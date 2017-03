Helfer und Streckenposten gesucht für Fischbacher Halbmarathon

Am 22. April startet Fischbacher Halbmarathon – gleichzeitig Stadtmeisterschaft für Schüler und Jugendliche.

Laufsport: Nur knapp vier Wochen sind es noch bis zum ersten großen Lauf-event in der Region: Am 22. April startet der 14. Fischbacher Halbmarathon, das „Fischbacher Viertele“ und – erstmals bei dieser Veranstaltung – die Stadtmeisterschaft für Schüler und Jugendliche. Der Fischbacher Halbmarathon steht diesmal unter der Schirmherrschaft von Oberbürgermeister Andreas Brand, der auch die Siegerehrung durchführen wird.

Die Anmeldungen unter www.halbmarathon-fischbach.de sind bereits freigeschaltet und mittlerweile liegen rund 150 Meldungen vor. In den vergangenen Jahren kamen meist gut 500 Läuferinnen und Läufer und viel mehr kann Organisator Harald Sewcz von den TSV-Triathleten auch nicht verkraften. Sorgen machen ihm allerdings die sparsamen Meldungen im Schülerbereich. „Wir wissen, dass wir mit unserer Veranstaltung noch in den Ferien sind, aber ein anderer Termin ist nur schwer zu finden. Vor den Osterferien wäre es zu früh und danach würden wir mit anderen Terminen kollidieren. Für die aktiven Läufer ist unser Termin ideal,für die Schüler offensichtlich nicht ganz“, gibt er zu bedenken. „Wir haben uns aber Gedanken gemacht, wie wir die Stadtmeisterschaften noch attraktiver gestalten können.“

Die bis zu fünf Jahre jungen Knirpse laufen im Stadion den hundertsten Teil eines Marathons, das sind 421,95 Meter. Die 6- bis 12-Jährigen absolvieren in Stadionnähe 1000 Meter und die Jahrgänge 2000 bis 2004, das sind die 13- bis 17-Jährigen, haben 3,7 Kilometer zu bewältigen, die auf einem Teil der offiziellen Route gelaufen wird. Die Zeitmessung erfolgt wie bei den „Großen“ mittels Chip, Meldegebühren werden in diesen Klassen keine erhoben.

Noch etwas ist neu in Fischbach: Zusammen mit den Läufen von Hagnau und Kressbronn wird erstmals der See3Laufcup ausgeschrieben. Attraktive Preise winken den Siegern der Gesamtwertung. Weitere werden unter den Teilnehmern aller drei Wettkämpfe ausgelost. Beim Wetter am Wettkampftag soll dagegen alles so bleiben wie bisher: Da herrschte fast immer „Kaiserwetter“ auf der traumhaft schönen Strecke, die durch leuchtende Löwenzahnwiesen und blühende Obstplantagen führt. Im Vorjahr gewann mit Christian Weißenberger aus Markdorf erstmals ein Behindertensportler, Platz zwei belegte Lokalmatador Dirk Joos. Weniger überraschend war der Triumph von Monica Carl in der Frauenklasse. Die Seniorenläuferin der LG Welfen siegte zum fünften Mal in Fischbach.

Etwas bereitet Harald Sewcz derzeit Sorgen: „Uns fehlen Helfer und Streckenposten. Es müssen keine TSV-Mitglieder sein, auf der Strecke dauert der Einsatz etwa drei Stunden. Alle, insbesondere die neuen Helfer, werden auf ihrer Position gründlich eingewiesen. Interessenten melden sich bei Geschäftsführerin Ute Köhler (tsv-fischbach@gmx.de) oder unter: 07541-41250.