Regionalsport See Ost Hattrick innerhalb von vier Minuten

Ettenkircher Ricco Matjas gelingt beim Gastspiel in Oberreitnau drei Treffer zwischen der 32. und 36. Minute. Langenargen unterliegt unglücklich Tannau.

Fußball-Kreisliga B, Staffel 4: TSV Oberreitnau – SV Ettenkirch 2:5 (0:3). – Tore: 0:1 (32.), 0:2 (34.), 0:3 (36.) R. Matjas, 1:3 (51.) Bänziger, 1:4 (55.) Habich (Strafstoß), 2:4 (64.) Lange, 2:5 (68.) Wölfle (Eigentor). – Schiedsrichter: Fortenbacher. – Zuschauer: 50.

Bis zum Dreierpack von Ricco Matjas hatten die Hausherren noch „gut mitgehalten“, wie es der Oberreitnauer Trainer Markus Ludwig gesehen hatte. Nach diesem blitzsauberen Hattrick war das Team erst einmal „geknickt“, kam aber nach der Halbzeit mit neuem Mut aus der Kabine. „Wir haben uns zurückgekämpft und nie aufgesteckt“, sah Ludwig, wie sich seine Mannschaft gegen die Niederlage stemmte. Doch nach dem zwischenzeitlichen 1:3 folgte ein „blöder Strafstoß“, der die Gäste wieder drei Tore in Front brachte. Als nach dem 2:4 nur vier Minuten später ein wohl mindestens genauso dummes Eigentor fiel, war die Oberreitnauer Niederlage jedoch besiegelt.

FV Langenargen – SV Tannau 1:3 (0:0). – Tore: 0:1 (52.) Müller, 0:2 (55.) Grill, 0:3 (77.) Gutensohn, 1:3 (81.) Zahlmann. – SR: Staiger. – ZS: 120.

In seinem letzten Spiel als Langenargener Trainer musste Franz Pichner, der aus privaten Gründen dieses Amt aufgibt, auf seinen Torhüter verzichten und kurzerhand einen Feldspieler ins Gehäuse schicken – mit eher mäßigem Erfolg. Dennoch wäre wohl mehr drin gewesen für seine Elf, hätte die ihre Torchancen besser genutzt. „Das war in der ersten Halbzeit ein richtig tolles Fußballspiel. Wir haben Tannau im Griff gehabt, aber unsere Chancen nicht genutzt“, berichtete Pichner. Auch in der zweiten Hälfte, als die Gäste deutlich stärker wurden, gab es die eine oder andere Möglichkeit. Doch weil Langenargen beim 0:2 nicht nur einen Strafstoß vergab, sondern auch ein FV-Spieler freistehend den Ball gegen den Pfosten drosch, wurde es nichts aus dem Punktgewinn.

TSG Ailingen – FC Kosova Weingarten 3:1 (3:1). – Tore: 1:0 (9.) Rutkowski, 2:0 (10.) Chavoshi, 3:0 (20.) Bitschar, 3.1 (32.) Tauscher. – SR: Filiz. – ZS: 40.

Schnell war diese Begegnung entschieden und auch die Luft raus. Was zum einen an den Temperaturen, aber auch an der überschaubaren Gegenwehr der Gäste lag. „Man konnte bei diesen Temperaturen das Tempo nicht hochhalten“, erklärte der Ailinger Trainer Dominik Glaser. So kamen jene Spieler beim Meister zu mehr Einsatzminuten, die sonst in dieser Spielzeit nicht ganz solange ran durften.

SC Friedrichshafen – Spfrde Friedrichshafen 6:0 (1:0). – Tore: 1:0 (22.) C. Buz, 2:0 (56.) O. Buz, 3:0 (65.) Krubally, 4:0 (68.) O. Buz, 5:0 (68.) Albayrak, 6:0 (85.) Krubally. – SR: Fuchs (Röthenbach). – ZS: 40.

Glimpflich kamen die Sportfreunde beim Vizemeister davon, der sich in der ersten Hälfte – vielleicht auch wetterbedingt – auf lange Bälle verlegt hatte, was gegen die nicht unbedingt für ihre offensive Ausrichtung bekannten Gäste nicht wirklich erfolgreich war. Erst als die Hausherren es in der zweiten Halbzeit laufen ließen, fielen auch Tore. Trotzdem sprach SC-Pressemann Ewald Knapp den Gästen seinen „Respekt“ aus, dafür, dass diese sich tapfer „gewehrt“ hatten.

TSG Lindau-Zech – SV Kehlen II 2:5 (1:2). – Tore: 0:1 (12.), 0:2 (14.) Mundt, 1:2 (19.) Ritter, 1:3 (48.) Steinhauser, 2:3 (52.) Fane, 2:4 (57.) Steinhauser, 2:5 (65.) Montano. – SR: Straub. – ZS: 10.

Tapfer, aber vergebens wehrte sich Zech gegen die stärkeren Kehlener. Doch nach dem 2:4 und 2:5 hatte die TSG nichts mehr zuzusetzen. „Ab der 60. ist es abgerissen, wir konnten nicht mehr mithalten“, sagte der Torschütze zum 1:2, Michael Ritter.