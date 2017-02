Herber Dämpfer im Kampf um Pre-Play-off-Heimrecht

Ravensburg Towerstars unterliegen zu Hause den Bayreuth Tigers mit 0:1 und finden sich auf Rang neun der DEL 2 wieder.

Eishockey-DEL-2: Ravensburg Towerstars – Bayreuth Tigers 0:1 (0:0, 0:1, 0:0). – Im direkten Duell um das Heimrecht in den Pre-Play-offs konnten die Towerstars erneut nicht auf ihre Bestbesetzung zurückgreifen. Wie schon am Sonntag in Kassel fehlte der fiebergeschwächte Verteidiger Raphael Kapzan, die Stürmer Matthieu Tousignant und Daniel Pfaffengut standen ebenfalls nicht zur Verfügung. Die erste Möglichkeit einer von Beginn an taktisch geprägten Partie hatten die Gastgeber nach rund eineinhalb Minuten, als zunächst Norman Hauner mit einer starken Einzelaktion, dann Brian Roloff aus kurzer Distanz am routinierten Tigers-Torhüter Tomas Vosvrda scheiterten. Der Gästeangriff wirkte anfangs zögerlich, da hatten sich die Towerstars offensichtlich gut auf den Gegner vorbereitet. Nach knapp neun Minuten erstmals Torjubel, allerdings nur auf den Rängen. Hauptschiedsrichter Ulrich Hatz winkte ab, der Puck war vom Pfosten zurück ins Spiel geprallt. Dies war wohl der Warnschuss für die Gäste, mehr zu investieren. Sie hatten danach mehr vom Spiel, durch Valentin Busch und Sergej Stas die dicksten Chancen. Die Towerstars konnten froh sein, dass es torlos in die erste Pause ging.

Die Pausenansprache von Christopher Oravec und Marcus Bleicher beinhaltete offenbar höheres Tempo, und schon beim ersten Angriff nach dem Anspielbully zogen die Gäste eine Strafzeit. Das Powerplay der Gastgeber war jedoch viel zu durchsichtig. Und wenn der Puck einmal in Richtung Bayreuther Tor durchkam, hatte Vosvrda meist freie Sicht. Ohnehin wirkte das Ravensburger Spiel quer durch alle Sturm- und Verteidigungsreihen verkrampft und fehlerbehaftet. In der 29. Minute gelang den Gästen das sich abzeichnende 1:0. Die Tigers ließen bei einer Strafzeit einen schnellen Angriff rollen, Nathan Robinson schloss die blitzsaubere Kombination eiskalt ab. Danach hingen die Towerstars erst einmal in den Seilen, in der Schlussphase des zweiten Drittels zeichnete sich Besserung ab und in 36. Minute zappelte die Scheibe nach einem entschlossenen Angriff im Netz der Gäste. Hauptschiedsrichter Hatz zeigte auf die Torlinie, ging dann aber zum Videobeweis. Es dauerte nicht lange, dann verstummte der Jubel auf den Rängen. Der Treffer zählte nicht, weil Jesse Mychan im Moment des Torschusses von Hauner den Torraum gekreuzt hatte.

Der Schlussabschnitt gehörte den Towerstars, die entschlossener nach vorn spielten und endlich zu hochkarätigen Möglichkeiten kamen. Vincenz Mayer und Adam Lapsansky zogen (46.) frei aufs Tor, doch wieder parierte der Torhüter mit einem sensationellen Fanghand-Save. Richtig Pech hatte Stephan Vogt (52.). Sein verdeckter Schlenzer knallte an die Latte. Vier Minuten vor dem Ende der Spielzeit brachte eine Überzahl nichts ein, die Zeit rann den Oberschwaben davon. 94 Sekunde vor Schluss nahmen sie eine Auszeit und Langmann war bereit für den sechsten Feldspieler. In der dramatischen Schlussminute lag der Puck gleich mehrfach auf der gegnerischen Torlinie, doch Bayreuth brachte den verdienten Sieg über die Zeit. – Tor: 0:1 (29:14) Robinson (Stas, Linden). – Strafzeiten: Towerstars 8, Bayreuth 4.