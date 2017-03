Handballfrauen der HSG Friedrichshafen-Fischbach wollen es besser machen

Derby der Bezirksliga-Handballerinnen am Samstag in Tettnang gegen Kressbronn in der Carl-Gührer-Halle.

Handball-Bezirksliga, Frauen: TV Kressbronn – HSG Friedrichshafen-Fischbach (Samstag, 18 Uhr, Carl-Gührer-Halle, Tettnang). – Die Bezirksligasaison geht langsam in die Endphase. Während der TV Kressbronn bereits am vergangenen Wochenende gespielt hatte, endet für die Handballerinnen der HSG Friedrichshafen-Fischbach eine zweiwöchige Spielpause.

„Im Hinspiel haben wir keine Glanzleistung abgeliefert“, erinnert sich HSG-Trainer Damir Turnadzic. Das wollen wir diesmal anders machen, und beweisen, dass wir zurecht unter den Top drei der Bezirksliga stehen.“ Der Aufsteiger hatte es den Friedrichshafenerinnen sehr schwer gemacht. Die HSG verschlief die Anfangsphase komplett, was der TV nutzte, um auf 5:0 davonzuziehen. „Das darf uns auf keinen Fall wieder passieren, wir wollen uns in einem anderen Licht präsentieren.“ Die Vorzeichen aufseiten der HSG stehen gut. Bis auf die verletzten Annika Rist und Katharina Stellmacher, die beide voraussichtlich bis zum Ende der Saison ausfallen werden, sind alle mit an Bord. Lediglich der Einsatz von Torhüterin Nadine Rölli ist noch fraglich. „Ich bin mir sicher, dass das Kressbronner Trainerteam Martina Kordic und Stefanie Raaf ihre Mannschaft sehr gut auf uns einstellen werden“, so der HSG-Verantwortliche. Die HSG Friedrichshafen-Fischbach konnte vor der kleinen Spielpause ein deutliches Ausrufezeichen im Spitzenspiel gegen den HC Lustenau setzen. In eigener Halle besiegte die Mannschaft nach einer sehr starken zweiten Halbzeit den HC deutlich mit 34:23 und verschaffte sich so Luft im Kampf um Platz zwei.

Der TV Kressbronn musste am vergangenen Wochenende eine Niederlage gegen die TSF Ludwigsfeld hinnehmen (29:36). „Für uns heißt es nach dem Spiel in Ludwigsfeld: Mund abwischen und weitermachen“, sagt TV-Trainerin Stefanie Raaf. „Ich denke, wir haben dort einige Erfahrungen gemacht, die wir sicherlich positiv gegen Friedrichshafen verwerten können. Wir werden alles versuchen, um den Favoriten in eigener Halle ärgern zu können.“ In dieser Woche wird das Trainerteam Raaf/Kordic ihre Mannschaft intensiv auf das Derby gegen die HSG FF vorbereiten, denn gerade Martina Kordic kennt die Mannschaft sehr gut. Sie war selbst zwei Jahre lang an der Seitenlinie der HSG tätig. „Nach der Fasnet hatten wir viele angeschlagene Spielerinnen, aber bis zum Samstag werden sie wieder alle fit sein.“

Im Hinspiel hatten sich die Mannschaften denkbar knapp mit einem 18:17 getrennt, wobei die HSG in eigener Halle die Oberhand behielt. „Wir freuen uns auf ein spannendes und faires Derby“, sagen die Trainer beider Lager.

SSV Dornbirn/Schoren II – TSG Ailingen (heute, 19 Uhr, Messehalle 2). – Am ungewohnten Freitagabend reisen die Handballerinnen der TSG Ailingen zum SSV Dornbirn/Schoren II. Die beiden Kontrahenten stehen punktgleich auf Platz sechs und sieben.

Die Mannschaft um TSG-Trainerin Andrea Vogel musste am vergangenen Spieltag eine 19:23-Niederlage gegen Tabellenführer SC Lehr II hinnehmen. Auch der SSV Dornbirn/Schoren II unterlag zuletzt bei der SG Ulm & Wiblingen. Das Hinspiel entschied die TSG Ailingen mit 31:26 für sich. „Wir haben schnell in unseren Spielrhythmus gefunden“, blickt die TSG-Verantwortliche zurück. „Durch Tempogegenstöße und eine gute Abwehrleistung haben wir die Vorarlbergerinnen ständig unter Druck gesetzt.“ Gegen eine Dornbirner Mannschaft, deren Gesicht sich im Vergleich zur vergangenen Saison verändert hat. Viele junge Spielerinnen, die 2016 teilweise in der Staatsliga gespielt haben, prägen nun das temporeiche Spiel der zweiten Mannschaft. TSG-Trainerin Andrea Vogel gibt sich optimistisch: „Ich hoffe, dass wir an die Leistung im Hinspiel anknüpfen und die beiden Punkte mit nach Hause nehmen können. Wir dürfen uns keine, oder nur sehr wenige technische Fehler erlauben. Außerdem ist eine weitere Voraussetzung die schnelle Gewöhnung an den verharzten Ball.“ Mit einem Sieg könnte die TSG Ailingen vorübergehend auf Platz fünf der Bezirksligatabelle klettern.