Regionalsport See Ost Highlight ist noch immer der Elterntag beim Fußballcamp

Fußballcamp des SV Kehlen ist am Wochenende zu Ende gegangen. Drei Tage lang auf dem Fußballplatz geübt und gespielt. Mamas spielen unentschieden, die Papas verlieren.

Jugendfußball: Der Samstag ist ja traditionell immer der Elterntag beim Camp des SV Kehlen und somit der Showdown der drei zurückliegenden Tage. Nachdem die Kinder zwei Tage lang Übungen und Spiele absolviert hatten, wird am Abschlusstag gezeigt, was sie gelernt haben. Und das gerne auch im “Duell” mit den Eltern.

Vier Stationen waren auf dem Sportplatz in Kehlen aufgebaut und im Wechsel der verschiedenen Altersgruppen mit den entsprechenden Eltern absolviert worden. Die Kinder gewannen fast immer; die Eltern schwitzten dafür umso mehr. Nach drei Stunden gemeinsamem Training und natürlich reichlich Trink-/Kaffee-/Kuchenpausen zwischendurch wurde der legendäre Eltern-Kind-Kick angepfiffen. Die Kleinsten gegen die Mamas und die Großen gegen die Papas, was unentschieden bzw. für die Kleinen ausging – erwartungsgemäß. Nach dem Verteilen der Urkunden und der Bälle wurde ausgiebig zusammengehockt und die Tage passierten in gemütlicher Runde noch einmal Revue.

Das Fazit dieses Nachmittages war, dass es erstens ein tolles, spannendes und ereignisreiches Camp war. Dass es zweitens schade ist, dass nun ein Jahr Camp-Pause kommt und dass, drittens jetzt schon Anmeldungen für das DFA-Camp 2019 eingegangen sind.

Dank an dieser Stelle an die vielen Helfer (etwa Frank, der jeden Tag Getränke ausgegeben und Äpfel portioniert hat), an das Bewirtungsteam um Erika und natürlich an das Trainer-Team der DFA um Harald Heidrich (mit Monika, Regina, Tim und Vincent). Tolle Tage liegen hinter den Kindern beim SV Kehlen.