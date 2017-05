Friedrichshafen Heißer Kampf der Leidensgenossen

Teams wollen Relegationsspiele vermeiden. Drei Punkte bedeuten wahrscheinlich Klassenerhalt in der Bezirksliga.

Fußball-Bezirksliga: SV Kressbronn – SV Mochenwangen (Sonntag, 15 Uhr).- Noch vor Wochen hätte sich kaum einer groß um diese Begegnung geschert. Beide Mannschaften brauchten noch ein paar wenige Punkte, um sicher in der Bezirksliga zu bleiben. Nach oben gab es schon seit Weihnachten keine Ambitionen mehr. Nun allerdings, wenn alles schlecht läuft, könnte einer der beiden am Ende in die Relegation gehen müssen, weil die Konkurrenz unten nochmal Gas gibt.

„Wir haben es einfach verpasst, uns weiter oben festzusetzen. Schuld daran waren sicher die oft sechs oder sieben verletzten Spieler“, sagt SVM-Coach Dino Salerno. Um das auffangen zu können, sei der Kader eindeutig zu dünn. Beim SV Kressbronn seien es die vielen Remis in der Rückrunde gewesen, bei gerade einem Sieg, die die Mannschaft in diese Situation gebracht hätten, zählt Stefan Krause, Übungsleiter des SV Kressbronn, auf. Es könnte also dieses ungeliebte Relegationsspiel für Kressbronn oder Mochenwangen geben. Doch das, so sind sich alle einig, wolle keiner erleben müssen. Deshalb wird diesem Spiel gegen den direkten Leidensgenossen höchste Priorität eingeräumt. Beide wittern am Sonntag die Möglichkeit, nach einem Sieg dem Klassenerhalt einen sehr großen, vielleicht sogar entscheidenden Schritt näher zu kommen, die Saison damit fast schon abschließen zu können. Mit einem blauen Auge, das dann über die Sommerpause heilen kann.

„Das war sicher zu wenig, das brauche ich meiner Mannschaft aber nicht zu sagen“, meint Stefan Krause, Trainer des SV Kressbronn, der inzwischen wieder gefasst wirkt, anders als nach der Niederlage in Waldburg am Sonntag, wo er uns frustriert mitteilte: „Das Kollektiv war leider nicht vorhanden.“ Mancher müsse sich fragen, ob das ausreiche. Die Jetzt-erst-Recht-Haltung ist wieder zurückgekehrt. Nun müsse die Mannschaft, so der Coach der Gastgeber, gegen Mochenwangen die Punkte holen, gegen einen Gegner, der ebenfalls überraschend die Zähler zum Klassenerhalt noch benötigt.

Man habe bis zum letzten Spieltag maximal noch fünf Endspiele, mit der Hoffnung, den Klassenverbleib schon vorher zu sichern, das Nervenkostüm dabei zu schonen. Aber genau die gleiche Hoffnung hat die Gegenpartei, in Person von SVM-Coach Dino Salerno, auch. Auch er spekuliert, nach diesem Spiel einen Riesenschritt in die richtige Richtung gemacht zu haben, vielleicht den entscheidenden. Und Salerno ist zuversichtlich: „Ich versuche die Mannschaft heiß zu machen. Wir haben bisher immer die Ergebnisse geliefert, wenn wir ein wenig mit dem Rücken zur Wand gestanden sind.“ Zudem sei vielleicht Andreas Spieß wieder dabei. Das ist der Torjäger, der immer wieder fehlt, was dem Spiel des SVM nicht nur an den Ergebnissen anzumerken ist. Wie auch immer, diesem Spiel wird einiges an Bedeutung beigemessen, mit allem, was mit solchen Begegnungen in Verbindung gebracht wird: viel Krampf, wenig spielerische Linie, die Spannung fast greifen könnend. „Das wird ein heißer Kampf werden“, ist sich SVM-Übungsleiter Dino Salerno sicher, „der hart geführt werden wird.“ Schön sieht wahrscheinlich anders aus. Der Sieger wird die Mittel ganz sicher rechtfertigen. Denn drei Punkte bedeuten hier wahrscheinlich den Klassenerhalt.