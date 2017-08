Regionalsport See-Ost Hegauer FV überragender Sieger beim Kehlener Jugendturnier

Auch FC Wangen, FSV Zwickau und FV Ravensburg gewinnen, Turniertermin in den Ferien wird aber kritisch überprüft

Kehlener Jugendfußballtage: Zum 28. Mail veranstaltete der SV Kehlen am vergangenen Wochenende die Jugendfußballtage. Während bei den B-Junioren der FC Wangen seinen Vorjahressieg wiederholen konnte, gab es in den sonstigen Altersklassen neue Gewinner. Bei den A-Junioren gewann der Hegauer FV, während bei den C-Junioren das weitgereiste Team aus Zwickau den Siegerpokal mit nach Hause nahm.

Bereits in der Vorrunde deutete der FV Hegau bei den A-Junioren seine Stärke an. Drei Siege mit 9:1-Toren brachten den Gruppensieg der Gruppe A. In der Gruppe B stand die SGM Kressbronn/Bodolz/Hege ungeschlagen ganz oben – und beide Teams fanden sich dann nach den Halbfinalspielen (Hegau – Ehingen 1:0; SV Kehlen – SGM 3:5 n.E.) im Endspiel wieder. Dieses Finale wurde von den Südbadenern eindeutig dominiert und verdient 3:0 gewonnen. Das kleine Finale gewann die TSG Ehingen gegen den Gastgeber mit 5:4 n.E.

Im Halbfinale des B-Junioren-Turniers hatte der hoch eingeschätzte FV Illertissen etwas Pech und unterlag dem FC Wangen nach Elfmeterschießen mit 3:5. Im zweiten Halbfinale setzte sich der VfB Friedrichshafen gegen den Nachbarn TSG Ailingen mit 1:0 durch. Der FC Wangen gewann das Finale gegen den VfB mit 5:3 im Elfmeterschießen. Der SV Kehlen landete auf Platz 5.

Drei Siege und ein Unentschieden gegen den späteren Zweiten FC Wangen bescherten dem FSV Zwickau den Sieg im C-Junioren-Turnier. Erfreulicher Dritter wurde der SV Kehlen, gefolgt vom FC Überlingen und der TSG Ailingen.

Mit viel Eifer dabei waren auch die jüngeren Jahrgänge. So gewannen die D-Junioren des FV Ravensburg ihr Turnier, da sie sich im Finale gegen den FC Wangen mit 1:0 durchsetzten. Das E-Juniorenturnier ging an die SGM Iller/Rot, die in sechs Spielen ungeschlagen blieben. Geschlagen ging der FV Ravensburg, der mit seiner U9 angetreten ist, als Zweiter ins Ziel.

Ein arbeitsreiches Wochenende mit einigen unerwarteten Aufgaben liegen hinter SVK-Jugendleiter Martin Diemers und seinen Mitarbeitern im Verein. Für viel Aufregung hat in diesem Jahr das Wetter gesorgt: nach dem Sturm am Vorabend war das Hauptspielfeld am Samstagvormittag nicht bespielbar und musste zuerst mit einem aufwändigen Arbeitseinsatz von den herabgefallenen Ästen befreit werden. Dies erforderte einige kurzfristige Umstellungen in den Spielplänen.

Ein insgesamt positives Fazit zog Martin Diemers über die Turniertage, gingen doch die Spiele allesamt ohne größere Verletzungen über die Bühne. Gefreut hat er sich darüber, dass viele Mannschaften schon seit Jahren den Weg nach Kehlen finden. Allerdings macht er auch keinen Hehl aus der Enttäuschung, dass es in den letzten Tagen doch einige kurzfristige Absagen von angemeldeten Teilnehmern gegeben hat. Daher wird das Organisationsteam für das künftige Turnier den Termin mitten in den Ferien auf einen kritischen Prüfstand stellen.

Die komplette Ergebnisübersicht und die Platzierungen gibt’s unter der Homepage www.fussball.sv-kehlen.de unter „Jugendturnier 2017“.