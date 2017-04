Regionalsport See Ost Haisterkircher Schritt Richtung Klassenerhalt

Ersatzgeschwächte FG 2010 WRZ 4:1 besiegt. Die SG Argental geht nach der Pause in Kisslegg unter. Gerechtes Unentschieden gegen Mochenwangen in Meckenbeuren.

Fußball-Bezirksliga: SV Haisterkirch – FG 2010 WRZ 4:1 (2:1). – Der SV Haisterkirch hat nach diesem Sieg einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht. Für die Gäste bedeutet diese Niederlage ein weiterer Rückschritt, damit verbunden einen Abstiegskampf pur, bis zum Schluss, mit ungewissem Ausgang.

„Seit vier oder fünf Wochen haben wir die Seuche. Heute waren auch acht Mann dabei, die zu Beginn der Saison in der zweiten Mannschaft gespielt haben. Jeder von ihnen gibt sein Bestes. Aber so ist das eben nicht bezirksligareif“, sagt ein ernüchterter Steve Reger, der Trainer der FG WRZ 2010. Anders der Übungsleiter der Gastgeber, Uwe Reh: „Ich war mit der Art und Weise des Auftretens unserer Mannschaft sehr zufrieden. In den Anfangsminuten hatten wir schon mehrfach die Führung auf dem Fuß gehabt, die dann aber dem Gast gelungen ist." Einer seiner Spieler sei im eigenen Strafraum gestrauchelt, von einem WRZ-Spieler einen Wimpernschlag später an die Hand geschossen worden, was der Schiedsrichter als Handspiel geahndet habe, so Reh. Roman Hanser verwandelte den Handstrafstoß zum 1:0 für WRZ. „Das hat meine Mannschaft erschrocken, eine Viertelstunde ist dann nichts mehr gegangen“, erinnert sich der Trainer des SV Haisterkirch. Danach seien seine Jungs wieder am Drücker gewesen. Der Lohn: Nach einem Foulstrafstoß hatten die Gastgeber zum 1:1 ausgeglichen.

Nach der Pause legte der SV Haisterkirch nach. Ein Pass von Davut Ayne auf Jakob Schuschkewitz hatte die 2:1-Führung zur Folge. Das 3:1, so Reh, sei der Knackpunkt gewesen: „Nach einem Lutolli-Freistoß auf Schuschkewitz, der sich die Chance nicht nehmen ließ, führten wir nach der 68. Minute mit zwei Toren Unterschied.“ Nach einer tollen Einzelaktion habe Lutolli auf 4:1 erhöht. Danach habe der SV Haisterkirch noch Möglichkeiten für weitere Treffer gehabt. Selbst ein Strafstoß, sagt der SVH-Coach, sei verschossen worden. Uwe Reh abschließend: „Meine Mannschaft hat eine tolle Reaktion gezeigt." – Tore: 0:1 (16./HS) Hanser, 1:1 (33./FS) Keskin, 2:1, 3:1 (48./68.) Schuschkewitz, 4:1 (73.) Lutolli.- ZS: 180. – Schiedsrichter: Herrmann.

SV Haisterkirch: Haibel, Nothelfer, M. Ströbele, Keskin (71. Maucher), D. Ströbele, Allgäuer, Lutolli (86. Steiner), Ayne, Wagner, Kurtoglu, Schuschkewitz.

FG WRZ 2010: Hanssler, Schäfer, Igel, Schmidt, Feist, Multer, Ganal, Strobel, Martinovic, Hanser (47. Derdiyok), Morou.

TSV Berg II – SV Beuren 3:1 (1:0). – „Wir konnten unsere Ausfälle heute einfach nicht kompensieren, hatten große Probleme mit den drei gefährlichen Angreifer des Gegners, die alle schon in der ersten Mannschaft in der Verbandsliga gestanden haben. Sie hatten einfach eine hohe Geschwindigkeit in ihren Aktionen gehabt“, sagt Marco Mayer, Spielertrainer der Gäste. Sein Team, so der Coach der Allgäuer, sei sehr schlecht in die Partie gekommen, hätte viele Fehler gemacht, was unerklärlich gewesen sei. „Von der 30. Minute bis zur 60. Minute haben wir unsere beste Zeit gehabt, da unsere Chancen allerdings nicht genutzt, hingegen Pfosten und Latte getroffen. Wir haben momentan einfach nicht das Selbstvertrauen, das wir etwa in der vergangenen Saison hatten“, stellt der Übungsleiter des SV Beuren fest. Probleme habe sein Team gerade bei Kontern der Gastgeber gehabt. Ein Grund, laut Mayer: „Die drei Innenverteidiger haben gefehlt“. – Tore: 1:0 (9.) Ata, 2:0 (50.) Drammeh, 2:1 (58.) Prinz, 3:1 (70.) Rössler. – ZS: 50.- Schiedsrichter: Fischer.

SG Kisslegg – SG Argental 7:2 (1:2). – In diesem Fall kann man getrost von zwei grundverschiedenen Halbzeiten sprechen. „In der ersten waren wir prima unterwegs gewesen“, meint Markus Bucher, Pressesprecher der Gäste. Defensiv sei die SGA im ersten Abschnitt gut gestanden, habe viele Bälle abgefangen, zudem noch einige gefährliche Dinge nach vorn gemacht und auch mehr und bessere Chancen als der Gegner gehabt. Der Trend der vergangenen drei Spielen, so Bucher, schien sich fortzusetzen, dass die Mannschaft in der Defensive nun gefestigt sei. Es sollte anders kommen. „Wir haben dann die Bälle zu leicht hergeschenkt, haben viel zu viel durchgehen lassen“, bemängelt der SGA-Funktionär. Gerade auch die gefährlichen Standardsituationen der Gastgeber hätten der SG Argental stark zugesetzt. Nun ist die SG Argental wieder dick im Abstiegskampf zurück, die SG Kisslegg hat sich hingegen befreit. – Tore: 1:0, 6:2 (31./77.) F. Nadig, 1:1 (33.) Glaser, 1:2 (42.) Joos, 2:2 (50.) Kempter, 3:2 (60. Krug), 4:2, 5:2 (67./72.) P. Nadig, 7:2 Praschak. – ZS: 150. – Schiedsrichter: Bührle.

TSV Meckenbeuren – SV Mochenwangen 1:1 (0:0). – „Es war ein verdientes Unentschieden in einem Spiel, das taktisch geprägt war und nicht viele Torchancen gehabt hat“, sagt Klaus Gimple, Trainer des TSV Meckenbeuren. Seine Mannschaft habe sehr gut gegen den Ball verteidigt, was den Trainer sehr gut gefallen habe. Andererseits: „Bei Ballbesitz hätten wir mehr ausrichten können. In den Konterangriffen ist oft das letzte Zuspiel nicht angekommen“, analysiert Gimple. Mit dem Punkt scheint der TSVM-Übungsleiter zufrieden zu sein, warnt aber: „So wie es momentan aussieht, haben wir gute Chancen, den Klassenerhalt zu schaffen, wobei wir die Situation nicht unterschätzen werden, weil bei einem Absteiger aus der Landesliga drei Vereine aus der Bezirksliga absteigen und der vierte in der Relegation geht und die Mannschaft aus den hintersten Regionen der Tabelle meist kräftig punkten.“ – Tore: 0:1 (57.) Ademi, 1:1 (77.) Jehle. – ZS: 150.- Schiedsrichter: Merk.

TSV Heimenkirch – FV Waldburg 2:0 (1:0). – Beim Duell des Tabellenführers gegen das Schlusslicht gab es einen zu erwarteten Sieg des Favoriten. „Wir haben überlegen gespielt, hatten mehr Ballbesitz, nur die Tore nicht gemacht, für das wir in dieser Saison auch nicht unbedingt bekannt sind“, erklärt der Trainer des Siegers, Simon Schnepf. Seit der 32. Minute ist es 1:0 für den Favoriten gestanden: Christian Wucher erzielte es. Das 2:0 und letztendlich die Entscheidung stammt aus der Nachspielzeit: Stefan Hutterer sorgte für Klarheit. Nach dem eigenen Sieg und dem Remis des FC Isny in Kressbronn hat der TSV Heimenkirch seinen Vorsprung auf drei Punkte ausgebaut. – 1:0 (32.) Wucher, 2:0 (91.) S. Hutterer. – ZS: 200. – Schiedsrichter: Popp.

FC Leutkirch – SV Seibranz 3:2 (1:1). – „Meine Mannschaft hat seine Sache heute gut gemacht, hat sich an die Vorgaben gehalten, die ich ihr aufgegeben habe“, sagt Patrick Straub, Coach des FC Leutkirch. Durch die taktische Disziplin seiner Spieler habe man dem Gegner um seiner Stärken beraubt. Belohnt habe sich das Team durch das frühe 1:0. Doch der Rückschlag folgte auf dem Fuß: Einige Minuten später glichen die Gäste aus. Nach dem 3:1 verkürzte die Elf aus der Nachbarschaft in der 79. Minute auf 2:3. „Dann haben sie hinten aufgemacht und wir haben unsere Kontermöglichkeiten nicht gemacht, was einer unserer großen Schwächen ist: die Chancenverwertung“, resümiert Patrick Straub.- Tore: 1:0, 2:1, 3:1 (19./48./62.) Biechele, 1:1 (31.) Zollikofer, 3:2 (79.) Linge.- ZS: 250.- Schiedsrichter: Zuber.

SV Kressbronn – FC Isny 1:1 (0:0). – „Wie viele Spiele zuletzt ist auch diese Partie 1:1 ausgegangen“, berichtet Stefan Krause, Coach des SV Kressbronn. In Führung ist der SVK im Anschluss an einen gekonnten Spielzug gegangen. Der Ausgleich, so Krause, resultierte aus einem sehenswerten Freistoß. „Gerade in der ersten Halbzeit haben wir dicke Möglichkeiten gehabt, die wir meist vergeben haben oder die Möglichkeiten mit einem letzten schlechten Pass nicht eingelöst“, sagt Krause. In letzter Konsequenz seien es zwei verlorenen Punkte für die Hausherren gewesen. – Tore: 1:0 (64.) Föger, 1:1 (68.) Güttinger. – ZS: 120. – Schiedsrichter: Waibel.

SG Aulendorf – SC Unterzeil-Reichenhofen 2:1 (1:0). – Kurz vor der Pause erzielte Lukas Steinhauser die 1:0-Führung. Chris Widler sorgte in der 60. Minute für den zwischenzeitlichen Ausgleich. Andreas Maucher markierte in der 78. Minute den 2:1-Siegtreffer, der der SG Aulendorf den Sprung auf den 13. Rang bescherte, den Relegationsplatz. – Tore: 1:0 (45.) Steinhauser, 1:1 (60.) Widler, 2:1 (78.) Maucher. – ZS: 150. – Schiedsrichter: Huthmacher.