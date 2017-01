Heynen: Satzgewinn = Freibier für alle

VfB Friedrichshafen am Mittwochabend gegen den Titelverteidiger Zenit Kasan. Champions-League-Partie mit Weltklassevolleyballern in der ZF-Arena.

Volleyball-Champions-League: VfB Friedrichshafen – Zenit Kasan (heute, 20 Uhr, ZF-Arena). – (gek) Heute kommen die russischen Riesen. Im dritten Spiel der Hauptrunde treffen die Friedrichshafener auf den Titelverteidiger. Kasan ist bislang ohne Satzverlust im Wettbewerb und führt die Tabelle der Vierergruppe an. Der VfB rangiert mit drei Punkten auf Platz zwei.

Es passiert wirklich nicht oft, aber manchmal sucht auch VfB-Cheftrainer Vital Heynen nach den richtigen Worten. Auf die Frage nach den Chancen seines Teams gegen die übermächtigen Russen von Zenit Kasan ist das zum Beispiel so. „Schau dir an, wie viele Punkte Izmir und Paris gemacht haben“, sagt Heynen über die ersten beiden Spiele der Russen in Pool C der Champions League. „Einmal hat Paris es geschafft, über 20 Punkte zu kommen. Alle anderen Sätze waren drunter. Daran siehst du, dass es schon ein Erfolg ist, pro Satz nahe an Kasan heranzurücken.“

Heynen wäre aber nicht Heynen, würde er diesen Umstand akzeptieren. Er kann einfach „nicht verlieren, sonst schlafe ich schlecht". Und schlecht schlafen möchte der Friedrichshafener Trainer einfach nicht. Acht Mal sind sich Friedrichshafen und Kasan in den vergangenen zehn Jahren in der Volleyball-Champions-League gegenüber gestanden. Fünf Mal gingen die Volleyballer vom Bodensee leer aus, einmal gewann der VfB einen Satz, dann zwei und schließlich siegten die Friedrichshafener 2012 in eigener Halle mit 3:2.

Die Statistik macht Kasan also zum Favoriten, der Kader übrigens auch. Wilfredo Leon, Maxim Michailov, Matthew Anderson – alles prominente Namen in einem Kader aus Weltklassespielern und russischen Olympiasiegern. Die beste Vereinsmannschaft der Welt, der Titelverteidiger in der Champions League kommt nach Friedrichshafen – im Privatjet übrigens. „Das ist eine andere Welt und für die Zuschauer sicher ein super Erlebnis“, wirbt Heynen. „Ein Sieg wäre für uns eine Überraschung, aber sicher werden wir alles dafür tun.“

Damit es dazu reicht, hat sich Vital Heynen für die Fans etwas ausgedacht. „Wenn wir einen Satz gewinnen, bekommt jeder in der Halle ein Freibier“, sagt der VfB-Coach und lacht. „Wenn wir das Spiel gewinnen, wird das sogar pro Mann ein Kasten. Und das bezahle ich gerne aus eigener Tasche.“

Volleyball

Chamions League

Gruppe C

Paris Volley – Arkas Irmir heute, 20.30VfB Friedrichshafen – Zenit Kasan heute, 20.00

1. Zenit Kasan 2 6:0 6

2. VfB Friedrichshafen 5:5 3

3. Arkas Izmir 2 3:5 2

4. Paris Volley 2 2:5 1