Regionalsport See Ost HSG-Handballerinnen werden Dritte im Bezirkspokal

Nach der Niederlage gegen Ausrichter SC Lehr II den Landesligisten Gerhausen mit 21:19 besiegt.

Handball-Bezirkspokal, Final Four, Frauen: (kst) Im Halbfinale ist die HSG Friedrichshafen-Fischbach, die auf Stefanie Haid und Anne Heim verzichten musste, auf den SC Lehr II getroffen. Der ist den Friedrichshafenerinnen bestens bekannt, die beiden Teams traten in der vergangenen Runde in der Bezirksliga an. Die ersten Minuten waren ausgeglichen. Während die HSG-Abwehr gut stand, taten sich die Handballerinnen vor allem im Angriffsspiel sehr schwer, leistete sich einige technische und Abspielfehler. Lehr nutzte seine körperliche Überlegenheit und kam immer wieder über den Kreis zum Torerfolg. Der Bezirksligameister führte nach 15 Minuten mit 8:4. Trotz der Schwierigkeiten im Angriff gab sich die HSG nicht auf, hielt den Rückstand auf drei Tore (7:10; 25.). Auch dann, als die HSG-Frauen in doppelter Unterzahl waren, bis zur Halbzeitsirene ließen sie nur noch einen Gegentreffer zu. Nach dem Seitenwechsel erwischten die Gastgeberinnen den besseren Start und sorgten nach zwei schnellen Toren erst Mal für fünf Tore Vorsprung. Die HSG-Damen ließen sich nicht abschütteln und verkürzten durch Annika Nothelfer und Ina Diemer. Der SC Lehr kam jetzt in Fahrt, nutzte die Unsicherheiten der HSG und kam vor allem über Rebecca Eicker zu schnellen Gegenstoßtoren (43.; 21:14). Die Mannschaft um HSG-Trainer Damir Turnadzic wollte sich nicht so einfach geschlagen geben. Mit großem Kampfgeist ließ sie den Rückstand auf vier Tore schmelzen, was den Trainer des SC Lehr zu einer Auszeit zwang (19:23; 53.). Die Gastgeberinnen verteidigten ihren Vorsprung aber, bauten ihn dann gegen schwindenden HSG-Kräfte bis zur Schlusssirene auf neun Tore aus.

HSG FN-Fischbach: Rölli, Amann (beide Tor), Rist (4/1), I. Diemer (4/3), Nothelfer (3), Pechar (2), Scharr (2), Szabo (1), Müller (1), D. Diemer (1), Wildner (1), Pilsner (1), Stellmacher (1), Henrichs.

Am Sonntag traf die HSG im Spiel um Platz drei auf Landesligist TV Gerhausen. „Ich bin sehr stolz auf die Leistung meiner Mannschaft. Wir lagen das gesamte Spiel über zurück und haben es in der Schlussphase noch gedreht“, lobte der sichtlich erleichterte Trainer nach der Partie. Die Mannschaften gestalteten die Anfangsphase ausgeglichen. Dann kam der Landesligist besser in Tritt und begann aggressiver zu verteidigen. Zudem ließen die Friedrichshafenerinnen in dieser Phase einige Großchancen liegen, sodass der Gerhausen 8:5 (25.) führte. Der TV verteidigte den Vorsprung bis zur Halbzeitpause (11:8). Nach dem Seitenwechsel erzielte die HSG mit zwei schnellen Toren durch Annika Nothelfer und Dorothea Diemer das 10:11. Begünstigt durch eine Überzahlsituation stellte Gerhausen wenige Minuten später die drei Tore Abstand wieder her (14:11; 38.). Doch die HSG blieb dran, ließ sich nicht beeindrucken. Nach einer Umstellung in der Abwehr brachte sie den TV Gerhausen immer wieder zu unvorbereiteten Abschlüssen, welche eine sichere Beute für Torhüterin Nadine Rölli wurden. Der TVG-Angriff agierte jetzt einfallslos gegen die Friedrichshafener Deckung. In der 54. Minute erzielte Ramona Szabo den Ausgleich (17:17), damit nicht genug: Mit Kampf und starker Moral ging die HSG wenige Minuten später erstmals in Führung. „Wir haben in den letzten Minuten unseren Vorsprung souverän verteidigt und schlussendlich verdient gewonnen“, freut sich der HSG-Trainer über den 21:19-Erfolg. „Wir haben wieder gezeigt, dass wir gegen Landesligisten mithalten können und haben viel Selbstvertrauen für die Relegationsspiele tanken können. Wenn wir weiterhin diesen Kampfgeist und Siegeswillen zeigen, haben wir in der Relegation eine realistische Chance.“

Das Finale gewann der TV Weingarten gegen den SC Lehr II und belohnte sich mit dem Double aus Meisterschaft und Pokal.

HSG FN-Fischbach: Rölli (Tor), Nothelfer (6), I. Diemer (5/1), Scharr (3), Szabo (2), D. Diemer (2), Pechar (1), Rist (1), Henrichs (1), Müller, Stellmacher, Wildner.