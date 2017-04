Regiosnalsport See Ost Im Endspurt Gas gegeben in Paderborn

Der Ravensburger Manuel Grittner vom Speedteam Bodensee belegt bei der Deutschen Meisterschaft der Inlineskater Rang zwei bei den Junioren B.

Inlineskaten: Am Karsamstag hat die 71. Auflage des ältesten Straßenlaufs in Paderborn stattgefunden. In dieser Veranstaltung war auch die Deutsche Meisterschaft Halbmarathon integriert. Es waren 240 Teilnehmer für die DM angemeldet, darunter auch die Eisschnellläuferin Claudia Pechstein, Deutschlands erfolgreichste Winter-Olympionikin (fünf Mal Gold, zwei Mal Silber und zweimal Bronze).

Das Rennen startete um 14 Uhr bei kalten sieben Grad, feuchten und rutschigen Straßenbedingungen. Die Strecke über zehn Kilometer musste zwei Mal gefahren werden, wobei es in Paderborn eine Besonderheit gibt. Um die zweite Runde zu skaten, musste im Start-Ziel-Bereich eine 180-Grad-Wende gefahren werden, diese wurde von allen Teilnehmern sehr gut gemeistert.

Der Ravensburger Marco Grittner vom Speedteam Bodensee war mit seinen 15 Jahren Teilnehmer in der Altersklasse Junior B. Am Start ist er gut weggekommen und er konnte sich an den führenden Athleten orientieren. Die Strecke war sehr anspruchsvoll, viele Kurven und rutschiger Belag. Nach der 180-Grad-Wende bei Kilometer zehn hatte er noch einmal Gas gegeben und konnte auf den letzten Kilometern noch einmal all seine Kräfte mobilisieren und fuhr als Zweiter Junior B durchs Ziel in 41:40 Minuten (Durchschnitt: 30,34 km/h).