, arbeiteten die beiden anderen ESC-Teams weiter an der Demontage von Neuenstadt. Langenargen III (Ernst Käppeler, Micki Fuchs, Lothar Frick und Daniel Käppeler), dem an diesem Tag nicht sehr viel gelang, profitierte jedoch von der Schockstarre der Neuenstädter und besiegte diese mit 24:2 deutlich.

Im letzten Durchgang nutzte dann auch das Nachwuchsteam des ESC um Jugendleiter Roland Götze die Gunst der Stunde und schoss den resignierenden Meister der Wintersaison mit dem 23:19 sogar noch aus den Medaillenrängen. Somit kam es im letzten Durchgang zum Fernduell und Showdown zwischen Langenargen und dem punktgleichen Glashütte. Bei fast identischer Stockquote der beiden Teams entschied letztlich die Höhe des Sieges im letzten Spiel. Hier hatte der ESC im Schlussspurt offensichtlich die besseren Nerven und stand bei 20:4 Punkten mit einer Stockquote von 2,12 gegenüber 2,00 vor Glashütte als glücklicher, aber auch verdienter Meister fest. Rang drei ging an Stuttgart-Vaihingen (17:7), das sich damit als dritte und letzte Mannschaft für die Deutschen Meisterschaften qualifiziert hat, welche am 7./8.Juli im bayerischen Unterneukirchen ausgetragen werden.

Der ESC Langenargen II (Roland Götze, Elias Raich, Jakob Lamm sowie den Jugend-Nationalspielern Philipp Fritsch und Christian Späthe) landete nach einem starken Turnier mit 16:8 Punkten auf dem undankbaren vierten Platz und verpasste die direkte Qualifikation denkbar knapp. Team Käppeler kam bei 7:17 Punkten nicht über Rang elf hinaus und steigt wieder in die2. Bundesliga ab.