Friedrichshafen Heiße Phase beginnt

Endturnier beim Markdorf-Cup steht an. Ab sofort wird über volle 90 Minuten gespielt.

Fußball: Nachdem sich der VfB Friedrichshafen und der SC Konstanz-Wollmatingen am vergangenen Donnerstag jeweils mit einem 3:0-Sieg im Halbfinale der Qualifikation des Markdorf-Cups durchsetzen konnten und somit das starke Teilnehmerfeld im Endturnier komplettieren, geht das Fußball-Turnier auf den Gehrenberg-Sportanlagen heute in die heiße Phase über.

Den Auftakt des Hauptturniers heute um 16 Uhr in der RAFI-Gruppe bestreitet der Turnier-Gastgeber SC Markdorf im südbadischen Landesliga-Duell gegen den Qualifikanten SC Konstanz-Wollmatingen. „Für uns ist es ein Highlight, im Endturnier zu sein“, freut sich der Markdorfer Trainer Bernd Filzinger auf die Partie, „sonst haben wir immer die Qualifikation durchlaufen müssen. Wir wollen es genießen und uns gut präsentieren“. Den ersten Gegner aus Konstanz hat Bernd Filzinger im Halbfinale der Qualifikation am Donnerstag beobachten können: „Das ist eine sehr gute Mannschaft.“

Spielfrei hat heute die dritte Mannschaft in der RAFI-Gruppe, der Oberligist FV Ravensburg, welcher auch in diesem Jahr zu den Favoriten im starken Teilnehmerfeld zählt. Die Oberschwaben werden am Sonntag das erste Mal ins Geschehen eingreifen, beim Spiel um 18 Uhr gegen den SC Konstanz-Wollmatingen, bevor der FVR dann am Mittwoch um 19 Uhr gegen den SC Markdorf antritt.

Im zweiten Spiel heute um 18 Uhr trifft der Markdorf-Cup-Debütant und Verbandsligist 1. FC Rielasingen-Arlen in der Bären- und Panda-Apotheken-Gruppe auf den zweiten Qualifikanten VfB Friedrichshafen, welcher, wie auch der FV Ravensburg, bereits stolze sieben Mal den Markdorf-Cup gewonnen hat – zuletzt 2010. Für den Trainer des 1. FC Rielasingen-Arlen, Jürgen Rittenauer, ist der Markdorf-Cup ideal, um in der Vorbereitung auf die kommende Saison viel auszuprobieren. „Wir haben einen großen Kader dabei, da es auch um die Stammplätze für die kommende Saison geht“, so Rittenauer. „Drei Spiele über 90 Minuten gegen gute Vereine ist für uns sehr gut. Wir wollen uns natürlich von unserer besten Seite zeigen und haben als Verbandsligist eine Favoritenrolle inne, welcher wir gerecht werden wollen“, gibt sich Coach Jürgen Rittenauer zuversichtlich.

Spielfrei heute in dieser Gruppe hat der Verbandsligaabsteiger und Sieger des Markdorf-Cup des vergangenen Jahres, der SC Pfullendorf, der am Sonntag (16 Uhr) gegen den VfB Friedrichshafen spielt und am Dienstag um 19 Uhr dann auf den ehemaligen Ligakonkurrenten 1. FC Rielasingen-Arlen trifft. Nach allen sechs Partien in der Gruppenphase findet dann am kommenden Freitag ab 17 Uhr der Finalspieltag statt, bei dem zuerst die beiden Zweitplatzierten um den zweiten Platz spielen, bevor die beiden erstplatzierten Mannschaften den Gewinner des diesjährigen Markdorf-Cups ermitteln werden.

Spielplan:

Heute: SC Markdorf – SC Konstanz-Wollmatingen (16 Uhr), 1. FC Rielasingen-Arlen – VfB Friedrichshafen (18 Uhr).

Sonntag: VfB Friedrichshafen – SC Pfullendorf (16 Uhr), SC Konstanz-Woll. – FV Ravensburg (18 Uhr).

Dienstag: SC Pfullendorf – 1. FC Rielasingen-Arlen (19 Uhr).

Mittwoch: FV Ravensburg – SC Markdorf (19 Uhr).

Freitag, Finalspieltag: Zweiter Bären- und Panda-Apotheken-Gruppe – Zweiter RAFI-Gruppe (17 Uhr), Erster Bären- und Panda-Apotheken-Gruppe – Erster RAFI-Gruppe (19 Uhr).