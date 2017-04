Regionalsport See Ost Handballfrauen der HSG Friedrichshafen-Fischbach sind Kreisliga-A-Meister!

HSG Friedrichshafen-Fischbach II steigt nach dem 24:13 in Argental auf. Kommende Saison spielt sie in der Bezirksklasse. HCL Vogt auf Rang zwei gehalten.

Handball-Kreisliga A, Frauen: SG Argental II – HSG Friedrichshafen-Fischbach II 13:24 (7:14). – Die zweite Frauenmannschaft der HSG Friedrichshafen-Fischbach hat die Meisterschaft und den Aufstieg in die Bezirksklasse perfekt gemacht. Im letzten Saisonspiel behielt das Team von Trainer Peter Horvarth die Oberhand und bezwang die SG Argental II deutlich. Schon vor dem Anpfiff war klar, dass unbedingt ein Sieg her musste, wollten die Friedrichshafener Handballfrauen Meister werden. Der HCL Vogt war ihnen dicht auf den Fersen. Und der Verfolger, so viel war auch klar, würde sich in seinem letzten Rundenspiel keine Blöße gegen den FC Kluftern geben. Er fuhr einen 42:6-Kantersieg ein.

Entsprechend konzentriert und entschlossen gingen die Friedrichshafenerinnen zu Werke, die auf Torhüterin Kim Hackenberg und Saskia Helfricht verzichten mussten. Trotz anfänglicher Nervosität und technischen Fehlern gelang es der Mannschaft, sich einen kleinen Vorsprung zu erarbeiten (4:2; 12. Minute). „In dieser Phase haben wir sehr nervös gespielt. Einige Chancen haben wir nicht genutzt und wir haben uns einfache Ballverluste erlaubt“, beschreibt Peter Horvarth die Anfangsminuten der Partie. „Dazu kam, dass wir einige Abspielfehler hatten und Strafwürfe vergaben.“ Der HSG-Verantwortliche nahm eine Auszeit, um seine Mannschaft zu beruhigen. Anschließend gewannen die Gäste vom Bodensee Sicherheit in Abwehr und Angriff und zeigten sich auch in der Chancenverwertung deutlich verbessert. Vanessa Stordel traf zur Führung mit fünf Toren Vorsprung (10:5; 22. ). Und im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit blieb die HSG am Drücker. Die Abwehr arbeitete kompakt, während sich Torhüterin Daniela Bertz immer wieder durch sehenswerte Paraden auszeichnete. Bis zur Halbzeit ließen die Friedrichshafenerinnen lediglich zwei weitere Treffer zu und gingen mit einem komfortablen Vorsprung zum Pausentee.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb die HSG Friedrichshafen-Fischbach die das Spiel bestimmende Mannschaft. Von der anfänglichen Nervosität keine Spur mehr. Die Mannschaft zeigte Siegeswillen und gab sich im zweiten Spielabschnitt keine Blöße. Die Abwehr arbeitete weiterhin konsequent, der Angriff nutzte seine Chancen. Bis zur Schlusssirene hielten die HSG-Handballerinnen das Tempo hoch, ließen der SG Argental II, durch einige ehemalige Landesligaspielerinnen verstärkt, keine Chance, den Rückstand zu verkleinern. Mit der Schlusssirene durften sich die HSG-Handballerinnen nicht nur über einen deutlichen und verdienten Auswärtssieg freuen, sondern auch über die Meisterschaft und den Aufstieg in die Bezirksklasse. Der HCL Vogt spielt als Tabellenzweiter die Relegation um den Einzug in die Bezirksklasse.

HSG FN-Fischbach: Bertz (Tor), Wuhrer (5), Diemer (5/3), Winghardt (5/2), Szabo (3), Frosch (2), Pilsner (1), Seliger (2), Stordel (1), Westerholt, Weishaar.