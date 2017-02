Heynen: "Den Rest der Liga hinter uns lassen"

Letztes Auswärtsspiel der Normalrunde. Nach 3:0 im Hinspiel wird die Aufgabe schwerer.

Volleyball-Bundesliga: SVG Lüneburg – VfB Friedrichshafen (heute, 20 Uhr). – Für das letzte Auswärtsspiel der Bundesliga-Normalrunde hat sich der VfB Friedrichshafen den weitesten Weg aufgehoben. 799 Kilometer legen die Häfler zurück, um heute Abend in Lüneburg um weitere drei Punkte zu kämpfen, damit der erste Tabellenplatz weiterhin sicher ist. Gegen den Tabellenfünften auswärts zu punkten gestaltet sich allerdings schwierig, wie auch vor ein paar Wochen der Meister aus Berlin schon feststellen musste.

Mit sieben Metern Höhe würde die Gellersenhalle zwei Mal übereinander in die ZF-Arena passen, etwa 1000 Zuschauer stehen und sitzen eng am und um das Spielfeld – eine Situation, mit der allerdings alle Mannschaften im hohen Norden zurechtkommen müssen. Und als Ausrede will Coach Vital Heynen die Bedingungen in Lüneburg auch nicht gelten lassen. „Wir können uns mit einem Sieg dort eine gute Ausgangssituation schaffen, um den Rest der Liga hinter uns zu lassen“, sagt der Cheftrainer. „Deshalb werden wir alles daran setzen, Punkte mit an den Bodensee zu nehmen.“

Punktet der VfB Friedrichshafen am Wochenende, reicht auch ein knapper Sieg eine Woche später zuhause gegen Berlin, um Erster in der Tabelle zu bleiben und sich auch für die Finalspiele das Heimrecht im Entscheidungsspiel zu sichern. Ansonsten muss die Mannschaft aus Friedrichshafen den amtierenden Meister klar mit einem 3:0 oder 3:1 schlagen, um vor den Hauptstädtern Berlin Recycling Volleys zu bleiben.

Für die SVG Lüneburg ist die Situation etwas klarer. Theoretisch könnte der Gastgeber den Vierten in der Tabelle Düren zwar noch von diesem Rang verdrängen, auf den Sechsplatzierten aus Herrsching ist der Abstand allerdings schon groß genug. „Trotzdem werden die alles tun, um eine weitere vermeintlich große Mannschaft in eigener Halle zu schlagen“, so Trainer Vital Heynen. „Man hat gegen Berlin gesehen, wie gern sie das tun.“

Wenn das Team des VfB am Sonntag wieder in Friedrichshafen angekommen ist, hat es weitere 799 Kilometer abgespult und eine kleine Schallmauer durchbrochen. Insgesamt etwa 25.000 Kilometer waren sie dann in dieser Saison schon mit Bus und Flugzeug unterwegs – das ist etwas weiter als ein halbes Mal um die Welt.