Fußball Hohe Hürde für den Landesligisten im wfv-Pokalspiel

Die Rollen in der Partie am Mittwochabend sind verteilt: Der VfB Friedrichshafen möchte lange die Null halten, Oberligist FV Ravensburg möglichst schnell klare Verhältnisse schaffen

Interessante Tage liegen vor den Fußballern des VfB Friedrichshafen. Heute fordert der Landesligist im wfv-Verbandspokal den Oberligisten FV Ravensburg heraus, am Samstag geht es in der Liga zum Spitzenreiter Olympia Laupheim. Noch fällt es Trainer Christian Wucherer schwer, die eigene Form richtig einzuordnen. „Wir haben eine ordentliche Vorbereitung hinter uns. Ein Spiel in der Landesliga war herausragend, das andere würde ich als unreif bezeichnen. Deswegen haben wir dort (in Altheim, d. Red.) zwei Punkte liegen lassen.“ Konditionell sieht er seine Mannschaft „gut in Schuss“, zudem habe sie „spielerisch zugelegt“, wenn er einen Vergleich zur vergangenen Spielzeit zieht.

Urlaubsbedingt hat Wucherer noch nicht seinen kompletten Kader beisammen, auch heute muss er einige Stammkräfte ersetzen. Sascha Hohmann fehlt berufsbedingt, Ugur Tuncay (Urlaub) und Heiko Holzbaur (Sperre) sind ebenfalls nicht mit dabei. Dennoch glaubt der Coach, eine schlagkräftige Truppe aufs Feld schicken zu können. Verbesserungspotenzial sieht Wucherer in der „Balance zwischen dem Spielen von Risikobällen und längeren Ballbesitzzeiten.“ Da seien gerade die jungen Spieler oftmals „zu hektisch.“ Das müsse man ihnen zugestehen, gilt es aber dennoch möglichst schnell abzustellen. Nicht zu vergessen sei dabei, dass der Schritt für Spieler, die aus der A-Jugend kamen, doch groß ist. „Die jungen Spieler müssen sich an das körperliche Spiel bei den Erwachsenen gewöhnen, an das Tempo und den Konkurrenzkampf.“ Dafür würden sie „einen guten Job“ machen, lobt Wucherer. Nicht nur für die jungen Kicker in Reihen der Häfler wird das heutige Duell mit dem Oberligisten eine große Herausforderung. „Das Tempo“ der Ravensburger bezeichnet Wucherer als „recht stattlich“, sieht vor allem „läuferisch eine hohe Hürde“ auf seine Schützlinge zukommen. „Wir brauchen einen Sahne-Tag, der FV im Umkehrschluss einen gebrauchten Tag“, dann könnte eine Überraschung möglich sein.

Bei normalem Verlauf, da macht sich der VfB-Trainer nichts vor, sind die Chancen gering, das Achtelfinale zu erreichen. Zu stark ist der zwei Klassen höher spielende Gast auf jeder Position besetzt – und das oft doppelt. Ärger, dass man wieder auf den besten Verein der Umgebung trifft, verspürt Wucherer dabei nicht. „Es überwiegt die Vorfreude. Ein solches Losglück, dass man weit kommt und immer nur auf Landesligisten trifft, ist sehr unwahrscheinlich“, sagt er, „wohlwissend, dass es ein Spiel zwischen David und Goliath wird.“ Genau deshalb solle seine Mannschaft dieses genießen, andererseits aber schauen, was möglich ist. „Solange wie möglich die Null halten“ lautet die berühmte Formel eines jeden Underdogs. Im Vorjahr unterlag der VfB in der zweiten Runde mit 1:5.

Ravensburgs Trainer Wolfram Eitel möchte mit seiner Truppe auch dieses Jahr schnell für klare Verhältnisse im Zeppelin-Stadion sorgen. „Wir fahren nach Friedrichshafen, wollen unser Spiel spielen und eine Runde weiterkommen“, verdeutlicht Eitel. An das Wochenende, als Tabellenführer Villingen 1:0 besiegt wurde, solle seine Mannschaft anknüpfen, die Angriffe noch schneller und zielstrebiger zu Ende spielen. Dann sei auch die Gefahr von unnötigen Gegentoren bei eigenem Ballverlust geringer.

Dass kurz nach Saisonbeginn die zweite Englische Woche in Folge ansteht, stört den Ravensburger Übungsleiter nicht. „Wir müssen die Spiele nehmen wie sie kommen. Wir kannten den Spielplan und haben uns darauf eingestellt“, sagt er. Für ihn hätte es „einen gewissen Charme, die Einsatzzeiten der Spieler direkt zu verteilen.“ Akteure, die zuletzt wenig oder gar nicht zum Zug kamen, dürfen heute auf einen Einsatz hoffen. „Alle trainieren durch die Bank gut. Einige sind diesbezüglich mit ihren Einsatzzeiten nicht zufrieden, was verständlich ist.“ Heute können bisherige Reservisten auf sich aufmerksam machen. Verzichten muss Eitel auf den beruflich verhinderten Bartosz Broniszewski sowie Felix Widmann und Max Chrobok. Alles andere als ein Sieg des Favoriten wäre dennoch eine große Überraschung.