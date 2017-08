Friedrichshafen Harter Kampf im Viertelfinale

Sude/Laboureur sind bei WM als Fünfter ausgeschieden. Ludwig/Walkenhorst stehen im Finale.

Beachvolleyball-WM, Viertelfinale: Sarah Pavan/Melissa Humana-Paredes – Chantal Laboureur/Julia Sude 2:0 (21:15, 21:16). – Bei über 30 Grad und Sonnenschein trat das deutsche National-Duo Sude/Laboureur gestern im Viertelfinale der WM in Wien gegen das kanadische Team Pavan/Humana-Paredes an. Die Erwartungen waren hoch, hatten sich die Weltranglistenzweiten doch mit beeindruckender Leichtigkeit in das Viertelfinale gespielt. Gegen die starken Kanadierinnen konnten Sude/Laboureur sich jedoch nicht durchsetzen und schieden als Fünfter aus der WM aus.

So einen guten Start wie in diesem wichtigen Turnier, hatten Sude/Laboureur sich gewiss nicht erwartet. In ihrer Gruppe B gingen sie als Gruppenerster mit drei 2:0-Siegen hervor, und gewannen auch weiterhin gegen ihre Landsleute Glentzke/Grossner und die Finninnen Lehtonen/Lahti jeweils mit einem 2:0. Eine glanzvolle Bilanz für das Nationalteam aus Friedrichshafen/Immenstaad. Gestern um 13 Uhr ging es dann gegen das kanadische Team Pavan/Humana-Paredes.

Der gute Ruf der Kanadierinnen war nicht unbegründet. Zu Anfang des ersten Satzes schienen die beiden Teams auf Augenhöhe, jedoch hoben sich die Gegner schnell ab und gingen mit 6:3 in Führung. Sude/Laboureur blieben ihnen trotzdem dicht auf den Fersen und waren mit dem 8:9 beinahe wieder am Ball, als Laboureur den Block von Pavan geschickt umgeht. Zur technischen Auszeit stand es aber noch immer 12:9 für Kanada, das sich immer mehr vom deutschen Team entfernte. Es steht 14:9, als Sude/Laboureur eine Auszeit nehmen, um ihre Kräfte zu sammeln. Nach einem kurzen Aufbäumen zum 12:14, prescht Kanada stark nach vorne und führt konstant mit fünf Punkten. Zum Matchball steht es 20:15 und Pavan/Humana-Paredes gewinnen den ersten Satz mit 21:15.

Das deutsche Team nun unter Druck, versucht sich im zweiten Satz aggressiver gegen die starke Offensive der Kanadierinnen durchzusetzen. Anfangs erneut gleich auf, geht Kanada nach einem 3:3-Gleichstand jedoch wieder in Führung und hat beim 8:4 einen großen Vorsprung. Mit großem Kampfgeist geben Sude/Laboureur nicht auf und versuchen sich nach vorn zu bringen. Beim 10:8 scheinen sie fast wieder da zu sein, doch der starke Block von Superstar Sarah Pavan lässt ihnen keine Chance. Mit Leichtigkeit und Präzision gelingt es ihr und ihrer Teamkollegin erneut einen großen Vorsprung zu halten, den das deutsche Team nicht einholen kann. Zum Matchball steht es 20:14, Sude/Laboureur können zwei Punkte gut machen, müssen sich nach 42 Minuten aber mit 21:16 und einem 2:0 gegen ein herausragendes Team geschlagen geben.

Ein Fünfter Platz bei der Beachvolleyball-WM in Wien ist trotzdem ein starkes Ergebnis. Sude/Laboureur werden mit Sicherheit wieder von sich hören lassen. 640 Punkte und ein 18.000 US-Dollar Preisgeld nehmen sie aus Wien mit. Ein deutsches Frauen-Team ist jedoch noch im Rennen. Die Kollegen und Olympiasiegerinnen Laura Ludwig und Kira Walkenhorst spielten sich ebenfalls souverän in das Viertelfinale. Sie gewannen mit einem 2:0 (21:16, 21:16) gegen Sweat/Ross S. aus den USA und beglichen somit ihre ausstehende Rechnung aus Moskau, wo sie 0:2 verloren. Nun standen Ludwig/Walkenhorst im Halbfinale, in dem sie gegen die Brasilianerinnen Larissa/Talita Antunes antraten. Im anderen Halbfinale spielten Pavan/Humana-Paredes gegen Fendrick/Ross A. aus den USA. Die Spiele fanden noch am gestrigen Abend statt. Dabei setzten sich Ludwig/Walkenhorst gegen die Brasilianerinnen mit 2:0 (21:19, 21:16) durch. Somit steht das deutsche Team im Finale der Beachvolleyball-WM und tritt heute entweder gegen die USA, oder Kanada an. Das Nationalteam hat noch die Chance, einen deutschen Sieg zu erringen.