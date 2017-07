Regionalsport See Ost Hot Hole Gang verteidigt seine Titel

Westernschützen der SGes Friedrichshafen zielsicher an den Bezirksmeisterschaften in Friedrichshafen.

Schießen: Die Hot Hole Gang ist die Westerngruppe der SGes Friedrichshafen, und wie der Name schon sagt, steht hier das sehr beliebte Westernschießen im Vordergrund. Am vergangen Wochenende fanden in Friedrichshafen die Bezirksmeisterschaften statt. Gabriele Jöst und Wolfgang Vogt verteidigten dort ihre Titel erfolgreich.

Ziel bei diesem Schießen ist es, in möglichst kurzer Zeit alle Stahlziele und Fallscheiben auf einem zuvor gesteckten Feld (sogenannte Range) in einer festgelegten Reihenfolge zu treffen. Dabei schießen die Schützen mit jeweils zwei Revolvern, einem Unterhebelrepetiergewehr und einer Schrotflinte. Bei Fehlschüssen oder Ablauffehlern bekommt der Schütze am Ende des Durchgangs Strafsekunden auf seine Zeit gezählt.

Mit einem „Clean Run“, also fehlerfrei, beendete Wolfgang „Wolfman“ Vogt diese Bezirksmeisterschaften und verteidigte seinen Titel in der Klasse Wrangler. Eine weitere Titelverteidigung gelang Gabriele „Hunting Lady“ Jöst, die in der Klasse Lady 49er startete. Ein dritter Titelverteidiger ist Michael„ El Junior“ Kienzle, der sich in der Klasse Frontier Cartridge gegen die Konkurrenz durchsetzen konnte und somit ebenfalls mit einer Goldmedaille belohnt wurde. Auch Jochen Jöst sicherte sich vor vor heimischer Kulisse den Titel des Bezirksmeisters. Er hatte in der Klasse Cowboy am Ende die schnellste Zeit. Dicht gefolgt von Jochen Jöst landete Manuel „Steel Wheelbarrow“ Ummenhofer auf dem zweiten Platz. Ebenfalls auf dem Treppchen landete Andreas „A. J. Buffalo“ Traub, der in der Klasse 49er Dritter wurde.

In der Seniorenklasse musste sich Hannes Lerchenmüller bei der Endabrechnung nur einem Kontrahenten geschlagen geben und landete auf dem zweiten Platz. Der letzte Starter der Hot Hole Gang war Udo Winkelmann, der ebenfalls in der Seniorenklasse antrat. Ihm reichte es dort zu einem sehr guten siebten Platz.

Doch nun heißt es wieder fleißig trainieren, schon bald stehen die Landesmeisterschaften in Philippsburg an.