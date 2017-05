Tennis Hohes Niveau bei Tennis-Bezirksmeisterschaft in Salem

140 Teilnehmer kämpfen in Salem, Immenstaad und Frickingen um die Titel. Marvin Schaber (Freiburg) siegt bei den Herren A

Tennis: Marvin Schaber (TC Schönberg Freiburg-St. Georgen) gewann durch einen Sieg über Dominik König (TC RW Tiengen) den Titel bei den Meisterschaften im Bezirk Schwarzwald-Bodensee. Eine Damen-Konkurrenz in der Königsklasse kam nicht zustande. Bei den Damen B setzte sich Leonie Meyer (TC Singen) durch, bei den Herren B Benedikt Ammer (TC Litzelstetten) sowie Jochen Schäfer (TC Salem) bei den Herren C.

Bezirksmeister bei den Herren 30 wurde Julian Grieser (TC Radolfzell), bei den Herren 40 Jürgen Schäfer (TC BW Bohlsbach) und bei den Damen 40 Michaela Deeth (TC Sigmaringen), bei den Herren 50 Ralf Schreiber (Eisenbahner-Sportverein Konstanz) und bei den Damen 50 Barbara Funke (TC Salem). Bei den Herren 55 holte sich Warren Hastings (TC Meersburg) den Titel, bei den Herren 60 Uwe Heinrich (TC Doggenburg) und bei den Herren 65 Wolfgang Fuchsenthaler (TC Salem).

Aufgrund der schlechten Witterungsverhältnisse mussten die Aktiven am Freitag und Samstag in die Halle ausweichen, die Finals konnten am Sonntag dann bei besten Bedingungen auf der Anlage des TC Salem gespielt werden. Gespielt wurde auch beim TC Immenstaad und F.A.L. Frickingen. Der neue Bezirksvorsitzende Jürgen Hähnel bedankte sich bei der abschließenden Siegerehrung bei allen, die zum Gelingen der Meisterschaften beigetragen haben. Allen voran der neue Bezirkssportwart Daniel Guttenberger, der unter Mithilfe bewährter Kräfte einen gelungenen Einstand feierte.

Angeführt von Noah Rockstroh (TC Markdorf) war das Feld der Leistungsklassenbesten Herren sehr gut besetzt. Im Halbfinale musste sich Rockstroh allerdings dem an vier gesetzten Marvin Schaber aus dem Breisgau geschlagen geben. Im Match-Tiebreak gegen die Nummer zwei der Setzliste, Til Willem Frentz (TC Waiblingen), sicherte sich der an drei gesetzte Dominik König vom Hochrhein den Einzug ins Finale. Im ersten Satz gewann König kein einziges Spiel. Im zweiten Durchgang spielte der Tiengener geduldiger und war nach Break und Rebreak wieder zurück im Match. König schaffte es bis in den Tiebreak, den er denkbar knapp verlor. Henri Ohl (TC RW Tiengen) musste sich im Viertelfinale dem an Zwei gesetzten Frentz erst im Match-Tiebreak geschlagen geben.

Bei den Herren B (LK 10 bis LK 16) setzte sich im Finale Benedikt Ammer (SV Litzelstetten) mit 6:4 und 6:3 gegen Alexander Domian (TC Immenstaad) durch. Im Endspiel der Herren C (LK 16 bis 23) ließ der ungesetzte Lokalmatador Jochen Schäfer dem an zwei gesetzten Brian Etzler (TC Tettnang) beim 6:0 und 6:3 keine Chance, nachdem er im Halbfinale schon den Favoriten Jonas Mägerle (TC Kreenheinstetten) ausgeschaltet hatte. Bei den Damen B (LK 12 bis 23) gewann die an zwei gesetzte Leonie Meyer (TC Singen) mit 6:3 und 6:3 gegen die Nummer eins Jessica Meisner (TC Salem).

Spannend machten es die Herren 30: Julian Grieser (TC Radolfzell) sah nach dem 6:1 im ersten Satz wie der sichere Sieger aus, musste aber den zweiten gegen Roman Martini (VfR Wiesbaden) mit 2:6 abgeben. Im Match-Tiebreak hatte der Radolfzeller das bessere Ende für sich. Bei den Herren 40 setzte sich Jürgen Schäfer aus Bohlsbach gegen den ungesetzten Gregor Dietsche (TC Nicolai Konstanz) durch.

Der an eins gesetzte Ralf Schreiber ließ seinem Eisenbahner-Vereinskollegen bei den Herren 50, Jörg Ertl, beim 6:1 und 6:3 keine Chance, ebenso wie Lokalmatadorin Barbara Funke ihrer Vereinskollegin Constanze Gillé, die sie mit 6:0 und 6:3 bezwang. Bei den Herren 55 setzte sich Warren Hastings mit 6:1 und 7:5 gegen Claus Michelmichel (TC Überlingen) durch. Der an eins gesetzte Martin Winn aus Überlingen musste sich im Finale der Herren 60 der Nummer zwei, Uwe Heinrich mit 9:11 im Match-Tiebreak geschlagen geben. Der ungesetzte Lokalmatador Wolfgang Fuchsenthaler gewann die Herren 65-Konkurrenz. Er besiegte im Finale Jürgen Schwarz aus dem schwäbischen Nusplingen mit 6:3 und 6:1.