Regionalsport See Ost HSG-Handballer werden Zweiter

Friedrichshafen-Fischbach im Final-Four des Bezirkspokals in Ulm-Lehr. Endspielniederlage gegen Bezirksligameister und Landesligaaufsteiger TSB Ravensburg.

Handball, Bezirkspokal, Final Four: (kst) Die HSG Friedrichshafen-Fischbach beendet ihre Saison mit einem zweiten Platz im Bezirkspokal. Am Samstag setzte sich die Mannschaft um Trainer Stephan Kummer in Lehr im Halbfinale gegen Bezirksligist HC Lustenau deutlich durch (31:16). Im Finale unterlag sie dem Bezirksligameister und Neu-Landesligisten TSB Ravensburg mit 19:22.

Der HC fand deutlich besser in die Partie und sich in der harzfreien Halle besser zurecht. Dann fand die HSG ihren Rhythmus. Zwar ließen die Friedrichshafener Landesligahandballer einige Großchancen liegen, doch kompensierten sie den Rückstand, gingen wenige Augenblicke später in Führung (7:3; 13. Minute). Lustenau ließ nicht locker, nutzte die technischen Fehler der HSG zu schnellen Gegentreffern und glich in Unterzahl aus (7:7; 18.). Die Lustenauer ließen nicht abschütteln. Aber das Spiel der HSG stabilisierte sich und Torhüter Rico Göser erwies sich als sicherer Rückhalt.

Nach dem Seitenwechsel war die HSG die bestimmende Mannschaft und erhöhte den Spielstand auf 14:11. Silas Witzemann war per Tempogegenstoß auf dem besten Weg, das 15:11 zu werfen, wurde jedoch unsanft von Markus Dangel gebremst. Dangel sah Rot und musste sich die restliche Partie von der Tribüne aus anschauen. Wenige Augenblicke später wurde auch der HC-Trainer wegen Meckern von der Bank verwiesen. Der Widerstand des Bezirksligisten schien gebrochen. Die HSG setzte sich ab und führte (43.) erstmals mit zehn Treffern. Die Abwehr arbeitete aggressiv und eroberte sich einen Ball nach dem anderen. Den Schlusspunkt setzte Torhüter Rico Göser mit einem Tor aus dem eigenen Kreis heraus. Vor allem Neuzugang Johannes Thamm bewies, dass er eine echte Verstärkung ist. Er erzielte alleine in der zweiten Halbzeit sieben Treffer und war damit der erfolgreichste Schütze seiner Mannschaft.

HSG FN-Fischbach: Göser (Tor, 1), Thamm (7), Pentzlin (5), Fischinger (5/1), Turnadzic (4), Kotnik (3), Witzemann (3/1), Westerholt (1), Tovmasyan (1), Dohrn (1), Schicketanz.

Am Sonntag stand das Finale gegen den TSB Ravensburg auf dem Programm. „Wir haben in der Summe viel zu viele klare Torchancen liegengelassen“, analysiert HSG-Trainer Stephan Kummer. Von Beginn an präsentierte sich der TSB wacher und zeigte mehr Willenskraft. Nachdem die beiden Mannschaften die ersten fünf Minuten ausgeglichen gestaltet hatten (2:2), zog der TSB auf 6:3 davon (15.). In dieser Phase bekam die HSG den Ravensburger Spielmacher Simon Schmiedle nicht in den Griff, ließ weiterhin viele Großchancen liegen. Stephan Kummer sah sich zur Auszeit gezwungen. Seine Worte schienen keinen Anklang gefunden zu haben. Im Angriff wurde weiterhin überhastet abgeschlossen. Darüber hinaus landeten einige Bälle unglücklich an Latte oder Pfosten. Ravensburg wusste dies zu nutzen, zog auf 10:4 davon (20.). Doch wachte die HSG in den letzten Minuten der ersten Halbzeit auf und legte einen 6:1-Lauf aufs Parkett. Julian Fischinger traf zum 10:11.

Zu Beginn des zweiten Spielabschnitts glich Klemen Kotnik aus. Doch verfiel die HSG danach erneut ins Muster der ersten Halbzeit. Viele Fehlwürfe prägten ihr Spiel. „Wir hatten genug Chancen, das Spiel zu drehen. Leider waren wir nicht in der Lage, dies auszunutzen.“ Ravensburg setzte sich vorentscheidend ab (21:14; 50.). Der HSG gelang nur noch Ergebniskosmetik und muss sich mit dem zweiten Platz begnügen. „Ravensburg hat das Spiel verdient gewonnen. Wir freuen uns, dass die Mannschaft in der kommenden Saison ebenfalls in der Landesliga spielt.“

HSG FN-Fischbach: Göser (Tor), Tovmasyan (6/1), Fischinger (6/2), Gorzalka (4), Kotnik (2), Dohrn (1), Schicketanz, Hörmann, Pentzlin, Thamm, Turnadzic, Rohrbeck.