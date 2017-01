Hartes Stück Arbeit für den VfB Friedrichshafen

Volleyballer besiegen powervolleys Düren mit 3:0. Das Bundesligaspitzenspiel begeistert die Fans in der ZF-Arena. Friedrichshafen ist die Revanche für das 0:3 im Hinspiel geglückt.

Volleyball-Bundesliga: VfB Friedrichshafen – SWD powervolleys Düren 3:0 (25:20, 25:23, 26:24). – Dem VfB ist die Revanche für das 0:3 im Hinspiel vor genau 70 Tagen geglückt. Dennoch: Nur einer durfte rundherum zufrieden sein mit seiner Leistung – Michal Finger. Der tschechische Diagonalangreifer war mit 17 Punkten herausragender Akteur auf der Gastgeberseite. Er wurde zurecht vom Dürener Trainer Tommi Tiilikainen zum „Wertvollsten Spieler“ gewählt. Die 1669 Fans – minus einer stimmgewaltigen Zahl an „Moskitos“, den Dürener Fans – gingen ebenfalls zufrieden nach Hause. Sie hatten eine sehr unterhaltsame, spannende Partie gesehen, mit – aus ihrer Sicht – dem richtigen Sieger. Ehe sie aber mit Simon Tischer (Zuspiel), Finger auf der Diagonalen, Tomas Rousseaux, David Sossenheimer (beide Annahme und Außenangriff), den Mittelblockern Georg Klein und Andreas Takvam sowie Libero Markus Steuerwald ein heftig umkämpftes 3:0 feiern konnten, mussten sie mit Erstaunen zur Kenntnis nehmen, dass die Gäste aus Rheinland-Pfalz tatsächlich „powervolley“ spielen, der Hinspielsieg nicht von ungefähr gekommen ist.

Düren erwischt perfekten Start

Der Tabellenvierte erwischte im ersten Spiel nach der Weihnachtspause einen perfekten Start. Mit seinen Aufschlägen setzte er den Friedrichshafener Annahmeriegel mächtig unter Druck. Zuspieler Simon Tischer wurde zum unfreiwilligen Roadrunner, kreuz und quer hetzte er den ersten Pässen übers orangefarbene Spielfeld (3:8) nach. „Düren war nicht die schlechtere Mannschaft“, nahm VfB-Trainer Vital Heynen nach dem Schlusspfiff kein Blatt vor den Mund. Dennoch reichte es für den enttäuschten Tommi Tiilikainen und seine ersatzgeschwächte Truppe nicht einmal zu einem Satzgewinn.

„Ein paar Kleinigkeiten gaben den Ausschlag“, kommentierte der seit dieser Saison in Düren erfolgreich arbeitende Finne den Ausgang einer Partie, in der seine Jungs den Friedrichshafenern mit ihrer kaum zu überwindenden Feldabwehr das Siegen echt „hart gemacht hatten“. In den entscheidenden Momenten des Spitzenspiels jedoch zeigte der VfB erneut, dass er sich von wenig zufriedenstellenden Abschnitten nicht herunterziehen lässt; dass er „besser Volleyballspielen kann“ (Tischer). Nicht verwunderlich deshalb, dass VfB-Kapitän und Crew den großen Rückstand wettmachten (13:13), die erste Gelegenheit (15:15, 18:15) am Schopfe packten und zu Ende brachten.

Die erfolgreiche Rallye zum 25:20 hat für „Selbstbewusstsein“ (Tischer) in den Reihen des VfB gesorgt. Aber nicht für eine stabilere Vorstellung. In einem „unangenehm intensiven“ (Tischer) Duell taten die powervolleys den Gastgebern den Gefallen nicht, machten trotz ihres risikoreichen Spiels keine gröberen Fehler. Der VfB musste sich steigern. Das gelang. Zum einen, weil die „Ersatzleute“ Armin Mustedanovic und Athanasios Protopsaltis in der Annahme und im Außenangriff ihren Job machten, zum anderen Michal Finger einen „perfekten Abend für mich und die Mannschaft“ erwischt hatte. Der Diagonalangreifer war da, als es darauf ankam. Bis zum letzten Moment: In allen drei Sätzen versenkte er den Satzball. Aber nicht nur er hatte „im Finish mehr Gas gegeben“, sagt Vital Heynen und hat am Ende einen weiteren Grund dafür gefunden, warum seine Mannschaft ein eigentlich besseres Düren ohne Satzverlust besiegt hatte. Die Erkenntnis zählt mehr als eine gelungene Revanche.