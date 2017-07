Regionalsport See Ost Im Endspurt aufs Faustballtreppchen

Bezirksligafaustballer werden Tabellendritter in Westerstetten. VfB Friedrichshafen II spielt sich zum Saisonschluss von Rang sechs auf drei nach vorn.

Faustball-Bezirksliga: (am) Der VfB Friedrichshafen II hat beim Saisonfinale zwei Siege geholt und sich damit in der Abschlusstabelle vom sechsten auf den dritten Rang geschoben.

Der Blick aus dem Fenster verhieß am Sonntagmorgen nichts Gutes. Regenschauer und starke Windböen ließen die Lust auf Faustball spielen gegen Null sinken. Zum Glück sah die Lage am Spielort wesentlich besser aus. Strahlender Sonnenschein begrüßte die Friedrichshafener auf dem Sportplatz des TSV Westerstetten. Drei Spiele standen für die Seehasen zum Saisonabschluss auf dem Programm. Nach dem sicheren Klassenerhalt ging es vor allem darum, die Saison zu einem versöhnlichen Abschluss zu bringen.

Mit dieser Ausgangslage startete der VfB Friedrichshafen II in die Partie gegen Gastgeber Westerstetten. Die Hausherren begannen forsch, wollten sich mit einem Sieg die minimale Chance auf den Klassenerhalt bewahren. Ein ums andere Mal rauschten die scharf geschlagenen Angaben der TSV-Spieler ungehindert durch die Friedrichshafener Abwehr. Der VfB kam einfach nicht ins Spiel und so ging der erste Satz verloren. In der Pause machte Marc Gerhardt seinem Unmut Luft. Das Donnerwetter zeigte Wirkung. Fortan lief es erheblich besser. Westerstetten schien sein Pulver verschossen zu haben und so kam der VfB gegen das Tabellenschlusslicht mit einem Blauen Auge davon. Am Ende stand ein knapper 2:1-Sieg (9:11, 11:8, 11:9).

Im Anschluss wartete Tabellenführer TSV Mühlhofen. Ohne ihren Hauptangreifer Ronald Becker schienen die Badener eine lösbare Aufgabe zu sein. Weit gefehlt! Der designierte Meister verteidigte seine Weiße Weste. Es entwickelte sich ein spannendes Duell auf Augenhöhe. Den ersten Satz sicherte sich Mühlhofen in der Verlängerung, im zweiten aber gab der VfB seine frühe Führung nicht mehr aus der Hand. Auch im Entscheidungssatz ging es lange hin und her. Dann fand die Angabe des VfB für einmal nicht ins Ziel und der Mühlhofer Hauptangreifer besiegelte mit viel Übersicht die 1:2-Niederlage (11:13, 11:7, 9:11).

In der letzten Partie der Saison standen die Friedrichshafener dem Lokalrivalen Wasserburg gegenüber. Noch geschlaucht von der vorigen Partie kamen die Häfler nur schwer in die Gänge. Wasserburg dagegen startete ausgeruht und legte im ersten Satz einen Start-Ziel-Sieg hin. Auch im zweiten Durchgang sah es erstmal nicht gut aus für den VfB. Das Spiel schien verloren, da ging nochmal ein Ruck durch die Mannschaft. Nun wurde um jeden Ball gekämpft und in der Verlängerung übernahm Friedrichshafen erstmals die Führung. Gleich den ersten Ball nutzte es zum Satzausgleich. Damit war der Widerstand des TV Wasserburg gebrochen. Im dritten Satz brachten die Bayern den VfB mit einer Serie an Eigenfehlern in Führung. Und der nutzte im Gegenzug jede Gelegenheit, selbst Punkte zu erzielen. So reichte es am Schluss doch noch zum nicht mehr für möglich gehaltenen 2:1-Erfolg (8:11, 15:13, 11:5).

In der Endabrechnung belegt der VfB Friedrichshafen den dritten Platz und belohnt sich so für eine starke Aufholjagd nach der Nullrunde zum Saisonstart.

Faustball

Bezirksliga Süd

1. TSV Mühlhofen 16 24:11 24:8

2. TV Wasserburg 16 22:18 20:12

3. VfB Friedrichshafen II 16 21:18 18:14

4. TG Bad Waldsee 16 21:18 18:14

5. TSV Lindau II 16 20:17 16:16

6. SV Bad Buchau 16 17:18 16:16

7. SV Erlenmoos 16 17:22 12:20

8. MTG Wangen 16 14:22 10:22

9. TSV Westerstetten 16 13:25 10:22