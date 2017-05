Friedrichshafen Häflerinnen lösen in Athen EM-Tickets

Häflerinnen lösen in Athen EM-Tickets

Zwei Bronzemedaillen für den BSV Friedrichshafen. EM-Startplätze für Teakwondo-Damen gesichert.

Taekwondo: 387 Vereine aus 51 Ländern entsandten 2135 Sportlerinnen und Sportler zum World Taekwondo President´s Cup nach Athen, Griechenland, einem G2-Weltranglistenturnier der World Taekwondo Federation (WTF), das ein direktes Qualifikationsturnier der Europäischen Taekwondo Union (ETU) für die anstehenden Europameisterschaften darstellte. Das siebenköpfige Athletenteam des Bodensee-Schulsport-Vereins (BSV) Friedrichshafen um die Trainer Markus Kohlöffel und Boris Winkler erkämpfte zwei Bronzemedaillen und damit zwei direkte EM-Startplätze.

In der Damenklasse bis 53 Kilogramm setzte sich Inese Tarvida gegen die Dänin Timian Bach Foged (9:2), die Turkisj Open-Siegerin und Bronzemedaillengewinnerin der Europameisterschaften, Gulhanim Yesildal aus Aserbaidschan (13:2), sowie die spanische Welt- und Europameisterschaftsdritte Tamara Miquel (13:2), durch. Im Halbfinale musste sie die Olympiazweite, Weltmeisterin und dreifache Europameisterin Tijana Bogdanovic aus Serbien (4:11) ziehen lassen.

Vera Kachowitsch zog in der Jugend A bis 42 Kilogramm über Tiffany Nguyen aus Monaco (11:5), die Russin Valeriya Gladysheva (10:3) und die zweifache Greece Open- und Serbia Open-Siegerin Maria Fevga aus Griechenland (19:9) ins Halbfinale ein. Gegen die Turkish Open-Siegerin aus Russland, Yana Yarkova, musste sie nach Punktegleichstand in die Verlängerung gehen und verlor im Sudden Death-Modus durch einen Körpertreffer.

Marvin Pelcz schied in der Jugend A bis 51 Kilogramm gegen den späteren Sieger aus Russland Vladimir Lovstov (4:6) aus. Zuvor besiegte er den Drittplatzieren der Slovenia Open, Bozhidar Avramov aus Bulgarien (8:3), den Silbermedaillengewinner der German Open Alex Semprini aus Italien (10:4), und den russischen President´s Cup-Gewinner Valerii Bovkun (13:9). Ebenfalls im Viertelfinale musste Daniel Drosdowski in der Jugend B bis 33 Kilogramm gegen den Russen Ruslan Trinozhenko (2:10) eine Niederlage hinnehmen. Im Vorfeld behielt er gegen den Russen Idar Bagov (17:16) und den Briten Jacob Wishart (10:3) die Oberhand.

Jolanta Tarvida konnte in der Jugend A bis 53 Kilogramm die Griechin Chrysa Dorgiaki (13:1) hinter sich lassen, unterlag jedoch im Anschluss der Zweitplatzierten der Serbia Open aus Russland, Mariia Grubii (1:2). Celine Schmidt bezwang in der Jugend A bis 63 Kilogramm die Greece Open-Siegerin, Fani Nikolaidou aus Griechenland (5:2) und hatte gegen Turkish und Russian Open-Siegerin, Sofiya Denisova aus Russland, nach Punktegleichstand in der Verlängerung durch einen gegnerischen Fausttreffer im Sudden Death-Modus das Nachsehen.