Regionalsport See Ost Heiko Feyen ist Bezirksmeister

Tennis: (wk) Heiko Feyen gewinnt die Bezirksmeisterschaft der Herren B, Johannes Ritter (Herren A) und Joana Koenen (Damen B, alle TC Friedrichshafen) belegen jeweils den dritten Platz.

In Aulendorf haben am vergangenen Wochenende die Bezirksmeisterschaften der Aktiven stattgefunden. Vom TC Friedrichshafen nahmen dort einige Spielerinnen und Spieler teil, wobei natürlich der Sieg in der B-Konkurrenz von Heiko Feyen hervorsticht. An Nummmer 4 gesetzt, spielte er sich ziemlich problemlos mit drei glatten Zweisatzsiegen ins Finale. Erst dort musste er richtig kämpfen. Sein Gegner, Lennart Lohrmann vom TC Weingarten, forderte ihm alles ab. Heiko Feyen gewann den Titel erst im Match-Tiebreak, dann aber mit 10:3 doch klar.

Joana Koenen startete bei den Damen B und war durch ein Freilos schon ins Viertelfinale gekommen. Dort schlug sie Carina Gussmann aus Aulendorf klar in zwei Sätzen und stand also im Halbfinale. Dort musste Joana die Überlegenheit der späteren Siegerin Simone Schirmer aus Stafflangen anerkennen und verlor das Finale in zwei Sätzen.

Ebenfalls einen dritten Platz belegte Johannes Ritter in der Herren-A-Konkurrenz. An Position 1 gesetzt, kam der Friedrichshafener ziemlich leicht ins Halbfinale, verlor aber dort ebenfalls gegen den späteren Sieger Adrian Wimmer aus Ulm in zwei Sätzen.